/Поглед.инфо/ В продължение на столетие финансовият свят считаше щатския долар за главното безопасно убежище. Нито една друга валута не осигуряваше същото ниво на надеждност и ликвидност за натрупване на богатство. В трудни времена, страхливи инвеститори и благоразумните централни банки закупуваха активи, деноминирани в долари.

Сега обаче ситуацията се промени. Със своя счетоводителски подход към политиката, Тръмп изглежда е по-фокусиран върху разходите за притежаване на глобалната резервна валута, отколкото върху нейните предимства. И от Америка няма да остане нищо "велико", ако пожертва господстващото си положение в световната финансова система. Ако Тръмп подложи долара на прекалено много изпитания, вероятно горчиво ще трябва да съжалява.

(рус.ез.)

Трамп убивает доллар

Уже почти столетие доллар США считается главной безопасной гаванью финансового мира. Ни одна другая валюта не обеспечивает такой же уровень надёжности и ликвидности для накопленных богатств. Когда наступали трудные времена, пугливые инвесторы и благоразумные центральные банки закупались активами, номинированными в долларах, и не в последнюю очередь этими активами были облигации казначейства США. Однако сейчас, возможно, ситуация стала иной.

Хаотичная политика администрации президента США Дональда Трампа серьёзно подорвала доверие к доллару. После инаугурации перед фантомной толпой миллионов, Трамп начал ссориться с одним правительством за другим, включая союзников — Австралию и Германию. А недавно он поставил мир на грань ядерной войной, скрестившись рогами с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Доллару предстоит серьёзное испытание. Будут ли глобальные инвесторы и дальше вкладывать свои деньги в страну, чей лидер громко провоцирует «королевство-отшельника» угрозами «огня и ярости», или же они найдут для себя финансовое убежище в другом месте?

Надёжность доллара не подвергалась столь большому сомнению со времён Второй мировой войны. В послевоенный период невероятно крупные и хорошо развитые финансовые рынки Америки обеспечивали не имевший аналогов в мире уровень ликвидности. А поскольку США были господствующей военной державой, они могли обеспечить доллару ещё и геополитическую безопасность. Ни одна страна не имела лучших позиций, чтобы предложить надёжные и гибкие активы инвестиционного уровня в масштабах, которые требовались глобальной финансовой системе. Как заявила в мае 2012 года газете New York Times Кэти Джонс, нью-йоркский инвестиционный стратег: «Когда люди начинают волноваться, все пути ведут к облигациям казначейства США».

Лопнувший в 2007 году пузырь на рынке недвижимости США является наглядным примером этой тенденции. Все знали, что финансовый кризис и последовавшая рецессия начались в США, и что эта страна виновна в том, что глобальная экономика едва не рухнула. Тем не менее, в самый разгар кризиса американские рынки захлестнула огромная волна капитала, что позволило Федеральному резерву США и министерству финансов заниматься антикризисными мерами.

Только за три последних месяца 2008 года объём чистых покупок американских активов достиг $500 млрд — это было в три раза больше, чем за предыдущие девять месяцев. Доллар не просто не девальвировался, он укрепился. Рынок казначейских облигаций США оказался одним из немногих финансовых сегментов, который продолжал нормально работать. И даже после того агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг ценных бумаг американского казначейства, что было вызвано кратким перебоем в работе правительства США в середине 2011 года, внешние инвесторы продолжали покупать доллары.

Всплеск спроса на доллар десять лет назад можно объяснить, прежде всего, простым страхом — никто не знал, насколько плохо будут обстоять дела. То же самое можно сказать и о разгорающейся сейчас конфронтации между США и Северной Кореей. Но повторится ли история, и заставит ли она инвесторов снова бежать в доллары?

Краткий ответ: не надо на это рассчитывать. Уже несколько месяцев рынки демонстрируют недоверие к Трампу. В настоящий момент страх перед новым кризисом может привести к бегству капиталов из доллара, а это значит, что США придётся иметь дело ещё и с кризисом доллара в дополнение к потенциальному военному конфликту.

Риск кризиса доллара казался минимальным в первые несколько недель после неожиданной победы Трампа на выборах в ноябре прошлого года. Более того, к концу прошлого года из-за притока капитала курс доллара вырос до уровней, не наблюдавшихся уже более десятилетия. Это было вызвано ожиданиями крупномасштабного дерегулирования, снижения налогов, а также бюджетных стимулов в виде инфраструктурных расходов и увеличения финансирования якобы «истощённой» армии США. Темпы экономического роста, как считали инвесторы, должен был возрасти.

Но сейчас администрация Трампа погрязла в скандалах, а начавший после выборов «бум Трампа» иссяк, так же как и вера в доллар. За первые 200 дней работы этой администрации доллар девальвировался почти на 10%. Пока Трамп пишет свои бессмысленные твиты, инвесторы ищут альтернативную надёжную гавань на других рынках — от Швейцарии до Японии. Эта тенденция началась ещё до последних неприятностей США с Северной Кореей, но тогда это был только ручеёк. Теперь же этот ручеёк грозит превратиться в мощный отток, который навсегда подорвёт доллар.

Да, конечно, администрация Трампа, может быть, и сама хочет ослабить доллар и позволить другим взять на себя роль глобальной тихой гавани. Однако такое самоотречение будет исторически близоруким, опасным решением.

Популярность доллара в качестве инструмента сбережений является «заоблачной привилегией» США. Когда инвесторы и центральные банки размещают свои богатства в казначейских облигациях и других активах США, американское правительство может тратить столько, сколько ему нужно на выполнение своих многочисленных обязательств в сфере безопасности по всему миру, а также финансировать торговый и бюджетный дефицит страны.

Со своим бухгалтерским подходом к политике Трамп, похоже, больше сосредоточился на издержках обладания глобальной резервной валютой, чем на её преимуществах. Но он не сможет «Сделать Америку снова великой», если ему придётся беспокоиться из-за оттока капиталов, и он не сможет реализовать свою внутриполитическую программу, если ему придётся успокаивать негативные рыночные настроения за рубежом.

Не будет ничего «великого» в Америке, которая пожертвовала своими доминирующими позициями в мировой финансовой системе. Если Трамп подвергнет доллар слишком сильным испытаниям, ему, наверное, придётся потом об этом горько пожалеть.

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