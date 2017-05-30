/Поглед.инфо/ Генерал Реймънд Томас, командващ американските специални операции (SOCOM), в обръщението си към Комисията по въоръжените сили при Сената на САЩ заяви, че частите за специално назначение (Special Operations Forces - SOF) не са в състояние да поддържат текущата интензивност на операциите.

Той посочил, че американски войници са психически изтощени и това се потвърждава, наред с другите неща, от ужасяващата статистика на самоубийства сред военнослужащите в спецназа.

(рус.ез.)

Устали воевать: американский генерал привел жуткую статистику самоубийств в спецназе США

Действующий глава американского Командования специальных операций (SOCOM) генерал Рэймонд Томас, обращаясь к Комитету Сената по Вооруженным силам, заявил, что войска специального назначения (Special Operations Forces (SOF)) просто не в состоянии поддержать текущую интенсивность операций. Он заявил, что американские военнослужащие психологически истощены – это подтверждается, кроме прочего, просто ужасающей статистикой самоубийств среди бойцов.



Генерал, выступивший со своим обращением к сенаторам 4 мая, заметил, что в настоящий момент 8 тысяч спецназовцев США участвуют в операциях более чем в 80 странах мира. Если пройтись по статистике, то чуть более 55% военнослужащих находится на Ближнем Востоке, 17% в Африке и почти 13% в Европе. Около 500 спецназовцев находятся на территории Сирийской арабской республики.





По уверению генерала Томаса, такое активное участие войск специального назначения оказывает самое негативное влияние на психику бойцов, которые просто не могут бороться с депрессией и стрессом. Командующий выразил опасения по поводу огромного количества самоубийств среди военнослужащих, находящихся за рубежом.



По данным американской прессы (данные эти, понятное дело, широко не афишируются – примеч.), пик самоубийств среди спецназовцев пришелся на 2012 год, большинство военных убивали себя в Афганистане. После того, как между США и республикой было заключено соглашение по стратегическому партнерству, суициды практически сошли на нет, однако ситуация продлилась недолго – началась активная фаза боевых действий в Сирии.



В 2013 году количество самоубийств в спецназе США превысило отметку в 350. В 2014 ситуацию удалось немного сгладить – 275 человек умерли. Однако в 2016 году эта цифры вновь выросла – минимум 400 американских военных спецназа совершили суицид. И это только те случаи, которые официально признаны таковыми. На деле же речь может идти и о цифре в 600-700 военных.



Глава SOCOM посетовал на недальновидную политику Вашингтона, который пытается использовать бойцов ведомства для решения универсальных задач. Грубо говоря, не всегда военнослужащие SOF использовались по назначению.



Совершенно непонятно, продолжил генерал, и то, почему некоторые миссии за рубежом не имеют конечных дат. Например, контингенту, который находится в Афганистане, было сказано, что они смогут вернуться домой еще в 2014 году. Прошло три года, а Белый Дом до сих пор держит спецназ в республике. Причем без особой надобности, без задач.



Несмотря на то, что в последние годы сотрудники SOCOM удвоили и даже утроили свои усилия по обеспечению психологической помощи военным и их родственникам, статистика наглядно показывает, что если ситуация не изменится, количество самоубийств в рядах бравого американского спецназа пойдет уже на тысячи.



Подобные трагедии, к сожалению, совершенно не удивительны после 16 лет непрерывных войн. Многие в командовании войсками спецназа возлагали большие надежды на Трампа, который призывал сконцентрировать лишь на проблеме борьбы с терроризмом, а не на цветных революциях в мире. Однако за те несколько месяцев, что миллиардер находится в Белом Доме, ситуация с самоубийствами среди спецназовцев стала лишь хуже. Да и решать ее, похоже, никто не собирается.

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