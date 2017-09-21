/Поглед.инфо/ Преди 65 години, на 19 септември 1952 г., световноизвестният актьор Чарли Чаплин, чието име е неразривно свързано с американското кино, е заподозрян от ФБР като „прикрит комунист” и получава забрана да се върне в САЩ. По това време в страната вилнее маккартизмът. Впрочем, първите антикомунистически закони в Съединените щати са приети още през 1918-1920 г., поради „заплахата” от руската революция.

След края на Втората световна война, в борбата срещу комунизма се включва "тежката артилерия" – републиканският сенатор Джоузеф У. Маккарти. Той съставя списък, в който, като „комунисти” фигурират над 200 служители на Държавния департамент, вкл. министърът на отбраната Джордж Маршал, автор на известния следвоенен план за възстановяване на Европа ("планът Маршал").

Под подозренията на Маккарти попадат дори двама лауреати на Нобелова награда, пребиваващи в САЩ: Алберт Айнщайн и Томас Ман. Прекаленото усърдие на сенатора и очевидната му неадекватност го въвлчат в конфликт с тези, които го направиха популярен. Маккарти се пристрастява към алкохола, така както и към антикомунизма, и умира през 1957 г. Но в резултат на антикомунистическата истерия са разбити десетки човешки съдби, много талантливи хора емигрират от САЩ. След експулсирането му, Чарли Чаплин посещава САЩ само веднъж – през 1972 г. му е дадена краткосрочна виза за да получи наградата „Оскар”.

(рус.ез.)

Искусство осуждать: как маккартизм сделал Чаплина и других американских актёров персонами нон грата

65 лет назад, 19 сентября 1952 года, всемирно известному актёру Чарли Чаплину запретили въезд в США. Человек, имя которого неразрывно связано с американским кинематографом, попал под подозрение в антиправительственной деятельности. Впрочем, с подозрением Вашингтон относился не только к Чаплину. В эпоху маккартизма многие американцы подверглись преследованиям и были уволены с работы из-за обвинений в скрытых симпатиях к коммунизму.

19 сентября 1952 года Чарли Чаплин вместе с семьёй находился на борту трансатлантического лайнера, который направлялся на родину великого актёра, в Великобританию. Чаплин был приглашён на мировую премьеру своего нового фильма «Огни рампы», которая должна была состояться 16 октября.

Во время путешествия на корабле он получил сообщение о том, что его документы на обратный въезд аннулированы. Актёра обвинили в антиамериканской деятельности, ФБР подозревало в нём «тайного коммуниста». Интерес ФБР к Чаплину возник из-за другого его фильма, «Новые времена», который вышел в 1936 году и сегодня считается одним из лучшим фильмов мэтра кинематографа. Но тогда ФБР усмотрело в «Новых временах» признаки антиправительственной пропаганды, и возглавлявший его Эдгар Гувер дал указание собирать досье на актёра.

В 1942 году убеждённый антифашист Чаплин принял активное участие в агитации за скорейшее открытие Второго фронта в Европе. Это тоже запомнили в ФБР и консервативных СМИ. С конца 1940-х годов, когда в США началась масштабная антикоммунистическая кампания, в правой прессе всё чаще стали появляться сообщения, что Чаплин — скрытый враг США, ведь он сочувствовал СССР в годы войны и к тому же так и не получил американского гражданства.

Чарли Чаплин не был коммунистом, но в США тех лет этим словом клеймили любого, чьи взгляды отличались от актуального политического мейнстрима.

«Коммунисты» в Голливуде

Первые антикоммунистические законы в США были приняты ещё в 1918-1920 годах под влиянием русской революции. Формально они были направлены на высылку из страны эмигрантов, которые сочувствовали коммунистическим идеям, а на практике позволяли бороться с забастовочной и профсоюзной активностью.Вторая Мировая война, в которой СССР играл ведущую роль, повлияла на популярность коммунистических идей в стране. Американцы массово вступали в компартию. Это вызывало беспокойство в правительстве и ФБР, а после начала «холодной войны» в 1946 году коммунистов начали рассматривать как потенциальных изменников, советских шпионов и врагов государства. В том же году заработала «Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности», которая занималась выявлением сочувствующих коммунистическим идеям.

В 1947 году комиссия взялась за Голливуд. Среди работников кино хватало людей левых убеждений, тем более, что члены комиссии трактовали как «проявление коммунизма» недостаточный, по их мнению, американский патриотизм или излишне благоприятное отношение к Советскому Союзу.

Попытки комиссии сунуть свой нос в дела каждого неугодного естественным образом натолкнулись на сопротивление. Десять сотрудников Голливуда (в основном сценаристов) отказались давать комиссии показания о своих взглядах и частной жизни. Сегодня этих людей знают как «голливудскую десятку». По решению комиссии «десятка» в полном составе получила запрет на профессию, вдобавок каждый из них провёл год в тюрьме.

Стало очевидно, что шутить с «профессиональными антикоммунистами» не стоит. С поддержкой деятельности комиссии выступили некоторые известные деятели Голливуда, такие как будущий президент США актёр Рональд Рейган и мультипликатор Уолт Дисней.

Комиссия действовала до начала шестидесятых годов и за это время к разряду «неблагонадёжных» были отнесены десятки актёров, режиссёров и сценаристов. Многие из них на долгие годы потеряли работу, часть была вынуждена эмигрировать.

Великий инквизитор

В 1950 году к «борьбе с коммунизмом» подключилась «тяжёлая артиллерия». В феврале этого года сенатор-республиканец от штата Висконсин Джозеф Маккарти выступил с заявлением о том, что в Госдепе США окопались более 200 коммунистов, причём Маккарти даже предоставил список этих людей, в который ухитрился занести даже министра обороны Джорджа Маршалла, автора знаменитого плана послевоенного восстановления Европы («план Маршалла»).

После выступления Маккарти в США начались самые суровые годы гонений на тех, чья лояльность к американскому правительству вызывала хоть малейшие сомнения. Эти годы теперь именуют «эпохой маккартизма». Жертвой «маккартизма» стал и Чарли Чаплин.

Маккарти, будучи ограниченным фанатиком, готовым искать коммунистов буквально под кроватью, понимал важность двух факторов: влияние телевидения, которое только начало получать распространение в США, и хорошие отношение с президентом.

В 1952 году президентский пост занял друг Маккарти - республиканец Дуайт Эйзенхауэр. Маккарти, лицо которого не сходило к тому времени с телевизионных экранов, смог занять пост руководителя постоянного подкомитета Сената по расследованиям. Маккарти невероятно развернулся на этой должности: он искал коммунистов в «Голосе Америки», в библиотеках (подозрительные книги уничтожались путём сожжения), в армии США, под его влиянием в Техасе чуть было не приняли смертную казнь в качестве наказания за членство в коммунистической партии. Под подозрение Маккарти попали даже два лауреата Нобелевской премии, проживавших в США: Альберт Эйнштейн и Томас Манн.

Но излишняя прыть сенатора и явная неадекватность многих его обвинений привели к тому, что он поссорился с теми, кто сделал его популярным. Уже в 1954 году телевидение разочаровалось в Маккарти, а на прямой телетрансляции слушаний сенатора против армии США он показал всей стране, что его аргументация строится на хамстве и огульных обвинениях.

С этого времени кампания пошла на убыль, а сам Маккарти скончался в 1957 году из-за последствий алкоголизма.

Единственное, что получили США в результате антикоммунистической истерии, – это десятки изломанных судеб, а также эмиграцию многих талантливых людей. В их числе оказался и Чарли Чаплин. После изгнания он побывал в США всего один раз - в 1972 году ему выдали кратковременную визу для получения «Оскара».

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