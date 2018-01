/Поглед.инфо/ На 11 януари произнасяйки реч пред конгресмените при обсъждането на новото съглашение по имиграцията Доналд Тръмп си позволи крайно некоректно изказване по адрес на страните, от които в САЩ пристигат мигранти. Той нарече страните „мръсни дупки“ (в оригинал shithole countries, което е много по-грубо от превода). Това са Салвадор, Ходурас, Хаити, Венецуела и страните от Африка).

Реакцията последва моментално. Конгресменът от Тексас демократът Ел Грин заяви, че има намерение да внесе резолюция за импийчмънт на Доналд Тръмп по причина на расовия подтекст на неговото изказване. „Той нанесе вреда на обществото на Съединените щати. Донесе срам и безчестие в офиса на президента на САЩ“ - каза Грин. А сенаторът-демократ Ричард Дърбън заяви, че езикът, който използва Тръмп на срещата е бил „изпълнен с ненавист, подъл и расистки“.

Конгресменът Седрик Ричмънд, членовете на Палатата на представителите Джеймс Клайбърн и Джерълд Надлер (всичките от Демократическата партия) заявиха, че официално ще представят в Сената резолюция за порицание (censure) на Тръмп, отбелязвайки, че те „дълбоко са обезпокоени и оскърбени“ от коментарите на президента. Последствията от такава резолюция, ако бъде приета от Сената не са толкова сериозни, както при импийчмънта: президентът си остава на длъжност.

Но думите на Тръмп предизвикаха не просто „дълбока обезпокоеност“, а възмущение в широките слоеве на американското общество. Някои вече заявиха, че Съединените щати сами са „мръсна дупка“. А през нощта от 13 на 14 януари към фасадата на хотела Trump International Hotel във Вашингтон имаше насочена светлинна проекция с думата SHITHOLE. Перформънсът устрои известният вашингтонски фоторепортер Робин Бел.

Думите на Тръмп за „мръсната дупка“ станаха мем по отношение на Съединените щати сравнително лесно. И още как! Около 40 милиона от населението на САЩ живеят в бедност и нищета. В САЩ и до сега има най-високото ниво да детска смътност сред развитите страни, а преди три години професорът от Принстънския университет Питър Сингер призова да се убиват новородените инвалиди. САЩ също така са единствената промишлено развита страна в света, която не гарантира на своите граждани опазване на здравето като основно право.

Възмутените американци си спомниха и за ролята на САЩ за влошаване на живота в тези страни, които Тръмп нарече „дупки“ -0 за поддръжката на „ескадроните на смъртта“ в Салвадор и диктаторите на Хаити, за организираното разрушаване на икономиките на африканските и латиноамериканските страни с програмите за „структурно регулиране“ и заемите от МВФ...

Някои данни за реалната обществена ситуация в САЩ привежда и самия Тръмп. Същия ден, на срещата в Белия дом по повод на реформите на затворите той каза: „Много затворници в крайна сметка се връщат на престъпния път и отново попадат в затвора. Две трети от 650 000 човека, освобождавани от затворите всяка година , отново са подложени на арест в течение на следващите три години“. А една от участничките в тази среща в хода на дискусията добави: „В Америка живее 5% от населението на света, но ние имаме 25% от световното количество затворници“.

(рус.ез.)

А вот ещё о нравах в Америке. По данным недавнего социального опроса, проведенного Pew Research Center, большинство американцев (60 процентов) считает, что избрание Трампа ухудшило межрасовые взаимоотношения в США, 30 процентов не видят никакой разницы и только 8 процентов полагают, что произошло улучшение. По данным того же источника, 42 процента работающих женщин в США заявляют, что как женщины они подвергаются на работе дискриминации. Могут шокировать и данные опроса об отношении американских мужчин-христиан (протестантов) в возрасте от 18 до 30 лет к порнографии:

- 77 % смотрят порнографию по крайней мере раз в месяц,

- 36 % смотрят порнографию каждый день,

- 32 % признали, что зависимы от порнографии и ещё 12 % думают, что могут быть зависимы.

Разумеется, не обошли вниманием высказывание Трампа о «грязных дырах» в Африке. «Миссия Африканского союза хотела бы выразить своё разочарование и возмущение в связи с неудачным комментарием президента Соединённых Штатов Америки г-на Дональда Трампа, в котором он позорит… человеческое достоинство», – сказано в заявлении Миссии Африканского союза в США. Осуждая высказывания Трампа «самым решительным образом», Миссия потребовала «отменить комментарий, а также принести извинения не только африканцам, но и всем людям африканского происхождения по всему миру».

Ещё можно вспомнить некоторые предыдущие высказывания Трампа, когда фраза по поводу Пакистана привела к приостановке сотрудничества со стороны Исламабада, а твиты по адресу лидера КНДР Ким Чен Ына вышли за рамки всех приличий.

Даже если отвлечься от того, как такие странности американского президентавлияют на международные отношения, в самих США, несмотря на обещания Трампа «осушить болото», это «болото» всё больше пузырится и бурлит. Белый дом не обязательно увязнет в нём, как во Вьетнаме (хотя в отношении Афганистана такие параллели уже проводятся), но напряжённость в стране подскочила вверх.

Масла в огонь плеснули ведущие СМИ, поддерживавшие на президентских выборах 2016 года кандидатуру Хиллари Клинтон. Направление новой атаки задала The New York Times, которая 15 января опубликовала статью «Расизм Дональда Трампа: полный список». Это длинный перечень известных публичных высказываний Трампа, начиная с 1970-х годов, собрав которые The New York Times со всей определённостью заявила: «Истина состоит в том, что Дональд Трамп – расист». Всю серьёзность такого обвинения в современной Америке ещё предстоит взвесить и оценить.

