/Поглед.инфо/ Според политолога Едуард Лозански, външната политика интересува елита, но тя не е приоритет за обикновените американци. На общественото мнение влияят медиите, а те поголовно са против Тръмп и Русия.

Страната е разделена приблизително наполовина. Това се е наблюдавало и преди, но сега се прявява особено силно в ненавистта на медиите и Конгреса спрямо Тръмп. И спрямо Русия, когато Тръмп заяви, че възнамерява да поддържа отношения с тази държава. Членът на Камарата на представителите от Калифорния Максин Уотърс обвини Доналд Тръмп в бездействие по отношение на Русия. Според конгресдамата, американският президент провокира законодателите да започнат процедура по неговия импийчмънт.

(рус.ез.)

Политолог: В Конгрессе ненавидят Трампа в том числе из-за России

Эдуард Лозанский заявил в беседе с НСН, что американское общество расколото.

Член палаты представителей Конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс обвинила Дональда Трампа в бездействии в отношении России, которая будто бы начала наступление на Корею, перепутав ее с Украиной. По мнению конгрессвумен, этим американский президент провоцирует законодателей на объявление ему импичмента.

Политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отметил в беседе с НСН, что угрозы критиков пока не достигают нужных результатов.

«Внешняя политика интересует элиты, она не является приоритетом для рядовых американцев. Но на общественное мнение влияют СМИ, а они поголовно против Трампа и против России. Страна расколота примерно пополам. Это было уже давно, но сейчас проявилось особенно ярко в ненависти в СМИ и Конгрессе к Трампу. И к России заодно, когда он намекнул, что намерен налаживать отношения с нашей страной», - отметил политолог.

По его словам, «Конгресс, демократическая его часть, настолько взбешены победой Трампа, что будут делать все возможное, чтобы помешать ему проводить реформы».

Лозанский уточнил, что пока Трампу удается проводить на ключевые должности своих кандидатов.

«Конгресс пытается мешать, вставляют ему палки в колеса. Но вчерашнее голосование по генеральному прокурору, когда был перевес в три-четыре голоса, показало, что Трамп медленно, но верно продолжает добиваться того, что он обещал во время предвыборной кампании. Мы тоже собираемся проводить в Конгрессе наш традиционный форум «Россия-США», ждем большую делегацию из России, которая привезет позитивную повестку», - рассказал он.

Ранее Лозанский объяснил НСН, что в целом авторитет Конгресса в американском обществе невысок.

Эдуард Лозанский – советский физик, американо-российский публицист и общественный деятель, диссидент. Академик Российской академии социальных наук, основатель и президент Американского университета в Москве.