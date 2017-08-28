/Поглед.инфо/ Когато новият шеф на Пентагона Матис казваше, че е “шокиран” от ниското ниво на своите войски, много хора си мислеха, че министърът просто се опитва да докопа от Конгреса повече пари. Но серията неотдавнашни извънредни произшествия доказа: въоръжените сили на САЩ явно преживяват криза. Нима най-силната армия на планетата действително губи своите позиции и ако да, то как се случва това?

В сряда командващият на 7-ми флот на ВМС на САЩ, действащ в Тихия океан, адмирал Джоузеф Окойн с позор беше пратен в оставка.

Причина за уволнението стана цяла серия сблъсъци на американските военни кораби с други съдове, която предизвика смъртта на много матроси. Поводът беше сблъсъкът на есминеца “Джон Маккейн” с танкер в понеделник близо до Сингапур.

Непосредственият началник на Окойн, главата на Тихоокеанското командване на САЩ адмирал Хари Харис побърза да заяви: за противниците на Вашингтон би било “безразсъдно” да се опитат да се възползват от недостатъците на американските войски. Но очевидно е, че за противниците би било грях да не се възползват от слабостта на прехвалената американска армия.

Та нали противниците още не са забравили неутешителния извод, който направи през юни министърът на отбраната Джеймс Матис. В речта си пред парламента на САЩ Матис призна: нивото на въоръжените или на САЩ се е оказало крайно ниско. Четири години след оставката си той “се върнал в Пентагона и бил потресен от състоянието на нашата бойна готовност”, заяви министърът. Според Матис нито един враг не е нанесъл по-голям ущърб на армията на САЩ от съкращаването на бюджета за отбрана, което беше направено от Барак Обама.

Като помоли депутатите за пари, Матис на свой ред обеща на направи реформа в Пентагона: да засили координацията, оперативността, да намали бюрокрацията. Шефът на Пентагона има също така намерение да закрива “ненужните” военни бази вътре в самите САЩ, а с икономисаните пари да купи самолети, въртолети или атомни подоводници – на сума минимум 2 милиарда долара.

Кабинентът на Тръмп откликна на пожеланията на Матис и вече помоли Конгреса да увеличи финансирането на Пентагона през новата финансова година с 52 милиарда долара (и да доведе воения бюджет до 639 милиарда). В частност с тези пари Тръмп призова да се увеличи военния флот от 270 на 350 кораба.

Както съобщи вестник ВЗГЛЯД, още през март бившият главнокомандващ силите на НАТО в Европа, организаторът на нападението срещу Югославия през 1999 година генерал Уесли Кларк настоява за повече вливания във воения бюджет за да се модернизрат войските и да “настигнем” Русия и Китай.

Но в средите на специалистие не всички счетоха за ефективно решението да се повиши военния бюджет, при това за това говорят експертите и в САЩ и в Русия. За неутралния наблюдател изобщо е трудно да разбере от какво се страхуват американците – нито една държава в света няма да се реши да ги ги нападне.

(рус. ез.)

Вооруженные силы США погружаются в кризис

Когда новый шеф Пентагона Мэттис говорил, что «шокирован» низким уровнем своих войск, многие думали, что министр просто пытается выбить у Конгресса побольше денег. Но серия недавних ЧП доказала: вооруженные силы США явно переживают кризис. Неужели самая сильная армия планеты действительно теряет свои позиции, и если да, то как это происходит?

В среду командующий 7-м флотом ВМС США, действующим в Тихом океане, адмирал Джозеф Окойн с позором был отправлен в отставку.

Причиной увольнения стала целая серия столкновений американских военных кораблей с другими судами, которая вызвала гибель многих матросов. Поводом – столкновение эсминца «Джон Маккейн» с танкером в понедельник рядом с Сингапуром.

Непосредственный начальник Окойна, глава Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Харрис поспешил заявить: для противников Вашингтона было бы «безрассудно» пытаться воспользоваться недостатками американских войск. Но очевидно, что противникам грех было бы не воспользоваться проявленной слабостью хваленой американской армии.

Ведь противники еще не забыли неутешительный вывод, который сделал в июне министр обороны Джеймс Мэттис. Выступая в парламенте США, Мэттис признался: уровень вооруженных сил США оказался крайне низок. Четыре года спустя после отставки он «вернулся в Пентагон и был потрясен состоянием нашей боеготовности», заявил министр. По словам Мэттиса, ни один враг не нанес большего ущерба армии США, чем секвестр оборонного бюджета, который провел Барак Обама.

Попросив у депутатов денег, Мэттис в свою очередь пообещал устроить в Пентагоне реформу: усилить координацию, оперативность, уменьшить бюрократию. Шеф Пентагона также намерен закрывать «ненужные» военные базы внутри самих США, а на сэкономленные деньги покупать самолеты, вертолеты или атомные подводные лодки – на сумму как минимум 2 млрд долларов.

Кабинет Трампа откликнулся на пожелания Мэттиса – и уже попросил Конгресс увеличить ассигнования Пентагону в новом финансовом году на 52 млрд долларов (и довести военный бюджет до 639 млрд). В частности, на эти деньги Трамп призвал увеличить военный флот с 270 до 350 кораблей.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, еще в марте бывший главком сил НАТО в Европе, организатор нападения на Югославию 1999 года генерал Уэсли Кларк требовал больше вливаний в военный бюджет, чтобы модернизировать войска и «угнаться» за Россией и Китаем.

Но среди военных специалистов не все сочли решение повысить военный бюджет эффективным, причем об этом говорят эксперты и в США, и в России. Нейтральному наблюдателю вообще трудно понять, чего американцам бояться, ведь ни одно государство в мире не решится на них напасть.

«США не нужно иметь 350 кораблей, – перечит президенту полковник армии США в отставке бывший дипломат Энн Райт. – У нас на Тихом океане за три месяца произошло уже второе ужасное столкновение с участием крупных военных кораблей. В эти аварии попали два наиболее продвинутых, высокотехнологичных боевых корабля США с лучшим навигационным и коммуникационным оборудованием. И они бьются о другие корабли? Это безумие. Нам не нужно больше кораблей, нам нужно лучше подготовить тех людей, которые у нас есть».

Почему генералы жалуются на устаревшее вооружение

Райт задается вопросом, не слишком ли вообще велика численность армии (около 1,3 млн), ведь это может быть частью проблемы. «У нас нет достаточно денег, чтобы подготовить их всех. Нужно сократить их количество и хорошо подготовить тех, кто нам нужен, – призывает она. – Руководство США по-прежнему уверено, что солдат должно быть столько, чтобы быть в состоянии вести войны в трех разных регионах одновременно. Но это не то, к чему США должны готовиться».

«Я всегда, даже когда в течение 29 лет служила в вооруженных силах, ощущала, что у нас настолько больше оборудования и вооружений, настолько больше продвинутых военных систем, чем у любой другой страны, – заявила Энн Райт газете ВЗГЛЯД. – Мы тратим больше, чем следующие 10 стран вместе взятые, на наступательные вооружения. Поэтому эта идея, что США до сих пор якобы остаются незащищенными, безумна. Мы тратим слишком много денег на военные расходы. Думаю, на самом деле это, наоборот, ставит безопасность под угрозу».

Ожидая некий технологический прорыв, американские генералы забросили обновление имеющихся вооружений, отмечает первый вице-президент Академии геополитических проблем капитан I ранга Константин Сивков. «В итоге парк американской авиации в значительной мере устарел физически. То же самое касается кораблей. Сделали ставку на эсминец нового поколения «Замволт» (Zumwalt), а оказалось, он очень дорогой и не слишком эффективный. В итоге они перешли к выпуску старого доброго «Арли Берка» (Arleigh Burke), который выпускается с середины 80-х», – иронизирует Сивков.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отмечает, что у американцев серьезные проблемы с обычным вооружением. «У них нет нового танка, нового боевого вертолета. Может, их «Апач» устраивает?» – иронически замечает эксперт. Кроме того, солдатам нужна новая автоматическая винтовка.

По его словам, сейчас американцы активно ищут замену и четырехколесному вездеходу HMMWV («Хамви»), им нужна новая многоцелевая машина легкого класса. Кроме того, армии «не помешал бы универсальный грузовик на новом шасси».

«В свое время они разрабатывали новую самоходную артиллерийскую установку, но потом прикрыли проект. Как бы то ни было, американские самоходные системы не самые современные по сравнению с тем, что есть у других стран»,

– указал эксперт газете ВЗГЛЯД, добавив, что США все никак не создадут и замену устаревшим самолетам-заправщикам. «Это серьезная проблема. Парк таких самолетов сильно устарел. Долго шел тендер. И все равно те сроки, которые сейчас имеют место, не устраивают их», – отметил Фролов, добавив: кроме того, американские генералы мечтают о новой баллистической ракете сухопутного и морского базирования.

Редактор издания Defense & Foreign Affairs, президент Ассоциации международных стратегических исследований (Вашингтон) Грегори Копли считает, что отставание по обычным вооружениям связано с устаревшим мышлением генералитета. «Большая часть денег все еще идет на такие вещи, как новые авианосцы, новые боевые самолеты, например истребители F-35, – рассказывает он газете ВЗГЛЯД. – Это съедает огромную часть оборонного бюджета и делает при этом проведение реформ очень сложным».

Истеблишмент держится за устаревшие военные доктрины

Копли считает, что вооруженные силы США остаются в состоянии спада еще со времен холодной войны. «Они не адаптировались к новым реалиям. Американский оборонный истеблишмент держится за морально устаревшие доктрины и технологии. Вот почему оборонная реформа движется очень медленно», – посетовал американский эксперт.

«Безусловно, уменьшить бюрократию – это главная задача. Повышение эффективности и координации с союзниками на практическом уровне также имеет жизненно важное значение. Но обширная реформа включает в себя в первую очередь переоценку глобальной стратегической архитектуры и роли США в ней. Нужен другой взгляд. Надо трансформировать старые альянсы или создавать новые», – призывает Копли.

С тем, что реформы коллегам за океаном, конечно, нужны, соглашаются и военные в Москве. Сивков считает, что войны в Ираке и Афганистане показали одно: американская армия решать ключевую задачу войны, то есть контроль над территорией, неспособна.

«Личный состав вооруженных сил США обладает исключительно низкой мотивацией своих действий, исключительно чувствителен к потерям, да и выучка личного состава порой не слишком высока. Хотя командный состав в целом отличается высокой подготовкой», – признал Сивков.

При этом Копли полагает, что простой рост бюджета на 54 млрд мало что даст, поскольку армия США ориентирована на ложные цели.

«Наращивать военный бюджет – очень популярное политическое решение, – отмечает Копли. – Но эффект от него минимален, если не определены угрозы. Может даже оказаться, что текущая структура эффективна под данную обстановку. Но стратегическая эффективность может быть достигнута, только если знаешь, к чему идешь. К несчастью, военная доктрина зачастую оперирует сроком до 100 лет, а крупнейшие программы закупок военной техники длятся около 50 лет». В таких условиях очень трудно быть гибкими, сетует Копли.

«У нас более 800 военных баз в других странах. С этической точки зрения настало время, чтобы США убрали свои базы, – считает Райт. – Многие из них находятся там со времен Второй мировой войны, в то время как политические условия в мире сильно изменились. Если где-то возникают угрозы национальной безопасности, многие из которых, кстати, просто ложные, то можно быстро по воздуху доставить войска и вооружения в это место. Уже нет никакой необходимости держать базы в чужих странах».

Райт отметила, что США используют базы в других государствах в том числе и затем, чтобы сократить свои расходы. «Сейчас США требуют от этих стран содержать американские войска, которые там находятся», – подчеркнула она, добавив, что возвращение всех войск в Америку означало бы, что ей придется платить за все самостоятельно.

Как ни странно, ей возражают эксперты в Москве. Сивков уверен, что жаловаться на дороговизну содержания баз наивно. «Именно базы и американское военное присутствие по миру обеспечивают долларовый контроль над миром, присутствие американского бизнеса везде. Наивно считать, что базы слишком дорого стоят. Базы – это точки влияния, точки контроля за этой страной, а значит, и прибыль», – считает российский эксперт.

Кто главный потенциальный противник – Россия или КНР

Хотя Пентагон готовится вести войну при необходимости сразу на три фронта, в принятой недавно оборонной доктрине США в качестве вероятного противника упомянута только одна страна – Россия. Но при этом, как известно, Трамп не раз называл и, возможно, в глубине души до сих пор считает главным соперником не Россию, а Китай. В последние же месяцы главным врагом изображают крошечную Северную Корею.

Восприятие американской администрацией угроз безопасности страны переменчиво и зависит от того, какой твит Трампа сегодня выйдет, пошутила по этому поводу Райт.

«Конечно, в данный момент Северная Корея – это то, что администрация Трампа считает самой большой угрозой международному миропорядку», – подчеркнула она. Не менее актуален, по ее словам, и международный терроризм, которым, кстати, Вашингтон и оправдывает необходимость содержать базы по всему миру – ведь террористические угрозы возникают в разных уголках планеты. В то же время и Китай, и Россия остаются для Штатов в числе основных угроз, отметила собеседница.

Райт подчеркнула, что руководству США нужны «угрозы», ведь это в том числе помогает оправдывать растущий военный бюджет. Кроме того, это выгодно и американскому ВПК, напомнила собеседница.

Как полагает Сивков, Соединенные Штаты считают главным экономическим врагом КНР, а вот главным военным – Россию. «Против Китая будут воевать посредством экономических санкций, обеспечивая сдерживание, против России будут применяться различные формы устрашения, в том числе и ядерного», – предполагает Сивков.

Хотя Трамп недавно с гордостью заявил, что при нем ядерные силы США стали мощнее, всего за полгода его правления такое вряд ли вообще возможно, считают эксперты. Но в целом, говорит Сивков, американцы действительно стараются повысить потенциал ядерного удара – удара обезглавливающего и обезоруживающего.

«Американцы вообще готовятся к войне, а конкретно – против России и Китая. Создается ядерная бомба B61-12, высокоточная. Резкое повышение точности достигается за счет модернизации взрывателя, – уточняет Сивков. – За счет модернизации взрывателя повышается и вероятность применения ракет «Трайдент II» (D5)».

Каково же соотношение военного потенциала Америки и остальных стран, если вывести за скобки ядерное оружие. Образно говоря, потянет ли Америка неядерную войну с Китаем и Россией одновременно?

Нам не стоит увлекаться шапкозакидательскими настроениями

«С Россией США будут воевать одним способом, с Китаем – другим, – предрекает Сивков. – Очевидно, что с Россией ставка будет сделана на устранение ядерного оружия. Если наши силы общего назначения потерпят поражение, мы применим ядерное оружие. Поэтому они будут стараться нейтрализовать ядерное оружие, а потом стараться решить задачу разгрома обычных сил. И легко ее решат. Если взять западное направление России, то потенциал стран НАТО примерно в 10 раз превосходит потенциал российских вооруженных сил», – отметил Сивков.

«Континентальная война с Китаем невозможна. Китай способен мобилизовать огромный человеческий потенциал, и США с ним не справятся. Но они будут воевать с Китаем с применением ядерного оружия, а по нему американцы превосходят. Надо понимать, что одновременно с Россией и с Китаем лобовой войны не будет. Если они нейтрализуют Россию, то они так или иначе потом уже разберутся с Китаем», – полагает Сивков. Он уверен, что армии США нужны совсем иные реформы, чем планирует Пентагон: психологического толка.

«Очевидно, что принцип наемного комплектования решить задачу обороны страны не способен. Нужно переходить на призыв, хотя бы частичный. Американская армия идеологически не готова к ведению войны, – категорически утверждает Сивков. – Человек, воспитанный в идеях либерализма, примата индивидуального над общим, никогда не будет умирать во имя чего-то общего. Сначала я, потом – все остальное. Поэтому проблемы военной реформы лежат более глубоко, чем думает Мэттис. Они – в основах американской жизни», – подчеркивает военный эксперт.

С такой точкой зрения не согласен Грегори Копли. Он, напротив, подчеркивает, что администрация Трампа быстро восстанавливает традиционные ценности в вооруженных силах. «Отмена Белым домом дорогостоящей инициативы с приемом трансгендеров в армию связана прежде всего с восстановлением традиционных подходов к военной морали», – привел пример собеседник. И в этом нынешнее руководство США уже добилось значительного успеха, считает он.

В последние годы американская армия втянулась в бои не с регулярными войсками, а с отрядами повстанцев, с бандами террористов. Это сильно деформировало систему боевой подготовки, негативно повлияло на политику в области оснащения, отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. Но, в отличие от Сивкова, Кашин считает, что в комплексе – по оснащению, боевому опыту и уровню подготовки личного состава – армия США остается сильнейшей в мире, она ориентир для военных реформ в России и Китае.

«Несомненно, американцы испытывают сильное перенапряжение, внутренние кризисы. Они наделали множество ошибок при предыдущих раундах реформы, но пытаются исправить их, – заявил Кашин газете ВЗГЛЯД. – Но, разумеется, вопрос, способны они или нет противостоять какой-то другой стране, даже не стоит. Американская армия по-прежнему сильнейшая в мире».

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