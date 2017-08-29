/Поглед.инфо/ Както съобщава Ню Йорк Таймс в неделя, още една трагична расистка традиция е победена. Кино "Орфей" в Мемфис, Тенеси, отказа да покаже годишната класическа прожекция на "Отнесени от вихъра" ( 1939) с Вивен Ли в главната роля. Причина са опасенията, че филмът, след насилието в Шарлотсвил, щат Вирджиния, романтизира конфедеративните щати на Америка .

Какво мога да кажа.



В Америка (страната като цяло млада) не са имали толкова много свещени традиции, като китайската чайна церемония. И една от тях е ежегодната демонстрация на класиката - "Отнесени от вихъра" в кино "Орфей" за последните тридесет и четири години.

/рус.ез./

Более того.

Эта четырехчасовая картина собрала в прокате с поправкой на инфляцию около трех с половиной миллиардов долларов США, из-за чего была признана самым кассовым фильмом в истории кинематографа.

Лента получила десять премий «Оскар», а актриса Хэтти Макдэниел, исполнившая роль чернокожей служанки Мамушки, стала первой в истории негритянкой, получившей «Оскар».

...Сначала был Шарлоттсвиль, где стычки манифестантов, произошедшие за несколько часов до запланированной демонстрации движения «Единство правых» в парке геренала Ли/Эмансипации, привели к гибели женщины и не одному десятку пострадавших, а также «разбудили» леваков едва ли не по всей стране.

Позднее как демократы, так и многие республиканцы заявили, что Трампу следовало бы открыто осудить действия ТОЛЬКО националистов: «Для народа страны очень важно услышать то, как Трамп опишет события в Шарлотсвилле так, как они действительно происходили: это была террористическая атака расистов», - сказал, в частности, влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио, наглухо, кстати, проигравший Трампу во время президентской гонки.

Но Трамп осудил обе стороны.

Теперь вместе с сафари на него ведётся охота и на всю «культуру Юга».

Демонстративное презрение к своей национальной истории в угоду текущей политической конъюнктуре, принимающее к тому же такие уродливые формы – безусловно не сможет не оказать серьезнейшего влияния на будущее страны.

Безумие ведь заразно.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели