/Поглед.инфо/ На Хаваите сътрудник от агенцията по извънредните ситуации „натиснал неправилния бутон“, съобщавайки на жителите на този американски щат за ракетна атака. Паниката продължила 38 минути – точно толкова време минало до официалното опровержение. Прекъсвания в работата на системата за оповестяване е имало и по-рано. Но сега експертите отбелязват високо ниво на страх от ядрена война между САЩ и КНДР, а също и явни проблеми с „защитата от глупака“ в американската противоракетна отбрана (ПРО).

Жителите на Хаваите „преживяха истински шок“ след официалното обявяване за ракетна атака, което се оказа за щастие, лъжливо. А страха, който в течение на 38 минути (до опровержението) преживяха обитателите и гостите на този щат (и който явно не се е изпарил след последвалото извинение на губернатора) в неделя разказват западните средства за масова информация.

Паниката започва през нощта срещу неделя по московско време след изпращането на мобилните устройства на съобщение: „Заплаха от балистическа атака в района на Хавайските острови! Веднага търсете укритие! Това не са учения!“ (да напомним, че през декември в островния щат имаше именно учения, свързани със „северокорейската заплаха“). Оповестяването за въздушна тревога прозвучава и по радиото.

Абсолютно изненаданите хора се опитват да намерят укритие. Спортистката Лусия Леонард разказва пред Би-би-си, че са крили децата си в канализационните тръби. Друг очевидец разказва, че неговото семейство се опитало да намери спасение във ваната. 47 души се скриват в сервизното помещение, където обикновено се държат контейнерите с боклук, си спомня студента от Тихоокеанския университет на Хаваите Хасан Дин. „Дъщеря ми Хлоя остана в Англия и първото, за което си помислих беше, че няма да успея да се простя с нея“ - споделя впечатленията си британската туристка Ема Хайн.

Хаваите чакали ракетния удар в течение на рекорден срок. Съобщението за това, че тревогата е била лъжлива дошло чак след 38 минути. „Грешката е станала по време на обичайна процедура за смяна, работникът натиснал неправилния бутон“ - „успокои“ всички губернаторът на щата Хаваи Дейвид Айдж. Впрочем за облекчение явно не може да се говори, като имаме предвид неврозата около ядрената програма на КНДР.

При липсата на “защита от глупака“

Наличието на САЩ на ракетно – ядрен щит само по себе си не може да послужи за утешение, като имаме предвид както сегашната „фалшива атака“. Така и предидущите инциденти, свързани с атомното оръжие. Ще напомним, че през 2015 година в Мрежата се появи видео ПТП: бронирана кола от съпровождащите се сблъска в камион, превозващ ядрена бойна глава по трасето в САЩ. Както отбелязвах по този повод средствата за масова информация, инцидентът е станал близо до базата на ВВС Малмстрьом в щата Монтана. Сегашният инцидент на Хаваите с 38-минутно забавяне на „отбоя“ отново показа, че с американския „ядрен чадър“ не всичко е благополучно.

Най-страшното е, ако сигнал, подобен на този, който дойде на мобилните телефони на жителите на Хаваите, идва по системата за откриване изстрелването на ракета“ - отбеляза в коментарите си пред вестник ВЗГЛЯД експертът от Центъра за анализ на стратегии и технологии (АСТ) Андрей Фролов.

(рус.ез.)

«Если допустить, что сигнал о ракетном пуске идет автоматически, то это действительно является угрозой.

В данном случае решение о рассылках принимал человек, который «нажал что-то не то», это, если можно так сказать, более спокойная ситуация, – заметил военный эксперт. – Но в любом случае, она свидетельствует о том, что у них нет каких-то механизмов того, что называется «защитой от дурака». Наверняка система будет совершенствоваться, полагает Фролов.

Эксперты указывают, что за годы холодной войны, с момента Карибского кризиса 1962 года, имело место шесть случаев ложного срабатывания автоматических систем предупреждения о ракетном нападении. Четыре из них были следствием сбоев в работе системы раннего предупреждения США, а две вызваны сбоями советской СПРН (системы предупреждения о ракетном нападении).

Наиболее известен инцидент 26 сентября 1983 года, когда советский спутниковый эшелон СПРН «Око» (УС-КС) выдал сообщение об американской ракетной атаке. Ядерной войны удалось избежать именно благодаря человеческому фактору. Дежурный оперативного командного пункта «Серпухов-15» подполковник Станислав Петров, оценив обстановку, принял решение признать тревогу ложной.

История умалчивает о случаях, когда советские или российские военные или ответственные гражданские лица нажали бы «не ту кнопку» (и об этом стало бы известно почти через час).

«За 38 минут ракета долетит из любой точки мира»

«Произошел срыв в работе гражданских структур. Но проблемы военного характера у страны, считающей себя самой сильной в военном отношении, очевидно существуют», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор отметил: достаточно вспомнить хотя бы сообщения о том, что система ПРО Patriot, которую американцы поставили своим союзникам саудитам, не смогла поразить йеменскую ракету старого образца, созданную на основе советской Р-17 «Скад». Собеседник упомянул и обсуждавшиеся в американской прессе претензии к качеству подлодок 5-го поколения. «Были большие проблемы и с новым самолетом 5-го поколения, истребителем F-35, и с использующимся бомбардировщиком-«невидимкой» B-2 (оказавшимся уязвимым даже перед старыми советскими комплексами ПВО С-75 и С-125)», – перечислил собеседник. Клинцевич отмечает:

«Американцы могут кичиться своей военной мощью, пока нет реальной угрозы. А что будет, когда появится реальная угроза, как они сработают?»

От сбоя системы оповещения никто не застрахован, «но все-таки 38 минут задержки – это неадекватная реакция», констатирует Клинцевич. «Понятно, что неподготовленная публика была в состоянии сильнейшего стресса. Ведь за 38 минут баллистическая ракета может долететь из любой точки земного шара», – констатирует сенатор. «Самым лучшим» вооруженным силам «самой сильной страны» надо пересмотреть очень многое, подчеркнул Клинцевич.

Возвращение бумеранга

То, что произошло на Гавайях, – следствие панических настроений, вызванных снижением порога ядерной опасности. А этот порог снизился не в последнюю очередь благодаря новой ядерной доктрине США, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

Он напомнил, что ядерная стратегия США допускает удар малыми ядерными боезарядами по любой территории, которая будет определена как «угроза безопасности и интересам США». «В первую очередь, под таким источником угроз понимается КНДР, но в стратегии указана и Россия, и Китай», – подчеркивает сенатор.

«Те опасения, которые возникли на Гавайях, связаны в первую очередь с возможностью нанесения ядерного удара как легитимной части новой ядерной войны. Фактически президент США Дональд Трамп, снизив порог безопасности, допустил нанесение ядерного удара», – указывает Морозов. Это особенно опасно, учитывая, что количество членов ядерного клуба перевалило за десяток и к клубу присоединилась КНДР, которую США во всеуслышание объявляют угрозой номер один. «Это вызывает панику и страх, и фактически бумеранг новой ядерной программы вернулся в США раньше, чем этого ждали», – отметил Морозов.

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что Южная Корея предпочла постепенные переговоры с Севером, а не американскую «защиту» от северокорейской угрозы. «Северная и Южная Корея поняли, что с Дядей Сэмом можно попасть в большую опасность», – заметил Клинцевич. «Можно «работать» со странами, которые и не собираются на тебя нападать, такими как Северная Корея, но американцы пытаются применить подобную риторику против России и Китая», – добавил собеседник. А здесь уже можно разозлить всерьез, подчеркнул он. «Поэтому, господа, успокойтесь: бюджет вы освоили, новую ядерную программу до 2046 года на 1 трлн 200 млрд долларов приняли. Давайте уже зарабатывайте свои деньги на оборонных заказах и живите мирно», – «напутствовал» американцев Франц Клинцевич.

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