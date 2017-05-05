/Поглед.инфо/ Държавният департамент обяви странен миграционен проект: приемът на мигранти и бежанци от страните на Централна Азия и Европа, които се насочват към САЩ, да се разглежда в Москва. Въпросът опира не само да легитимността на такъв проект, отнасящ се до територията на Русия, но и до наличието на "подводни камъни" в цялия този замисъл.

Според проекта, всеки които иска да мигрира в САЩ по програмата за прием на бежанци, трябва да отиде в Москва за интервю. Държавният департамент в момента обмисля да ангажира за тази цел организация, която да се занимава с интервюирането на кандидатите, тестването им за здравословното им състояние, културната им ориентация, проверката им за надеждност. Особено внимание ще бъде обърнато към "потенциално уязвими" групи като лесбийки, гейове и трансгендери. Естествено, предвиждат се средства за осигуряване на материално-техническа база за престоя на кандидатите в Москва. Възниква въпросът: какво ще правят кандидатите, чиито молби за мигриране с САЩ бъдат отхвърлени?

(рус.ез.)

Миграционный проект США на территории Москвы

Госдеп анонсировал довольно странный миграционный проект. Прием мигрантов и беженцев из стран Центральной Азии и Европы, которые направляются в США, на территории Москвы. В связи с этим возникают вопросы не только о легитимности подобных проектов на российской территории, но и наличии «подводных камней» во всей этой затее.



Миграционная политика Трампа вызвала немало нареканий внутри страны, захотели теперь дестабилизировать ситуацию в России? Перенаправить иммиграционные потоки путем включения в «цепочку» российской столицы? Теперь все желающие должны будут отправляться в Москву для прохождения собеседования в рамках программы приема беженцев?



В Госдепе теперь задумались над тем, где найти организацию, которая займется приемом беженцев и мигрантов, выделить для нее гранты и обеспечить материально-технической базой. Мигрантов в обязательном порядке станут тестировать на состояние здоровья, культурную ориентацию и проверять на благонадежность. Особое внимание уделят «потенциально уязвимым» группам населения – лесбиянкам, геям и трансгендерам.



Ладно, с этим разобрались. Внимание уделят, поговорят, проверят на все, что можно. Другой вопрос: куда девать беженцев и мигрантов, которым будет отказано во въезде в США? Сомневаюсь, что они захотят покинуть и Россию, чтобы вернуться на родину. Следовательно, бремя их содержания ляжет на плечи российских налогоплательщиков.



Оговорка Госдепа, что подрядчик, работающий с беженцами, должен будет получить разрешение от Правительства РФ на ведение подобного рода деятельности, не стоит и ломаного гроша. Иностранные НПО уже признаются в России нежелательными организациями, как же тогда с требованием, что подрядчик должен иметь опыт работы с организацией, финансируемой Госдепом?









Имеется и еще одно интересное условие: если финансовые расходы подрядчика оплачивает Госдеп США, то на сайте организации должна быть размещена фраза: «Подарок правительства США», а на всех проводимых мероприятиях присутствовать флаг «благодетеля» мигрантов – США.



Стоит ли говорить теперь о подконтрольности российским властям подобного миграционного центра? Трудно согласиться с тем, что подобный проект является формой межгосударственного сотрудничества. Да и с какой стати Россия должна играть предусмотренную ей в Белом доме роль пункта приема мигрантов? Не говоря о том, что еще неизвестно кто к нам приедет.



Миграционный кризис в Европе случился с легкой руки Вашингтона. Нам тоже нужны такие проблемы? Ведь давно стало понятно, что мигранты и беженцы в современном мире превратились в геополитический инструмент, точнее, в оружие. Несомненно, дав согласие на претворение в жизнь американской авантюры, России придется вносить изменения в собственное миграционное законодательство, ставить под вопрос нацбезопасность. Сколько террористов проникло в Европу наравне с беженцами, помните?



Превратиться, по сути, в американский «миграционный фильтр» - это явно не мечта россиян. Согласившись на предложение Госдепа, Россия утратит полный контроль над своими территориями, будет вынуждена поступиться частью своего суверенитета, то есть, мы своими руками сделаем то, чего не смогли добиться на Западе введением санкций против нашей страны.



Эта геополитическая авантюра Госдепа должна получить жесткий отпор со стороны России. Но можно еще и пошутить, предложив провернуть подобный проект на территории США: разместить в Вашингтоне российский центр по приему беженцев с Ближнего Востока. Желательно, поближе к Белому дому, чтобы Трамп мог на него любоваться из Овального кабинета.

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