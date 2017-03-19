/Поглед.инфо/ Преди 150 години във Вашингтон е подписан договор, по силата на който Русия продава Аляска на Америка. В продължение на много години се водят ожесточени дискусии защо е била необходима тази продажба и кои точно са причините за този акт.

В хода на настоящата дискусия, организирана от фондацията „Егор Гайдар” и Дружеството на независимите историци, докторите на историческите науки Александър Петров и Юри Булатов се опитват да разплетат въпросителните, възникнали от този акт.

(рус.ез.)

«Американцам было что скрывать»

Зачем Россия отдала Аляску США

В Вашингтоне 150 лет назад был подписан договор о продаже Россией Аляски Америке. О том, почему это произошло и как стоит относиться к этому событию, уже много лет ведутся ожесточенные споры. В ходе дискуссии, организованной Фондом Егора Гайдара и Вольным историческим обществом доктора исторических наук Александр Петров и Юрий Булатов попытались ответить на вопросы, возникающие в связи с этим событием. Модерировал дискуссию журналист, историк Николай Сванидзе. «Лента.ру» публикует выдержки из их выступлений.

Александр Петров:

150 лет назад Аляска была уступлена (тогда именно так и говорили — уступлена, а не продана) США. За это время мы прошли период переосмысления того, что произошло, высказывались разные точки зрения по обе стороны океана, подчас диаметрально противоположные. Тем не менее события тех лет продолжают будоражить общественное сознание.

Почему? Есть несколько моментов. Прежде всего — была продана огромная территория, которая в настоящее время занимает ключевые позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, во многом благодаря развитию добычи нефти и других полезных ископаемых. Но важно отметить, что сделка касалась не только Соединенных Штатов и России. В нее были вовлечены такие игроки, как Англия, Франция, Испания, различные структуры этих государств.

Сама процедура продажи Аляски происходила с декабря 1866 года по март 1867 года, а деньги пошли уже позже. На эти средства были построены железные дороги на рязанском направлении. Дивиденды по акциям Российско-Американской компании, которая управляла этими территориями, продолжали выплачиваться вплоть до 1880 года.

У истоков этой организации, созданной в 1799 году, стояли купцы, причем из определенных регионов — Вологодской и Иркутской губерний. Они организовали компанию на свой страх и риск. Как поется в песне, «Не валяй дурака, Америка! Екатерина, ты была не права». Екатерина II с точки зрения купцов Шелехова и Голикова действительно была не права. Шелехов отправил подробнейшее послание, в котором просил утвердить монопольные привилегии своей компании на 20 лет и дать беспроцентную ссуду размером 200 тысяч рублей — огромные для того времени деньги. Императрица отказала, объяснив, что ее внимание теперь обращено на «полуденные действия» — то есть на сегодняшний Крым, и в монополии она не заинтересована.

Чек на 7,2 миллиона долларов, которым Америка расплатилась с Россией за Аляску

Фото: Public Domain / Wikimedia

Но купцы были очень настойчивы, они так или иначе вытеснили конкурентов. Фактически Павел I просто зафиксировал статус-кво, образование монопольной компании, и в 1799 году даровал ей права и привилегии. Купцы добивались и принятия флага, и перевода главного управления из Иркутска в Санкт-Петербург. То есть сначала это было действительно частное предприятие. В дальнейшем на места купцов, впрочем, все чаще назначали представителей военно-морского флота.

Передача Аляски началась со знаменитого письма великого князя Константина Николаевича, брата императора Александра II, министру иностранных дел Александру Горчакову о том, что эту территорию необходимо уступить США. Потом он не принял ни одной поправки и лишь усиливал свою позицию.

Саму сделку удалось совершить втайне от Российско-Американской компании. После этого одобрение Правительствующего сената и государя императора с российской стороны было чистой формальностью. Поразительно, но факт: письмо Константина Николаевича было написано ровно за десять лет до фактической продажи Аляски.

Юрий Булатов:

Сегодня продаже Аляски уделяется большое внимание. В 1997 году, когда Великобритания передавала Гонконг Китаю, в системной оппозиции решили попиариться: уж коли Гонконг вернули, нужно и нам вернуть Аляску, которую у нас отобрали. Мы ведь не продавали ее, а уступили, и пусть американцы заплатят проценты за использование территории.

Этой темой интересуются и ученые, и широкая общественность. Вспомним песню, которую нередко распевают по праздникам: «Не валяй дурака Америка, отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад». Есть очень много эмоциональных, интересных по своему запалу публикаций. Даже в 2014 году, после присоединения Крыма к России, состоялась прямая трансляция интервью нашего президента, в котором ему в свете произошедшего задали вопрос: какова перспектива русской Америки? Он эмоционально ответил, мол, зачем нам Америка? Не надо горячиться.

Но проблема в отсутствии у нас документов, которые позволили бы выяснить, что в действительности происходило. Да, было особое совещание 16 декабря 1866 года, однако словосочетание «особое совещание» в нашей истории всегда дурно звучит. Все они были нелегитимны, и их решения неправомерны.

Великий князь Константин Николаевич

Фото: Public Domain / Wikimedia

Необходимо выяснить и причину загадочных симпатий к Америке династии Романовых и тайну продажи Аляски — тайна тут тоже есть. В документе о продаже этой территории оговаривалось, что весь архив, который существовал в те времена в русской Америке, безраздельно переходит США. Видимо, американцам было что скрывать, и они хотели подстраховаться.

Но слово государево — слово золотое, если решил, что нужно продать, — значит, нужно. Недаром в 1857 году Константин Николаевич отправил письмо Горчакову. Находясь при исполнении обязанностей, министр иностранных дел должен был доложить о письме Александру II, хотя ранее он всячески уходил от этого вопроса. Император начертал на послании своего брата, что «эту идею стоит сообразить».

Аргументы, которые приводились в письме, я бы сказал, опасны и сейчас. Например, Константин Николаевич был председателем Русского географического общества, и вдруг он делает открытие, говоря о том, что Аляска находится очень далеко от основных центров Российской империи. Возникает вопрос: почему именно ее надо продавать? Есть Сахалин, есть Чукотка, есть Камчатка, но почему-то выбор падает на русскую Америку.

Второй момент: Русско-американская компания якобы не приносит прибыль. Это неверно, поскольку есть документы, в которых говорится, что доходы были (может, не такие большие, как хотелось бы, но были). Третий момент: казна пуста. Да, действительно это было так, но 7,2 миллиона долларов погоды не делали. Ведь в те времена российский бюджет составлял 500 миллионов рублей, а 7,2 миллиона долларов — немногим больше 10 миллионов рублей. Да еще долг у России был 1,5 миллиарда рублей.

Четвертое утверждение: если возникнет какой-то военный конфликт, нам не удержать эту территорию. Здесь великий князь кривит душой. В 1854 году Крымская война велась не только в Крыму, но и на Балтике, и на Дальнем Востоке. В Петропавловске-Камчатском флот под руководством будущего адмирала Завойко отразил нападение совместной англо-французской эскадры. В 1863 году по приказу великого князя Константина Николаевича были направлены две эскадры: одна в Нью-Йорк, где встала на рейде, другая — в Сан-Франциско. Тем самым мы предотвратили превращение гражданской войны в США в международный конфликт.

Последний аргумент обезоруживает своей наивностью: вот, если продадим американцам, то у нас с ними будут замечательные отношения. Лучше, наверно, тогда было продать Великобритании, потому что с Америкой у нас в те времена не было общей границы, и с англичанами заключить сделку было бы выгоднее.

Такие доводы не только легковесны, но и преступны. Сегодня на их основе можно было бы продать любую территорию. На западе — Калининградскую область, на востоке — Курильские острова. Далеко? Далеко. Прибыли нет? Нет. Казна пуста? Пуста. Насчет удержания в ходе военного конфликта тоже есть вопросы. Отношения с покупателем улучшатся, правда надолго ли? Опыт продажи Аляски Америке показал, что ненадолго.

Карта территорий Северо-Западной Америки, переданных Российской империей Северо-Американским Соединенным Штатам в 1867 году

Изображение: Public Domain / Wikimedia

Александр Петров:

Между Россией и Соединенными Штатами всегда было больше партнерства, чем конфликтов. Неслучайно, например, историк Норман Саул написал работу Distant Friends — «Друзья на расстоянии». В течение долгого времени после продажи Аляски между Россией и США были практически дружественные отношения. Я бы не употреблял слово «соперничество» применительно к Аляске.

Что касается позиции Константина Николаевича, то я назвал бы ее не преступной, а несвоевременной и необъяснимой. Преступная — это когда человек нарушает определенные нормы, правила и те установки, которые существовали в обществе того времени. Формально все было сделано правильно. Но то, как подписывали сделку, вызывает вопросы.

Какая была тогда альтернатива? Предоставить возможности Российско-американской компании дальше действовать в регионе, позволить ей заселить этот регион выходцами из Сибири и центра России, осваивать эти огромные пространства в рамках продолжения крестьянской реформы, отмены крепостного права. Другое дело, хватило бы на это сил или нет.

Юрий Булатов:

Сомневаюсь в том, что отношения между двумя странами были дружественными, и об этом свидетельствуют факты и скорость оформления этой сделки.

Вот интересный пример: в 1863 году Россия подписала с американцами договор о проводке телеграфа через Сибирь с выходом на русскую Америку. Но в феврале 1867 года, за месяц до сделки о продаже Аляски, американская сторона аннулировала это соглашение, заявив, что поведут телеграф через Атлантику. Разумеется, общественное мнение отнеслось к этому крайне негативно. Четыре года американцы фактически занимались разведдеятельностью на нашей территории, и в феврале 1867 года внезапно отказались от проекта.

Аляска

Фото: Konrad Wothe / Globallookpress.com

Если взять соглашение о передаче Аляски, то это договор между победителем и побежденным. Читаешь шесть его статей, и просто бьют в голову формулировки: Америка имеет права, а Россия должна исполнять указанные условия.

Так что меркантильные отношения с США у верхушки династии Романовых были, а дружественных — нет. Да и общество наше не знало, что происходит. Председатель совета министров князь Гагарин, министр внутренних дел Валуев, военный министр Милютин не имели вообще никакого представления о сделке и узнали обо всем этом из газет. Раз их обошли стороной, значит, они были бы против. Отношения между двумя странами не были дружественными.