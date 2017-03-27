/Поглед.инфо/ Рядко се случва на такова малко географско пространство да се струпат толкова много открити въпроси, както става днес в Македония. През последните години турският геостратег и политик Ахмет Давутоглу открито обяви, че Македония е ключова държава на Балканите, а казват, че и Пашич по същия начин е гледал на тази територия.

Ето защо, битката, която сега води народът на Македония е решаваща, не само защото е за спасяване на държавата, нацията и езика, а и защото е необходимо да се запази стабилността в тази част на света. Това е и битка за предотвратяване опитите на бившата американска администрация и НАТО да възпламенят отново Балканите и по такъв начин да игнорират договореностите между Тръмп и Путин, които приемат, че балканските страни представляват специален интерес.

След години на криза и избирателни кампании, в които срещу управляващата партия в Македония ВМРО застанаха посолствата на най-големите държави и техните тайни служби, както и целият неправителствен сектор, както и най-малкото две съседни държави, тя успя все пак да спечели изборите и да получи два мандата повече от Социал-демократическия съюз на Македония (СДСМ).

Според правилата, като водеща македонска партия тя получи мандат да състави правителство, и в действителност Груевски успя да се договори с лидера на най-голямата албанска партия Али Ахмети. Но отново се намесиха външни елементи: премиерът на Албания Рама и посланика на бившата администрация на САЩ Джес Бейли, които попречиха да се формира това правителство. Под натиск, Ахмети се отказа от споразумението и склони – под диктата на НАТО – да се формира коалицията на Заев с албанците.

(рус.ез.)

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Взгляд из Сербии

Редко бывает, чтобы на таком маленьком пространстве поместилось столь много открытых вопросов, как это происходит сегодня в Македонии. В последнее время турецкий геостратег и политик Ахмет Давутоглу считал, что Македония — ключевая страна на Балканах, а говорят, что и Пашич примерно также видел это пространство.

Поэтому битва, которую сейчас ведёт македонский народ, — решающая не только потому, что надо сохранить государство, нацию, язык, а также потому, что надо сохранить элементарную стабильность в этой части мира. В то же время — это и битва, в которой необходимо предотвратить попытки ушедшей американской администрации и НАТО зажечь Балканы и тем самым предотвратить достижение договоренности между Трампом и Путиным, в которой балканские страны имели бы особый вес.

После многолетнего кризиса и избирательной кампании, в которой против правящей в Македонии ВМРО были крупнейшие иностранные посольства и их тайные службы и весь неправительственный сектор, и как минимум две соседние страны, ей удалось взять победу на выборах и получить на два мандата больше, чем Социал-демократический союз Македонии (СДСМ). По установленному правилу, как ведущая македонская партия, они получили мандат для формирования правительства, и фактически Груевски уже договорился о новом правительстве с Али Ахмети — лидером самой большой албанской партии ДУИ. Однако в это напрямую вмешались иностранные элементы. Отреагировали глава представительства Албании Рама и посол исходящей администрации США Джес Бейли, которые прекратили формирование этого правительства. Под давлениями Ахмети сдался и приклонился к формированию НАТО коалиции Заев — Албанцы.

Во время этого процесса бывали и такие возмутительные прецеденты как требования генерального секретаря НАТО от президента Македонии проверить мандат Зорана Заева. Президент Иванов, несмотря на давления и угрозы, набрался силы и отказался дать мандат Заеву и, таким образом, подписать смертный приговор государству, во главе которого он находится на данный момент. Если чисто формально рассмотреть, то у Заева есть большинство из 67 депутатов, но приказы государственной причины, сохранение государства, и элементарной политической нравственности не могут позволить Иванову разрешить самоубийство своего государства. Формирование правительства Заева и албанской коалиции является именно этим — подписанием самоубийства Македонии. Заев в ходе своей кампании не обещал, что поддержит что-либо содержащее албанскую платформу из Тираны. Единственное, о чем он тихим голосом говорил — это распространение употребления албанского на всей территории Македонии. Недовольные стандартом, коррупцией и состоянием демократии голосовали за него, а не за то, чтобы он уничтожил государство. Однако он сделал именно это, приняв платформу Рамы — он согласился с формированием правительства бартера для полной федерализации и албанизации Македонии.

СДСМ всеми возможными способами избегает опубликовать то, что содержит платформа и с чем он согласился. По неофициальным данным, мы видим, что это: введение албанцев в качестве учредительного народа и введение албанского языка, в качестве официального и общеобязательного на территории всей страны, затем изменение государственных символов (гимна, герба, флага) так, чтобы включить и албанские символы, а также принятие резолюции о геноциде над Албанцами в Македонии в период с 1912—1956 годов. Заев, прежде всего, заявил, что об этом они не договорились, но Радмила Шекерина опровергла это, признавшись в том, что это часть коалиционного соглашения. Поэтому очевидно, что речь идет не о избирательной платформе, а о проекте полного уничтожения государства, каковым оно было до этого момента, новое определение его идентичности и открытия процесса, который в конечном итоге приведет к его распаду. ВМРО полностью права, когда требует вынести это перед гражданами Македонии, и чтобы они на референдуме решили хотят ли они прежнее государство либо они решатся его разрушить, либо склеить что-нибудь другое. На протестах против таких шагов можно увидеть и многих членов и симпатизеров СДСМ, которые утверждают, что их обманули и, что они хотят любой ценой сохранить свое государство. Часть договора, как говорится, предусматривает, что после очередных местных выборов, албанцы получают Сообщество албанских муниципалитетов, которое было бы дорогой к федерализации Македонии, то есть переходным этапом к ее расцеплению и к формированию Великой Албании. Надо напомнить, что в 2001 году, во время гражданской войны, министр обороны Албании уже предлагал своему коллеге из другой, соседней заинтересованной страны, «по-братски» поделить Македонию.

Все это в большой степени связанно и с событиями в Вашингтоне, где клинтониты всячески подрывают администрацию Трампа. ВМРО установила хорошие контакты с людьми Трампа, поэтому недавно шесть сенаторов писало открытое письмо против нелегального и насильственного действия Джеса Бейли в Скопье. Бейли из-за этого вызвали на слушание в Вашингтоне. Люди Трампа дали толчок Груевскому, чтобы бороться фактически с теми же субъектами, с теми, кто в данный момент борется.

У Сербии немалый интерес во всем этом. Клинтоновские структуры стоят за спиной всех своих клиентов на этих пространствах от новой натовской власти в Хорватии, через боснийцев до албанцев и их проталкивания, прежде всего сербов, а теперь и македонцев. В наших интересах, чтобы и Македония выжила и осталась стабильной, в том числе, чтобы македонцы сами решали свою судьбу. Македонское имя не погибнет, говорится в старой песне…