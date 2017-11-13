/Поглед.инфо/ Господ практически винаги ни дава желаното. Но по-често не така, както сме си го представяли. Украинският елит и значителна част от населението (дори тези, които нямат нищо общо с нацистите и дори преди нацизма в Украйна да се превърне в мейнстрийм) мечтаеха да участват в празника на чакалите. В Киев си въобразяваха, че трупът на Русия ще бъде разфасован, а Украйна (олигарсите й) ще бъде една от бенефициентите.

Не минаха 25 години и чакалите наистина се събраха над трупа. Само че този труп е на Украйна. Източноевропейските "приятели" на Киев вият от нетърпение и хищно се облизват в очакване на щастливия момент, когато ще впият зъбите си в розовия мазен бут на украинската свиня.

Всичко се случи така, както мечтаеха в Киев. С изключение на едно. Украйна се оказа не обядващата, а обедът. И това не е изненада. Такава съдба бе подготвена за цялата Източна Европа. Превръщането на страните в храна трябваше да стане много по-бързо, ако Русия не беше успяла да се противопостави...

Като цяло, украинците бягат зад граница, държавата изчезва, съседите са вързали салфетките и се готвят за пира, а в Украйна оптимистите чакат кога ще ги поканят на масата да делят Русия. Когото Бог иска да накаже някого, лишава го от разум...

(рус.ез.)

Шакалы над свиньёй

Господь практически всегда дарует нам желаемое. Но чаще всего не так, как мы себе это представляли. Украинская элита и значительная часть населения (даже те, кто ничего общего не имел с нацистами и даже до того, как нацизм на Украине стал мейнстримом) мечтали поучаствовать в пиршестве шакалов. В Киеве предполагали, что делить будут тушу России, а Украина (её олигархи) станет одним из выгодополучателей.

Не прошло и 25 лет, как шакалы действительно собрались над тушей. Только это туша Украины. Восточноевропейские «друзья» Киева повизгивают от нетерпения и плотоядно облизываются, в ожидании того счастливого момента, когда можно будет вцепиться в розовый жирный бочок украинской свинки.

Всё случилось, как мечтали в Киеве. Кроме одного. Украина оказалась не обедающим, но обедом.

В этом нет ничего удивительного. Такая судьба была уготована всей Восточной Европе. Причём превращение стран в корм должно было бы произойти значительно быстрее, если бы России действительно не удалось устоять.

На сегодня, только наличие сильной, оппонирующей Западу России заставляет «цивилизованный мир» в лице США и Западной Европы мириться с необходимостью сохранения пояса малых восточноевропейских стран, в качестве буфера, санитарного кордона и плацдарма на границе с Россией. Восточноевропейцы с одной стороны отделяют Россию от ЕС, не позволяя ей слишком сильно сближаться с Западной Европой, а с другой примут на себя и амортизируют первый удар, в случае, если напряжённость в отношениях с Москвой выйдет из-под контроля. Они будут в первых рядах тех, кто отправится в «поход на Восток», если в Вашингтоне решат, что сложились благоприятные условия для очередного повторения попытки военного уничтожения России.

Как видим, все государственные функции восточноевропейских стран связаны с наличием сильной и самостоятельной России, которой они должны противостоять от имени Запада. Нет России, не нужен плацдарм, не нужен санитарный кордон, а вот еда нужна всегда.

Но Россия устояла и тем самым спасла суверенитет Польши, Венгрии, Румынии, Чехии и прочих лимитрофов. Она бы спасла и Украину. Начиная с 90-х годов, Москва неоднократно приглашала Киев к участию в различных политических и экономических форматах, которые объективно должны были укрепить украинскую государственность. Но украинская элита с упорством, достойным лучшего применения, отказывалась видеть происходящие в мире изменения, интеллектуально застряв на уровне концепций начала 90-х годов.

В рамках этих концепций Запад был неуязвим, а Россия обречена. ЕС и США олицетворяли «светлое коммунистическое будущее всего человечества», ассоциировались с возвращённым раем земным. Россия представлялась отставшей навсегда, органически неспособной воспринять западную цивилизацию, азиатской деспотией, против милитаристской политики и имперских амбиций коей, «цивилизованный мир» просто обязан сплотиться. Украина виделась своей элите фронтиром «цивилизованного мира», отодвигающим линию соприкосновения вглубь варварских земель. Отсюда и уверенность в том, что все «цивилизованные страны» просто обязаны помогать Украине. Ведь, в рамках данной концепции, она является лишь передовым отрядом, общего миссионерского цивилизаторского похода Запада.

Всё бы ничего, если бы концепция не была полностью оторвана от реальной жизни. Уже к средине 90-х стало понятно, что от Запада исходит агрессия, а с воточноевропейскими суверенитетами он намерен считаться не больше, чем за сто лет до этого считался с суверенитетом какой-нибудь Дагомеи, Бенина или даже Марокко. К концу 90-х стало ясно, что Россия будет сопротивляться и у неё есть шансы. К 2008 году уже не было сомнений, что нет у Запада методов против Москвы.

Но Украина всего этого не заметила и продолжала ждать платы за русофобию. Её картина мира оставалась простой, как правда и прозрачной, как праздничная слеза лево-либерального хипстера-троцкиста, пролитая по случаю годовщины того самого Октября, который этих либеральных леваков убрал от власти ещё в 1917.

Неадекватная оценка обстановки, вызвала неадекватность действий. Ожидание притока чужих ресурсов, привело к исчерпанию ресурсов собственных. Ставка на майданы, как метод решения внутриполитических противоречий, разрушила государственность.

Двух лет (2014–2015) Западу хватило, чтобы понять, что Украина принципиально нереформируема. Ещё год ушёл на то, чтобы убедиться в том, что для неё просто не существует спасительного сценария. После этого Франция и Германия потеряли интерес к нормандскому и минскому форматам, а США предпочитают решать вопросы, связанные с украинским кризисом, в формате Сурков-Волкер. То есть, Украину вывели за скобки процесса урегулирования. Её судьбу решают без её участия. Когда так происходит, компромисса стороны достигают как раз за счёт интересов тех, кого все обсуждают, но чьё мнение никого не интересует.

Ну а дальше действует закон стаи. Раз медведя затравить не удалось, лимитрофы приготовились рвать в куски ослабевшую свинью. Есть-то кого-то надо.

С другой стороны, хоть и в несколько извращённой форме, но частично сбывается украинская мечта о евроинтерации. Оторванные шакалами от свиньи куски переварятся в шакальих желудках, станут частью шакальих тушек, а тушки эти – члены ЕС. Конечно, украинцам хотелось бы сразу в Париж, но на худой конец и Бухарест сойдёт. Многие, не дожидаясь определения судьбы своих территорий, интегрируются в ЕС и в Россию в индивидуальном порядке.

В общем, народ разбегается, государство исчезает, соседи повязали салфетки и готовятся к приёму пищи, а на Украине оптимисты всё ждут, когда их позовут за стол, делить Россию. Кого Бог хочет наказать, лишает разума.

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