/Поглед.инфо/ Дейвид Стокмън, бивш директор на бюджета на Белия дом от времето на Рейгън, заяви в интервю за канала CNBC, че финансовият фалит на САЩ математически е неизбежен. „За съжаление, Доналд Тръмп наследи от предишните администрации натрупаните през последните 30 години дългове и изключително безразсъдна фискална политика.

Ще бъде ли в състояние да преодолее кризата?”

Стокмън счита, чепрезидентът Тръмп е в капан.„Към днешна дата, дългът е 20 трилиона долара. Това представлява 106% от БВП. Тръмп наследи бюджетна политика, според която през следващите 10 години дългът ще нарасне с още 10 трилиона долара, ако всичко остане както си е. В същото време той иска да увеличи, а не да съкрати, разходите за отбрана. Той иска радикално да намалиданъците на компаниите и на частните лица. Той иска да похарчи огромни средства за защита на границите и за правоохранителните органи. Иска също да даде повече на ветераните, както и да реализира огромнатрилионна инфраструктурна програма. Съберете всичко това и ще разберете, че е безумие...”

Това, което Стокмън пропуска, е намаляване на държавния дълг на САЩ с 12 милиарда долара и това е постигнато само през първия месец от управлението на Тръмп.

(рус.ез.)

Дэвид Стокман: экономика США может схлопнуться после 15 марта 2017

Бывший директор Белого дома по бюджету (еще во времена Рейгана) Дэвид Стокман в интервью CNBC поделился своим мнением касательно экономического будущего США. Прогноз далеко не радужный – достижение потолка госдолга, которое должно произойти 15 марта текущего года, способно вызвать реальное обрушение экономики Соединенных Штатов. Прав ли Стокман?

С его слов, предстоящая финансовая боль США математически неизбежна. Стокман выдвигает единственный тезис: "происходящее сегодня имеет один исход - резня по поводу бюджета и крушение Белого Дома.

"К сожалению, Дональду Трампу в наследие от предыдущей администрации США достались накопленные за последние 30 лет долги и крайне безрассудная фискальная политика. Сможет ли он преодолеть этот кризис?

Дэвид Стокман проработал 20 лет на Wall Street в компаниях Salomon Brothers и Blackstone, а также в качестве конгрессмена от штата Мичиган и написал книгу под названием "Trumped", в которой предсказал победу Трампа в 2016 году. И аналитик считает, что на этот раз шансы 45-ого президента США не слишком велики: "...Дональд Трамп находится в ловушке. На сегодняшний день долг составляет $20 трлн. Это 106% от ВВП. Трамп унаследовал бюджетную политику, согласно которой в следующие десять лет долг вырастет еще на $10 трлн, если все останется, как есть. Тем не менее, он хочет увеличить расходы на оборону, а не сократить. Он хочет радикально снизить налоги для корпораций и частных лиц. Он хочет тратить больше денег на обеспечение охраны границы и правоохранительных органов. Он собирается сделать больше для ветеранов. Он хочет реализовать огромную триллионную инфраструктурную программу. Сложите все это вместе и поймете, что это безумие. Но об этом пока и не идет разговор, поскольку предстоит борьба за следующие $10 трлн в то время, когда в бухгалтерских книгах уже числится цифра в $20 трлн."

Правда, единственное упущение Стокмана в том, что он не учел снижение госдолга США на $12 млрд. И это за первый месяц работы 45-ого президента США.

Конечно, в такой ситуации делать прогнозы крайне трудно, поскольку точки зрения Трампа и Стокмана в определенной степени аргументированы, однако стоит признать, что первый лучше "чувствует" и понимает политические и экономические реалии США, чем человек с "неактуальным на сегодняшний день опытом" в этих сферах.

Стокман считает, что "продления агонии экономики США" через очередное увеличение "планки" госдолга не произойдет:"Я думаю, забыли об этой дате, 15 марта 2017 года. В этот день "праздник" по поводу потолка долга, о которых договорились Обама и Бонер прямо перед последними выборами в октябре 2015 года, истекает. Кредитный потолок окажется замороженным на отметке $20 трлн. Это станет законом. Такое будет трудно остановить. У Казначейства будет примерно $200 млрд наличных. Мы расходуем наличные в размере $75 млрд в месяц. К лету наличные закончатся. И потом нас ждет мать всех кризисов потолка долга. Все остановится. Я думаю, правительство прекратит работу. Не будет никакой отмены или замены Obama Care. Не будет никаких налоговых послаблений, никаких инфраструктурных стимулов. Будет одна гигантская бюджетная резня, связанная с потолком долга, который нужно будет увеличивать, но никто не захочет голосовать за это.

"Стоит определенно заметить, что под лидера США продолжают "копать", так что сложно утверждать, что заявления Стокмана лишены политической составляющей. Впрочем, прежде Дэвид даже одобрял общий вектор 45-ого президента США, но утверждал, что у главы государства "нет экономической программы". Об этом он говорил в интервью этому же телеканалу в конце 2016 года:

“Мне нравится Трамп, потому что он выступает против истеблишмента, но у него нет экономической программы. “Да, он выступает в роли разрушителя текущей системы, но у него нет ничего, чем можно заменить разрушенное. Если он будет избран, нас ждет партизанская война и тотальная катастрофа.” Пока катастрофа не произошла, но будущее крайне туманно.

Поднимут ли "планку" госдолга вновь, или прикажут экономике США жить вечно?..