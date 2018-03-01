/Поглед.инфо/ На сайта Афтършок е популярен дискурса социализъм против капитализъм, при това противопоставянето на дадените формации е крайъгълен камък за част от аудиторията. Но развитието на историята може да се разглежда от различен ракурс.

За мен представлява интерес образецът на периодизация, представен от Р. Робинсън. Тя не много разпространена отвъд границите на отделната дисциплина, която се нарича „Международен мениджмънт“, но според моето субективно мнение, доста точно отразява динамиката на ключовите исторически процеси, които се съпровождали именно от появата и укрепването на този същия „елит“, който оказва съществено влияние върху международните политически процеси и до сега.

Самата периодизация изглежда така (Робинсън е засегнал онези периоди, в рамките на които започва силно да се разширява експанзионистичната дейност на европейските кланове, държави и елити).

1. Търговската ера (1500-1850 г.). Вероятно династията на Ротшилд води началото на своята капитализация през този период, макар че „официално“ тя се появява едва през 1744 година.

2. Ерата на експанзия (1850-1914 г.). През този период се осъществява основният етап на активната колониална политика, съпроводен с различни форми на геноцид на местното население от страна на „просветените“ европейци (твърде много европейци са се проявили, мисля, че няма смисъл да бъдат изброявани) и съответно изпомпване на ресурсите за повишаване равнището на живот на самите европейци.

3. Ерата на концесиите (1914-1945 г.). Това е много наситен период, който е завършил по същество с формирането на две противоположни макрополитически системи, противостоящи една на друга.

4. Ерата на националните държави (1945-1970 г.). Това е периодът, който беше съпроводен от съревнование на държавите, влизащи в някоя от макрополитическите системи (тук можем да отнесем и отделните скокове на социалистическите държави, и японското икономическо чудо, и южнокорейското икономическо чудо и т.н. )

5. Ерата на глобализацията (1970 – днешно време)

(рус.ез.)

И вот 5 пункт в этой периодизации Робинсона вызывает наибольший интерес, потому как по ряду внешних признаком постепенно усиливается откат от глобализации к предыдущей эре, т.е. эре национальных государств. По сути, мы опять видим активное противостояние на внешней арене. Возникает вопрос, а не является ли это обратным ходом истории? Т.е. за моделью соперничества на этапе эры национальных государств должно последовать еще больший откат - к эре концессий, которая должна закончится активным силовым противостоянием, нацеленным на перераспределение рынков, ресурсов, логистической инфраструктуры. Если следовать этой логике, то военное противостояние в будущем должно рассматриваться как неизбежный сценарий, при этом сокращение населения в мировом масштабе должно рассматриваться как сопутствующий "положительный" эффект, т.к. он приведёт к уменьшению ресурсных затрат и, возможно, к росту эффективности как научно-технологического кластера, так и энергетического кластера, т.к. не секрет, что именно крупный военный конфликт, чаще всего, является стартовой площадкой для инновационных технологий.

На данный момент, как мне кажется, очевиден лишь тот факт, что система глобализации и формирования институтов мирового правительства провалилась. Новая Вавилонская башня не построена. Значит, маятник должен качнуться в другую сторону и в этом случае, позиции России выглядят очень неплохо.

Собственная ресурсная база, которую не успели в полной мере подорвать за счет стремления сделать из неё "Экономику №1", собственная армия, которую, учитывая все запасы ТЯО и СЯО можно считать сильнейшей оборонительной армией в мире, общие природные ресурсы, включающие запасы воды, леса и неплохую экологию вне крупных промышленных центров.

По сути, остаётся лишь один фундаментальный вопрос - эффективность управленческой системы. И в этом ключе, кстати говоря, очень интересен опыт Китая, который пытается создать сплав капитализма и социализма, разбавив его идеей системы "социального индекса", который, кстати говоря, может стать ступенькой максимально эффективной сегрегации общества на максимально прозрачном и понятном алгоритме. Т.е. классовое общество на основе индекса социальной лояльности, но при этом с большой долей базовых социальных гарантий.

На мой взгляд, Китай сейчас дальше всех продвинулся в перспективном анализе будущих событий, хотя, не думаю, что реальные аналитические центры России и США не продумывают такие сценарии.

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