/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп ни най-малко не прикрива съдържанието на разговорите си с руския президент Владимир Путин. Така заяви самият американски лидер в интервю за Fox News. Според Тръмп той е имал срещи лице в лице не само с Путин, а и с много други световни лидери, но когато става дума за руския президент, американските медии се стремят да „направят от мухата слон”.

Струва си да се припомни, че The Washington Post съобщи, че сте предприели безпрецедентни мерки, за да прикриете съдържанието на разговорите си с президента Владимир Путин. Защо не публикувате беседите с Владимир Путин в Хелзинки, както и другите материали, които могат да споменат Закона за надзора на външното разузнаване и Брус Ор (служител на Министерството на правосъдието на САЩ, който е поддържал връзка със съставителя на досието на Тръмп) и така нататък?

ДОНАЛД ТРЪМП, президент на САЩ: Нямам нищо против, все ми е едно. Преговарям като всеки друг президент. Говоря с президенти от различни страни. Нашите преговори бяха отлични, говорихме за Израел, неговата сигурност, както и за много други неща. Преговорите бяха отлични, не крия нищо.

Това е просто смешно. Тези хора измислят всичко, The Washington Post е всъщност на лобистите на Amazon. Знаете, Безос (президент на Amazon) има големи проблеми и ги използва за лобиране. The Washington Post е почти толкова лош като The New York Times. Помислете, проведох среща очи в очи с Путин, както и с всеки други лидер. Провеждам много такива преговори, но в този случай никой не говори за това. Единствено искат да се говори за Путин.

Сега положението е много добро. Понастоящем икономиката ни е най-силната в света, Джанин. Никой дори не се приближава до нас. Растежът на китайската икономика се забави с 38%, руската икономика също не блести с успехи. Повечето страни не се чувстват добре, постигнахме феноменален успех - въпреки факта, че сега извършваме плащания по лихвата на Федералния резерв, ние ще стабилизираме ситуацията. При Обама процентът бе нулев, всеки можеше тогава да направи нещо. Нашата икономика процъфтява повече от всякога. Ние сме почти на върха на фондовия пазар!

Само си помислете, те говорят за срещата ми с Путин. Срещал съм се лично с почти всички лидери: срещнах се с Моди, в Япония се срещнах с Абе, срещнах се с всички тях. Но никой не говори за това! Но те правят по отношение на срещата ми с Путин от мухата слон! Тази среща може да я чуе всеки, можете да се запознаете с нея. Цялата руска тема е раздута. Това е фалшив, ужасен фалшификат. Знаете това. Всички знаят за това. И това е много лошо, защото тази работа изисква време и усилия.

Всеки знае, че не е имало тайни споразумения, не са намерени никакви доказателства за това и няма да намерят, защото нямам подобни отношения. Бях по-добър кандидат от Хилари Клинтън, тя беше ужасен претендент. Всъщност бях отличен кандидат, спечелих всички дебати, успях във всичко, което направих, и беше лесно за мен: изглежда, че 306 гласа срещу 223 на електорите е голяма преднина. Но аз наистина съжалявам за това, че губя времето си с това, Джанин.

Превод: В.Сергеев

