/Поглед.инфо/ Наскоро писах за китайския отговор за задържането на щерката на основателя на корпорация „Хуавей“. Напомням, че китайците в отговор задържаха бившия китайски дипломат Майкъл Корвиг, който е сътрудник на неправителствената организация „Международна кризисна група“ (МКГ или ICG). Канадският съд оперативно освободи задържаната Мън Уанчжоу под гаранция, очевидно надявайки се, че китайците ще постъпят аналогично. Но не би.

А очите на другаря Си са такива добри-добри…

Китайското външно министерство днес обяви, че не разполага с информация за съдбата на сътрудника на ICG. И добави, че „в момента няма съответната информация по въпроса, спомената в съобщенията, но искаме да напомним, че ICG не е регистрирана в Китай. Ако нейните сътрудници се занимават със съответната работа без регистрация, това нарушава законите на Китай за чуждестранните недържавни организации“.

Е как ти се струва, Джъстин Трюдо?

Освен това днес представителят на МВнР на Канада Гийом Берубе заяви, че властите на страната не могат да се свържат и с бизнесмена Майкъл Спеуър. Притесненията на Отава са свързани с това, че предприемачът по-рано е уведомил правителство, че китайските специални служби са го задържали за разпит.

Майкъл Спеуър е ръководител на международна неправителствена организация, чиято централа е разположена в град Дандун в Северен Китай. Китайските медии съобщават, че Спеуър е задържан за намеса във вътрешните дела на КНР и за нанасяне на вреда върху националната сигурност.

Яж олово, Джъстин Трюдо!

Бягайте, канадски глупаци!

Но канадците

Но вий, канадски пиленца няма да се отървете, в ръководството на Поднебесната няма глупаци. И след публичното налагане на канадските лакеи ще дойде ред и на американските им господари.

Наскоро бе писано как РБК пише фейкове, че „китайците са отстъпили пред американците“. А съвсем наскоро ги похвалих, че отдавна не съм виждал такива на страниците им. Прибързах.

Общо взето Тръмп в своя „Туитър“ и в няколко интервюта заяви,че „се надява, че китайците ще снижат митата върху американските автомобили и ще възобновят покупката на соя“. А РБК написа, че вече са ги снижили. Но не.

Фактически няма никакво примирие в търговската война. И най сладкото е, че народният съд в Китайския град Фучжоу забрани продажбата на редица модели смартфони на компанията Apple. В списъка със забранените модели влизат iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. При това най-забавното е, че всичко това е направено заради патентни претенции от страна на другите западни корпорации.

Е как ти се струва, Тим Кук?

Другарят Си не прощава оскърбления. Особено преднамерени и публични. Особено повторни.

Мейк Америка ко-ко-ко агейн!

Послепис

Повтарям се, за особено „надарените“, които продължават да мрънкат, че „Русия не можем така“: преди няколко години Русия стоя на фронтовата линия в противостоенето със Запада (при това основната цел не бе тъпото „да отмъстим на всяка цена“, а да „оцелеем“ и „да внесем разкол в западната коалиция“, което и бе постигнато). А Китай стоя, скрит в сянката ни.

А сега е наш ред да се скрием в сенките, да си отдъхнем и наберем сили.

И който не е доволен от тази идея, значи в главата му няма мозък.

Превод: В.Сергеев

