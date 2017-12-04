/Поглед.инфо/ Джулието Киеза (роден през 1940 г.) е италианец и политик. Член на Европейския парламент през 2004 г. - 2009 г.. Лидер на движението "Алтернатива". Постоянен член на Изборски клуб.

– Какво, от Ваша гледна точка ще позволи на Русия да излезе извън рамките на онзи сценарий, който описахте в книгата си и който тогава изглеждаше неизбежен?

- Ако отговорим кратко – руският народ. Тогава аз неодстатъчно високо оцених неговата роля и значение. В онези години аз бях настроен доста песимистично и ми се струваше, че народът няма сили да се противопостави на процесите, които се разгръщаха тогава в Русия. Народът, както си представях тогава, липсваше на политическата и историческата арени. Това не беше негова вина – тогава липсваха ръководителите и интелигенцията на руския народ.

През 1991 година започна поредната окупация на Русия. А народът не разбираше това, никой не му обясни този факт и затова окупацията се осъществяваше без масова съпротива. Мина четвърт век и не само онези 25 милиона, които останаха извън границите на страната, но и по-голямата част от живеещите в Русия разбраха, че Западът съвсем не е онзи “земен рай”, за какъвто се представяше през онези години.

Сега в Русия се провежда доста широка дискусия за това, че разпадането на СССР е резултат от предателство. Такава постановка на въпроса не ме удовлетворява изцяло. Предателството се получава тогава, когато има определени условия за неговото възникване. А ако такива условия няма – няма и предатели или тяхното влияние върху събитията не се оказва фатално. Например, през годините на Втората световна война или Великата отечествена война, както вие я наричате, в СССР имаше много хора, които предаваха страната си. И въпреки всичко страната устоя, СССР победи. Затова, според мен, акцентът в спора за причините за разпадането на Съюза не трябва да пада върху предателството.

Защо все пак стана разпадането на СССР? Ние не разбирахме, че идеите и идеалите на Запада към момента на падането на СССР вече се бяха внедрили тук чрез телевизията и киното. И към онзи момент доминиращата световна идея принадлежеше на Запада, а не на нас. И днес, за съжаление, в днешна Русия, преобладават идеите на капитализма, на Запада.

- Но все пак, нещо в Русия се е променило в положителна посока от тогава – имам предвид задълбочаването на разбирането на процесите извън и вътре в страната, осъзнаването на своята роля и място в пространството и времето?

Да, за четвърт век в Русия започнаха по-добре да осъзнават някои неща. И в този смисъл превратът, който се случи в Украйна, нагледно демонстрира на руснаците, в частност това, че Западът не обича Русия, не я приема и няма да я приеме като равноправен партньор.

Днес Путин разбира, че ако иска да остане на власт, да остане в историята на страната като неин спасител, трябва да се опира на народа. Случайно ли стана това? Аз мисля, че тук имаме работа със съзнателен избор. И възниква въпросът: народът ли създаде Путин или Путин помогна на народа да създаде себе си? Аз не зная точния отговор, но вероятно първата част на въпроса в по-голяма степен отговаря на действителността, отколкото втората.

С течение на годините аз промених възгледите си за много неща. Например, към идеята за прогреса имах едно отношение, когато за пръв път пристигнах в Русия като кореспондент. Когато написах книгата “Сбогом, Русия!” аз вече имах по-различен подход към тази идея. А днес разбирам, че съществуват сили, фактори, които много по-силно влияят върху събитията, отколкото материалните неща. Има духовни сили, които не винаги, наистина се проявяват, да кажем, в правилни форми и формати. Към тях можем да отнесем силите на историята, традициите, културата. И това е един от факторите, който запазва Русия.

(рус.ез.)

Тем не менее, я с тревогой смотрю на развитие событий в России. Поскольку сегодня в стране существуют те же самые «темы», идеи, которые были в 90-х. И нынешнее поколение по сути воспитывается на них. Они проецируются на умы россиян через каналы телевидения, через другие СМИ каждую минуту. И этот поток постоянно нарастает. Именно поэтому я говорю, что мы все «форматированы» ими – их идеями, их образом жизни.

Это очень сильно ослабляет способность русского народа защитить себя. И если дело пойдет так и дальше, то опора, которая держит страну, с моей точки зрения, может рухнуть.

— Но ведь и сам Запад испытывает сегодня такие нагрузки, что на его казалось бы сверхпрочном фундаменте уже отчетливо видны крупные трещины…

— Цивилизационный проект наших оппонентов – это бесконечное, бесконтрольное потребление, это – богатство для очень узкого круга сверхбогатеев и бедность, фактически рабство для миллиардов людей, это — уничтожение природы.

И этот проект сегодня умирает. И осознавая это, Запад может пойти на все, включая тотальное уничтожение всего и вся. Если у вас, в России, кризис был организован вне страны и внесен сюда, то кризис Запада, в первую очередь США и Европы, – это результат собственного его развития и, соответственно, деградации, поскольку не может быть бесконечного роста потребления в условиях ограниченности ресурсов.

Сейчас Запад, сознательно или бессознательно – это неважно, создает предпосылки для уменьшения интеллектуального уровня всего населения планеты. Запад готовит превращение людей в рабов, в биороботов и будет пытаться сделать нового человека–монстра с использованием новейших технологий. Для собственного спасения Запад потенциального готов породить новое общество, где не будет даже намека на либерально-демократические свободы и на гуманизм. Это будет гигантская авторитарная система, где люди будут полностью не свободны и абсолютно не счастливы. И все это может случиться, если не появится сила, способная изменить этот сценарий.

При этом надо учитывать, что несмотря на кризис, Запад по-прежнему еще очень силен. В его распоряжении множество инструментов, которые позволяют ему маневрировать, сохранять и даже усиливать свои позиции. Тенденции в современном мире развиваются чуть ли не по экспоненте. И те, кто не видят этого и считает, что можно остановиться, подумать, поразмышлять или даже вернуться на какой-то период времени назад — глубоко ошибается. В мире идет гонка со временем. И кто не способен выдерживать такой темп – обречен на выбывание.

Сейчас необходимо собрать все силы, максимально самоорганизоваться и укрепить заслон на пути проникновения Запада в Россию. И если Запад встревожится, испугается, то его экспансия затормозится. И в этом смысле сам факт существования России сейчас – это единственный фактор, способный остановить Запад. Если России не будет, если она будет ослаблена и не сможет отвечать – будет война.

— Есть ли у Вас конкретные рецепты, как избежать развития по самому плохому сценарию, как нам не выбыть из гонки со временем?

— Нам необходимо проанализировать, почему в 1990-е годы были сломаны идеологические барьеры, почему в 1991 году рухнула конструкция Советского Союза, созданная революцией. Я думаю, что нам необходимо создать мозговой центр, который бы занялся анализом произошедшего с момента революции и до гибели СССР. И от этой точки построить картину мира, того, что имеем сегодня. Такой картины не создано нигде в мире, в том числе в США. А без нее мы не только не поймем, как, что и почему происходило, но и не сможем осознать того, перед чем мир стоит. Так что мозговой центр необходим. Это должна быть группа людей, которые анализируя реальную ситуация, смогли бы выработать конкретный план действий на перспективу, например, на пять лет.

Скажем, сейчас в Европе образовался огромный политический вакуум. Сами европейцы не знают, что делать – ни Германия, ни Франция, ни Италия. Я не знаю конкретных рецептов, но для России, по-моему, сейчас самое время предлагать европейцам свои инициативы, искать структуры, институты, даже отдельных людей, с которыми можно установить партнерские отношения. И в этой ситуации Россия не имеет своего голоса на Западе – кроме голоса Путина. Российский президент – единственный российский информационный источник. Но этого явно недостаточно. Почему бы России не купить один или несколько телевизионных каналов и не начать с их помощью говорить с миллионами европейцев!?

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