/Поглед.инфо/ Професор Висеслав Бинеда, член на правителствената комисия, която разследва катастрофата в Смоленск, заяви, че Лех Качински е бил убит при опит за покушение, зад който стоят руснаците. Той обвинява чуждестранната държава за убийството на главата на полската държава, без да има никакви улики, нито да се опита да отговори на основния въпрос: Кой може да е сложил взривно устройство на борда на Ту-154?

Франк Тейлър (Франк Тейлър), международен експерт, специализиран в анализа на въздушните катастрофи и член на правителствената комисия, създадена през март 2016 г., казва, че по всяка вероятност някой е поставил взривни устройства на борда на самолета. Но от правителствения сайт е изчезнала информация за членовете на комисията и експертите, които са сътрудничали с нея.

Gazeta Wyborcza многократно се обръща към Министерството на отбраната с въпроса, какви експертни заключения е изготвил Тейлър, но досега няма отговор. Министерството само посочва, че "Комисията функционира в секретен режим и затова не може да разкрива информация за сътрудничеството си с експертите, плановете на текущи разследвания и насоките на работата. Изводите, които ще направят членовете на комисията и експертите, ще бъдат включени в окончателния доклад."

Ако на борда действително е имало взривно устройство и ако върнем лентата на събитията назад, то на 7 април, три дни преди Лех Качински да отлети за Смоленск, Доналд Туск е използвал същия самолет, така че предполагаемата бомба трябва да е била сложена след завръщането на Туск от Катин. Но в утрото на 10 април, машината е била проверена, включително за наличието на експлозивни материали. За това, че всичко е било наред, на президента рапортува лично генерал Анджей Бласик (въпреки че това обикновено е отговорност на пилота). Ако генерал Бласик е казал истината на държавния глава, тогава бомба не е имало...

(рук.ез.)

Комиссия по расследованию смоленской катастрофы близка к краху

Катастрофа под Смоленском

Профессор Веслав Биненда (Wiesław Binienda) (член правительственной комиссии, занимающейся расследованием смоленской катастрофы) заявил, что президент Лех Качиньский (Lech Kaczyński) погиб в результате покушения, за которым стоят россияне. Биненда обвиняет иностранное государство в том, что оно убило главу нашего государства, и при этом он не имеет ни малейших доказательств или улик и даже не пытается ответить на основополагающие вопросы: кто и когда мог подложить на борт Ту-154 взрывное устройство?

«Совершенно очевидно, что в правительственном Ту-154М, который 10 апреля 2010 года летел из Варшавы в Смоленск, произошло несколько взрывов. Крыло самолета пострадало не от столкновения с березой, — сообщил он в интервью „Газета Польска Цодзенне". — К таким выводам пришел Фрэнк Тейлор (Frank Taylor) — международный эксперт, специализирующийся на анализе авиакатастроф. Он говорит, что, по всей вероятности, кто-то заложил на борту самолета взрывные устройства».

Взрыв в крыле

Тейлор был членом правительственной комиссии, созданной Антонием Мачеревичем (Antoni Macierewicz) в марте 2016 года, однако, работает ли он в ней до сих пор, неизвестно. С сайта исчезла информация о членах комиссии и сотрудничающих с ней экспертах.

Gazeta Wyborcza неоднократно обращалась в Министерство обороны с вопросом, какие экспертные заключения готовил Тейлор, но ответов мы не получили. Оборонное ведомство сообщило только, что «Тейлор выполняет задачи в рамках своих компетенций». «Комиссия функционирует в секретном режиме, а поэтому не может раскрывать информацию о сотрудничестве с экспертами, планах ведущихся исследований и направлении работ. Выводы, которые сделают по итогам своих изысканий члены комиссии, а также приглашенные эксперты, войдут в итоговый доклад», — уведомили нас в министерстве.

Уже стало известно, что 10 апреля 2018 года появится не итоговый, а «промежуточный» доклад: у комиссии просто нет материалов, чтобы доказать версию о покушении. Профессор Биненда прокомментировал это в эфире телеканала «Република» так: «В обычных обстоятельствах принято обнародовать итоговые доклады, но в данном случае господин Тейлор констатировал, что сильные взрывы в левом крыле — это неоспоримый факт. Они произошли в нескольких местах: не только в центре крыла, но и в предкрылках. Эксперт подтвердил также факт взрыва в корпусе машины».

В свою очередь, береза могла пострадать «от каких-то упавших на нее обломков». В беседе с «Газета Польска Цодзенне» Биненда констатирует: «Самолет взорвался не потому, что находился на той или иной высоте, не потому, что был туман, он взорвался потому, что кто-то заложил бомбу и взорвал ее». Кто это был? «Речь идет не о несчастном случае, а о теракте. Более того, мы можем сказать, кто за ним стоит: взрывное устройство, находившееся в предкрылках, в Польше заложить не могли, значит, это дело рук России».

Россияне ремонтировали самолет

Эти слова звучат, как объявление войны. Россия, пожалуй, не воспримет их всерьез, потому что звучат они отнюдь не впервые: такую версию уже выдвигал Антоний Мачеревич. Взглянем, однако, на теорию о «российском теракте» с точки зрения логики. 7 апреля, за три дня до того, как Лех Качиньский отправился в Смоленск, самолетом пользовался Дональд Туск (Donald Tusk). Значит, бомбу подложили после его возвращения из Катыни.

Между тем, утром 10 апреля машину проверяли в том числе на наличие взрывчатых материалов. Все было чисто, а о том, что с самолетом все в порядке, президенту рапортовал, в частности, генерал Анджей Бласик (Andrzej Błasik) (хотя обычно это входит в обязанности пилота). Если Бласик сказал главе государства правду, значит, бомбы еще не было. Кто, как и когда в таком случае доставил взрывное устройство на борт летящего самолета? Однажды Мачеревич предположил, что россияне могли подложить его во время ремонта. Машину ремонтировали в Москве в 1996 и 2003 году, и в Самаре в 2009. Никто в здравом уме не станет, пожалуй, утверждать, что бомба пролежала в самолете с 2009 года. Или все же будет?

Последние минуты

«Смоленские» откровения изданий «Газета Польска» и «Газета Польска Цодзенне» служат исключительно политическим целям. Я помню, как несколько лет назад они шокировали электорат Ярослава Качиньского (Jarosław Kaczyński) сенсационными сообщениями о том, что не все жертвы катастрофы погибли на месте. В октябре 2010 года «Газета Польска» писала: «Правительство и прокуратура скрывают информацию о пассажирах Ту-154, которым удалось выжить. Обществу и семьям жертв не рассказывают, кем были эти раненые, как выглядели последние минуты их жизни».

Еженедельник называл фамилию одного сотрудника Бюро охраны правительства и сообщал: «В первые минуты после катастрофы он позвонил жене и сказал, что у него повреждены ноги, а вокруг происходят страшные вещи. После этого связь прервалась». «Газета Польска Цодзенне» в сентябре 2011 года писала, что «по мнению независимых экспертов, выжить могло шесть человек», но «их никто не спасал».

Откровения правительственной комиссии о чудом попавшей на борт самолета бомбе напоминают по степени абсурдности прежние сенсации. Ее собственный крах не за горами.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели