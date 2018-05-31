/Поглед.инфо/ Агресивната политика на Тръмп е истинско изпитание за Евросъюза и Европа е длъжна да даде отпор на американския президент. В противен случай САЩ окончателно ще престанат да я приемат сериозно и непрекъснато ще налагат волята си на европейците, предупреждава американският икономист Джефри Сакс в интервю за германския всекидневник Die Welt.

Той призова Европейския съюз да пренебрегне санкциите на Тръмп срещу Иран и заедно с Москва да обмисли отмяната на антируските наказателни мерки.

При това американският икономист призова Европа да даде отпор на президента Тръмп в търговската война и по въпроса за ядрената сделка с Иран, предлагайки да не се отбягва дори съюз с Русия.

Die Welt отбелязва, че Джефри Сакс е участвал в срещата на високо равнище Global Solutions в Берлин, където за пръв път се е срещнал с Ангела Меркел. За канцлерката на Германия той бе подготвил ясно послание: в спора за митата и санкциите, Тръмп разбира само от езика на силата.

(рус.ез.)

Американский экономист: если ЕС не даст отпор, США вечно будут навязывать ему свою волю

Агрессивная политика Трампа — это настоящее испытание для ЕС, и Европа должна дать отпор американскому президенту. В противном случае США окончательно перестанут воспринимать её всерьёз и будут постоянно навязывать европейцам свою волю, предостерегает в интервью Die Welt американский экономист Джеффри Сакс. Он призывает Евросоюз игнорировать санкции Трампа в отношении Ирана, а также вместе с Москвой обдумать отмену антироссийских штрафных мер.

Известный американский экономист Джеффри Сакс призывает Европу дать отпор президенту Трампу в торговой войне и в вопросе ядерного соглашения с Ираном, предлагая при этом не чуждаться даже альянса с Россией. Как пишет немецкая газета Die Welt, Джеффри Сакс побывал на саммите Global Solutions в Берлине, где уже не в первый раз встретился с Ангелой Меркель. Для канцлера Германии у него было готово ясное послание: в споре по поводу пошлин и санкций Трамп понимает только язык силы.

В интервью Die Welt Джеффри Сакс подчеркнул, что, если США будут применять штрафные меры к европейским компаниям, ведущим бизнес с Ираном, ЕС должен отреагировать на это незамедлительно — в противном случае европейцы могут потерять контроль в этом вопросе. США не могут просто так штрафовать иностранные компании, так не должно быть, это нарушает международное право, правила ВТО и решение Совбеза ООН по Ирану. Поэтому ЕС должен бороться против этого, убеждён американский экономист.

По его словам, Трамп нарушает международное право, а ЕС ещё должен за это платить. С точки зрения Сакса, со стороны ЕС просто смехотворно допускать нечто подобное. Европе не подобает вставать на колени, чтобы получить исключительные права в ситуации с таможенными пошлинами США, настаивает экономист в интервью изданию. «Агрессивная политика Трампа — настоящее испытание для ЕС», и Европа должна дать американскому президенту отпор, считает Джеффри Сакс.

«Такой тиран, как Трамп, понимает, только когда с ним говорят жёстко. Или США должны вечно тиранить ЕС? — поинтересовался экономист в беседе с немецкими журналистами. — Если Европа сейчас не будет сопротивляться, в дальнейшем её вообще больше не будут воспринимать всерьёз в международной политике. Если Европа сейчас уступит, США в будущем постоянно будут навязывать ей свою волю».

Джеффри Сакс советует Евросоюзу игнорировать санкции США. Европейские предприятия должны продолжать вести свои дела с Ираном, а если Вашингтон попытается пойти против этого — во что сам экономист не верит, — то ЕС должен обратиться в ВТО, ООН и Совет Безопасности. В конце концов, речь идёт о глобальных разногласиях. Совет Безопасности поддержит Европу, Россия поддержит Европу, и даже Китай поступит точно так же, уверен американский экономист.

По его мнению, если Трамп лжёт, обманывает и попирает международное право, Европа должна говорить с ним на языке, который он понимает, — «и если ЕС отреагирует решительно, Трамп это примет». В противном случае США всегда будут притеснять Европу на международной арене, предостерегает Джеффри Сакс.

Что касается антироссийских санкций, эксперт рекомендует Европе их пересмотреть. Эти штрафные меры болезненны для России, но и все остальные платят за них высокую цену, поэтому было бы умно устроить так, чтобы Брюссель и Москва собрались вместе и подумали, как можно в долгосрочной перспективе снова наладить дела друг с другом.

Представление о России как о величайшем и злейшем враге, с которым вообще нельзя вести переговоры, в корне не верно, считает Сакс. По его замечанию, НАТО и США сами совершили немало ошибок, которые привели к нынешнему положению дел и, в частности, к присоединению Крыма к России. Предложить Украине и Грузии вступить в НАТО в 2008 году было «большой ошибкой», пояснил экономист в интервью немецкой газете.

«Россия — непростой партнёр, но и мы не должны вести себя так, будто наша репутация безукоризненна», — заявил Джеффри Сакс. Он уверен, что международным отношениям пошло бы на пользу, если бы Запад отступил на пару шагов, спокойно вздохнул и приступил к переговорам. «Я не требую, чтобы ЕС немедленно возобновил торговлю с Россией, но нужно вместе подумать о том, при каких условиях это возможно», — разъяснил американский экономист в интервью Die Welt.

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