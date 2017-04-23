/Поглед.инфо/ Франция замря преди първия тур на президентските избори. Сред кандидатите има фаворити, но ние не можем да говорим за предвидимост на резултатите. Освен това, няколко дни преди гласуването изборните карти се разбъркаха от жесток терористичен акт. В събота в Париж се проведе протест срещу насилието върху служителите на реда.

В събота във Франция, преди първия тур на президентските избори, които ще се проведат в неделя, е обявен за ден за азмисъл. Всички 45 милиона избиратели имат възможност в спокойна атмосфера да се подготвят за националния вот.

/рус.ез./

Французов ждет непростой выбор

Франция замерла перед первым туром президентских выборов. Среди кандидатов есть фавориты, но говорить о предсказуемости результатов не приходится. Тем более, что за несколько дней до голосования карты в предвыборных раскладах перемешал дерзкий теракт. В субботу в Париже прошла акция протеста против насилия в отношении правоохранителей.

В субботу во Франции перед первым туром президентских выборов, который пройдет в воскресенье, объявлен день тишины. Всем 45 млн избирателям предоставлена возможность в спокойной обстановке подготовиться к общенациональному голосованию.

К финишу пришли несколько кандидатов: лидер правого «Национального фронта» Марин Ле Пен, основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон, лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон, кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон и представитель «Социалистической партии» Бенуа Амон. Имя нового президента станет известно после 7 мая, когда должен пройти второй тур выборов.

Самые свежие соцопросы называют фаворитом Макрона, за которого готовы голосовать до 23% избирателей. Формально он идет на выборы как беспартийный кандидат, но в его поддержку выступили многие министры от правящей Соцпартии и представители ближайшего окружения президента Франсуа Олланда. Это дало основания французским СМИ утверждать, что за Макроном стоит Елисейский дворец.

На пятки социалисту наступает Марин Ле Пен, за которую готовы отдать голоса 22% избирателей. Именно этих два кандидата, полагают аналитики, могут выйти во второй тур. За Фийона готовы проголосовать 20% французов, за Меланшона немногим меньше – 19%.

Впрочем, на этот раз очень высок процент неопределившихся избирателей, которые сделают выбор непосредственно в день голосования. Таких, по словам социологов, примерно треть. Но есть и те, кто вовсе не собирается идти на избирательные участки. Среди них проживающая во Франции баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер (дочь белого эмигранта Владимира фон Дрейера), которая в 2015 году в день своего 100-летия получила российский паспорт. Об этом сообщил ее сын Фома. «Нет, мама голосовать не пойдет. Ее это не очень интересует, эти выборы во Франции. Она полна любви и уважения к нашему президенту Владимиру Путину, и мысли о матушке-России занимают ее куда больше этой французской суеты», - сказал он РИА «Новости».

Апатия некоторых французов к этим выборам объясняется скандальностью нынешней кампании. Самым «успешным» в этой сфере оказался Фийон, чья супруга, как утверждала местная пресса, в качестве личной помощницы политика в национальном собрании и ни за что получала высокую зарплату (в общей сложности получила 600 тыс. евро). Во время работы Фийона в Сенате в 2005-2007 годах в парламентском аппарате в качестве юридических консультантов числились его дочь и сын, которые тогда еще учились в университете и не имели лицензии для подобной работы. Еще экс-премьера обвиняли в присвоении государственных средств по делу «Пенелопагейт», и критиковали за слишком дорогие костюмы и часы.

Марин Ле Пен тоже пришлось несладко. Она оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов в связи с публикацией в соцсети фотографии обезглавленных жертв джихадистской группировки «Исламское государство*». Ле Пен обвинили в пропаганде экстремизма и насилия, после чего прокуратура Нантера (под Парижем) начала расследование в ее отношении. В начале весны Европарламент снял с Ле Пен депутатскую неприкосновенность. Ей грозит тюремное заключение на срок до трех лет или штраф до 75 тысяч евро.

Без внимания со стороны правоохранителей не остался и Макрон, который в январе прошлого года в ранге министра экономики ездил в Лас-Вегас. Поездку ценой в несколько сотен тысяч евро оплатила частная компания без надлежащего тендера, что считается нарушением закона. Кроме этого Макрон подозревается в сокрытии доходов: журналисты нашли нестыковки в его декларациях.

На финальном этапе электоральной гонки произошло событие, которое внесло еще большую сумятицу. За три дня до выборов 39-летний француз арабского происхождения расстрелял из автомата сотрудников полиции на Елисейских полях. В результате один полицейский погиб, двое получили ранения. Также легко была ранена туристка из ФРГ. Сам нападавший был ликвидирован ответным огнем. Все кандидаты по очереди выразили соболезнования семье погибшего полицейского. Фийон и вовсе заявил, что «в сложившихся условиях дальнейшее ведение кампании становится неуместным», и отменил все предвыборные мероприятия. Такое же решение приняли в штабе Ле Пен.

В субботу в Париже прошла акция протеста против насилия в отношении стражей порядка с участием порядка 200 сотрудниц правоохранительных органов. Участницы вышли на улицы с плакатами «Женщины из правоохранительных органов в гневе» и «Не трогай моего копа». Они принесли флаги, цветы, розовые и черные воздушные шарики. Как сообщает РИА «Новости», акция стартовала у здания Военного училища в VII округе столицы, ее участники исполнили песню «Я обнял полицейского» популярного исполнителя Рено Сешана.

Добавим, что в субботу на заморских территориях Франции голосование началось полным ходом. Участки открылись в Сен-Пьере и Микелоне, Гваделупе, Мартинике, Французской Гвиане и Французской Полинезии. Данных о явке пока не поступало.

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