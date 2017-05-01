/Поглед.инфо/ Историята на последните президентски избори в САЩ и предпоследните избори във Франция показва, че на олтара на победата може да се качи кандидата от глобалистите Еманюел Maкрон. Неговото решаващо предимство срещу Марин Льо Пен се крие в малцинствата, които Сорос манипулира по същия начин, по който разрушава националните икономики.

Такова заключение прави известният френски журналист Никола Бонал, който разкрива механизма на победата на Франсоа Оланд през 2012 г., както и формалната победа на Хилъри Клинтън през ноември 2016 г. (по брой на избирателите, а не по брой на представителите в електоралните колегии). Оказа се, че решаващият фактор е гласът на малцинствата. Така за Клинтън гласуваха 95% от чернокожите американци, въпреки факта, че традиционно, само 75% от малцинствата гласуват за демократите. Във Франция за Оланд гласуваха 92% от мюсюлманите. Вече може с точност да се предскаже, че на 7 май между 90% и 98% от подкрепата за Maкрон ще дойде от мюсюлманското малцинство, включително мигрантите от Близкия изток, дошли във Франция през последните две години и половина.

(рус.ез.)

Выборы по-цветному: в лидерстве Макрона обнаружен след Сороса

История последних президентских выборов в США и предпоследних выборов во Франции показывает, что именно может быть положено на алтарь победы кандидата от глобалистов Эммануэля Макрона. Его решающий перевес против Марин Ле Пен таится в меньшинствах, которыми Сорос манипулирует, подобно тому, как с помощью избыточных акций разрушает национальные рынки.



К такому выводу пришел известный французский журналист Николя Бонналь, который раскрыл механику победы Франсуа Олланда на выборах 2012 года, а также формальной победы Хиллари Клинтон по числу голосов избирателей (а не выборщиков) в ноябре 2016 года. Оказалось, что решающим в их победе оказался голос меньшинств. Так, за Клинтон проголосовали 95% чернокожих, при том, что 75% меньшинств традиционно голосуют в Америке за демократов.



Во Франции за Олланда проголосовали 92% мусульман. Соответственно уже сейчас можно с точностью прогнозировать, что Макрона поддержат 90-98% мусульманского меньшинства, включая прибывших за последние два с половиной года мигрантов с Ближнего Востока. Французские мусульмане и беженцы образуют две разные социальные группы, однако вместе они образуют то самое меньшинство, которое 7 мая может обеспечить решающий перевес Макрону.



Беженцы не имеют права голоса, однако во Франции они обеспечивают электоральную интеграцию с потомками беженцев второго и третьего поколения перед лицом общей угрозы – антиэмигрантской программой «Национального фронта». Марин Ле Пен предлагает лишать их не только социальной помощи, но и гражданства, а также ограничить их прием на работу повышенными налогами для бизнеса.



Однако возникает вопрос: почему люди, ставшие жертвами расизма и социальной нищеты, играют в игру Сороса, голосуя за баронов Уолл-Стрита? По мнению Николя Бонналя, олигархи действуют как большевики, прикрываясь борьбой левых и правых или «столкновением цивилизаций». Подобно тому, как большевики использовали недовольство социальных низов в царской России, чтобы захватить власть, глобалистское лобби сегодня использует маргиналов, обещая им преференции в будущем.



Количество мусульман во Франции колеблется по разным данным от 6% до 15% населения численностью 70 млн человек. Однако с учетом высокого ежегодного прироста исламской уммы их количество увеличилось на 25-100% и может составлять, по данным на середину 2016 года, 25 млн человек, то есть одну треть населения. Именно эти голоса и должны обеспечить победу Эммануэлю Макрону.



Во всяком случае, цифра в 21% перевеса во втором туре голосования, приведенная Французским институтом изучения общественного мнения, соответствует данным по мусульманскому меньшинству. Однако при таком раскладе получается, что судьбу Франции вплоть до 2022 года определяют вовсе не французы, а зачастую осуждаемый максимализм Ле Пен в отношении мигрантов обретает вполне разумную аргументацию.



Расклад выборов во Франции показывает, что в очередной раз введена в действие соровская система «наёмных ибирателей», при которой коренное население вводится в заблуждение пропагандой правой паранойи, а группа «жертвы», в данном случае мигранты и мусульмане, симпатизирует левым. Сегодня во Франции сложилась именно такая схема, при которой средний француз отвернулся от Ле Пен за перекос в правых взглядах, который подпитывает антиголосование социально «угнетенной группы».



Кроме того, Джордж Сорос вовремя обеспечил широкий социальный фон для протестного голосования для разогретых в Европе правых настроений. Искусственно организованное три года назад на волне гуманитарного кризиса в Сирии пришествие беженцев создало дополнительный фон для активизации электорального меньшинства во Франции.

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