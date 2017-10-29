/Поглед.инфо/ Гробарят вече е тук, останалото е въпрос на време.



В Австрия дясната партия спечели изборите, чийто лидер – бъдещият канцлер, затвори границите на страната за мигранти. Той построи кампанията си върху антимигрантска реторика и спечели. Неотдавна още по-дясна партия стана третата в германския парламент. Лица със същите разбирания се представиха добре и в Холандия. Европа бавно, но с махмурлук, се събужда от толерантността. Не е ли късно?

Европа вече умира. Джамията на парижката „Нотр Дам” отдавна не е футуристичен и фантастичен образ, а е почти реалност. Днес 12 милиона емигранти са регистрирани във Франция. Вторият по големина след Париж арабско-негърски град е Марсилия. Много от районите му не са препоръчителни за французи. И те послушно не отиват там. Като цяло, една трета от френските граждани са родени в чужбина или имат родители имигранти. Колко скоро ще станат наполовина? Скоро, дори много скоро...

(рус.ез.)

Ю. Субботин: "Когда умрёт Европа?"

Могильщик уже прибыл, остальное — вопрос времени. В Австрии на выборах победила правая партия, лидер которой — будущий канцлер — закрывал границы страны для мигрантов. На антимигрантской риторике он строил свою кампанию и победил. Недавно ещё более правая партия стала третьей в парламенте Германии. Некоторое время назад люди тех же взглядов неплохо выступили в Нидерландах. Европа жутко медленно, со скрипом пробуждается от толерантности. Не поздно ли? Европа уже умирает. Мечеть Парижской богоматери давно не футуро-фантастический образ. Это уже почти реальность. Сегодня во Франции зарегистрировано 12 миллионов мигрантов. Не слабо, правда?

Во Франции есть второй по величине после Парижа арабо-негритянский город Марсель. Во многие его районы коренным французам путь заказан. И они послушно туда не ходят. В целом же треть граждан Франции родились за рубежом или имеют родителей-иммигрантов. Как быстро их будет половина? Быстро, даже очень быстро.

Принято считать, что мигранты приехали работать за европейцев, которые делать этого не хотят. Это большое заблуждение. Мигранты как раз не работают вовсе и не собираются это делать. Сегодня во Франции взрослый приезжий получает около 300 евро в месяц, а ребёнок — 185. Не слишком много, но это не идёт ни в какое сравнение с теми деньгами, на которые они жили на родине. К этому следует прибавить очень льготную медицинскую страховку. А на новорожденного приезжая женщина получает такое же пособие, как и француженка. В общем, можно привозить всю свою многочисленную семью, что они, собственно, и делают, и плодиться, плодиться, плодиться.

В центре Парижа арабские мигранты избили француза, обзывая его грязным белым, за то, что он не дал им сигарет. Их оправдают, как оправдывали многих за подобные деяния.

Для голландцев — Австралия

Если кто-то подумал, что Франция в этом плане какая-то исключительная, то зря. 80 процентов голландцев — это пока голландцы. Однако в Амстердаме уже 55 процентов детей родились в семьях мигрантов. В Роттердаме их половина. В целом примерно 33 процента, то есть треть населения Амстердама, Роттердама и Гааги, — выходцы из неевропейских стран.

И голландцы дрогнули. Они побежали из страны. Куда? Более всего — в Австралию. Туда мигранты не доезжают. И люди могут вздохнуть свободно. Голландцев в Австралии уже полмиллиона, и число их там неуклонно растёт.

Власти в Гамбурге начали конфисковывать квартиры и дома против воли их хозяев, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос на жильё для мигрантов. Им ведь, бедным, надо где-то жить. А самое убийственное состоит в том, что расходы по содержанию, ремонту жилья и уплате налогов по-прежнему будут лежать на плечах прежних владельцев. Это уже какая-то супертолерантность.

Того, кто по-прежнему считает, что в Европе живут долго и весело, довольно скоро постигнет отрезвление.

В 2013 году мигранты составляли 20,5 процента населения Германии. Сегодня их, конечно же, больше. Но точных цифр не знает никто. Даже очень пунктуальные немцы. Характерным эпизодом стало случившееся в немецком городе Покинг. Администрации местных школ направили родителям письма с просьбой запретить девочкам надевать привычные для «развратной» Европы мини-юбки и шорты, чтобы не провоцировать агрессию детей мигрантов. И это в собственном доме.

Наконец, недавнее. 70 процентов немцев, по данным социологов, воспротивились введению в стране официальных мусульманских праздников. С такой инициативой выступило министерство внутренних дел. Слава богу, большинство оказалось против. Но ведь есть же 30 процентов, которые идею поддержали или остались индифферентны в столь важном вопросе. Убийственнее всего то, что инициативу МВД подержал Центральный комитет немецких католиков. Там отметили, что в мультирелигиозном обществе с «высоким числом благочестивых мусульман» можно было бы добавить исламские праздники, «не изменяя при этом христианской традиции».

Без мигрантов не выжить

Но допустим, что волну мигрантов остановили. Что, кого-то отправят назад, — настолько несерьёзно, что мы и говорить об этом не будем. Выживет ли нынешняя Европа без мигрантов. Как это ни прискорбно, но приходится констатировать, что нет. Уже сегодня на грани бедности находится каждый четвёртый обитатель ЕС. А как же благоденствующие пенсионеры, путешествующие по миру с дорогими фотоаппаратами в руках? Всё это — уходящая натура. Доля трудоспособного населения в Европе катастрофически уменьшается, что приведёт к реальной бедности и краху нынешней пенсионной системы.

Если сегодня доля трудоспособного населения (20-65 лет) в странах ЕС составляет 60 процентов, то к 2050 году без притока мигрантов она уменьшится до 50 процентов. Ещё какое-то время евростариков будут кормить. Потом могут и отказаться. Что это будет на практике, сегодня и представить трудно. Того, кто по-прежнему считает, что в Европе живут долго и весело, довольно скоро постигнет отрезвление. При сохранении нынешней динамики смертность там к 2050 году вдвое превысит рождаемость. Сейчас в Европу прибывают могильщики, которые будут её хоронить.

Если в 1960 году страны, которые сегодня входят в объединённую Европу, составляли 13 процентов населения Земли, то в 2015-м — всего семь процентов. Но и это не главное. В начале 1960-х прирост населения в Европе составлял 0,8 процента в год. Однако сегодня он опустился до 0,2-0,3 процента, которые обеспечивают мигранты.

Бизнесвимен — погибель Европы

Европейские женщины не хотят рожать. Зачем? Это так обременительно, портит фигуру. Это лишние и немалые расходы, это отказ от некоторых удовольствий и прочее, и прочее. В последнее время появилась, как, впрочем, и у нас, ужасно вредная для общества категория бизнесвимен — дам достаточно обеспеченных, очень агрессивных и настроенных феминистски агрессивно. Вам, наверное, приходилось слышать: «Рожу ребёнка для себя. Мужчина мне не нужен».

Вообще-то ребёнка рожают для ребёнка. Это не игрушка, которую покупают для себя. Двух детей у такой дамы не бывает. Она рожает одного, совершенно не обеспечивая простого воспроизводства. В Европе такого добра немало. И Европа обречена.

Наконец, однополые браки, не так давно узаконенные в той же Франции. Такие пары детей на свет не производят вообще. И что дальше?

Европа совершает суицид, и этот процесс уже не зависит от влияния внешних сил. Идёт целенаправленное и планомерное убийство белой цивилизации с целью получения новой генерации европейцев на основе пришлых азиатов и африканцев. Говорят, европеец средне отдалённого будущего будет с кожей оливкового цвета и чертами, похожими на черты древних египтян.

Как утверждается, во главе этого процесса стоит Ватикан. Воздержимся от поддержки этой теории. Не будем и опровергать её. Таких теорий достаточно много. Со всей очевидностью всё это на руку американцам, которые в итоге избавляются от экономического конкурента.

Есть и совсем неординарная теория о том, что Меркель, которая благоволит мигрантам, тайно сколачивает из них отряды штурмовиков. Едва ли. Такие попытки с «Аль-Каидой» (запрещённая в России организация — прим. ред. и подобными структурами добром не кончились.

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