/Поглед.инфо/ Както се очакваше, преговорите в събота между Великобритания и Брюксел за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС преминаха под знака на „сметките”. "Първо платете, а след това ще говорим...", приблизително такова бе изявлението на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Размерът – 60 милиарда евро – е сумата, която според Брюксел Лондон трябва да плати, за да се оттегли. „Европейският съюз е едно семейство. Разводът в семейството е много скъп", уточни Юнкер.

В Лондон обаче не са съгласни с такъв подход. Министърът за Brexit Дейвид Дейвис заяви, че Обединеното кралство официално не е част от ЕС, следователно, Брюксел няма право да изисква нищо. Освен това, след като Лондон официално вече не е член на Европейската общност, съдебната система на Европейския съюз не може да застави Обединеното кралство да заплати исканото обезщетение. На което, както се очакваше, председателят на ЕК отговори със заплахи, че ако Лондон иска в бъдеще да сключи търговско споразумение с ЕС, би било по-добре да заплати...

(рус.ез.)

Brexit отменяется?

Как и ожидалось, по итогам субботних переговоров между Брюсселем и Великобританией о выходе последней из состава ЕС Соединенному Королевству был выставлен внушительный счет, без оплаты которого вести дальнейшие переговоры Брюссель, можно сказать, оказался.



«Сначала заплатите, а потом поговорим…», - примерно в этом ключе сделал заявление по итогам переговоров председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Сумма вопроса – 60 миллиардов евро – это те деньги, которые Лондон должен отдать Брюсселю в соответствии со взятыми на себя обязательствами.



«ЕС — это не гольф-клуб, куда можно запросто записаться и так же легко выйти. Евросоюз — это семья. А развод в семье — дорогое удовольствие», - утверждает Юнкер.



При этом Лондон с такой постановкой вопроса не согласен. Министр по Brexit Дэвид Дэвис отметил, что формально Великобритания уже не в составе ЕС, поэтому Брюссель не вправе что-либо требовать. Более того, Дэвис утверждает, что Лондон формально уже не член европейского сообщества, и поэтому судебная система Евросоюза не сможет заставить заплатить отступные. На что председатель Еврокомиссии Юнкер, как и ожидалось, ответил угрозами, мол, если Лондон хочет в дальнейшем заключить с ЕС торговое соглашение, то лучше бы ему заплатить…



Напряженность между ЕС и Великобританией буквально осязаема, а ведь прошедшие в минувшую субботу переговоры, по сути, даже не являются переговорами. Как отметил Юнкер и премьер министр Великобритании Тереза Мэй, эта была лишь конструктивная встреча, предшествующая настоящим переговорам, которые должны начаться после досрочных выборов в британский парламент, назначенных на 8 июня.



Так почему же тогда Брюссель был столь агрессивен? И дело тут не только в раздражении европейских чиновников. Начав, как говорится, ходить с козырей, Брюссель пытается повлиять на британских избирателей, склонить их к тому, чтобы они голосовали за тех, кто предложит альтернативный путь и откажется от Brexit.



В Великобритании сейчас царит хаос и политическая анархия - консервативная партия расколота, среди лейбористов отсутствует лидер, и идет настоящая война за власть. И в этом хаосе и анархии на политической сцене появляются неожиданные фигуры, как, например, экс-премьер-министр и экс-лидер лейбористов Тони Блэр. Накануне он заявил, что возвращается в большую политику.



И, по мнению Блэра, выход Великобритании из интеграционного объединения «уничтожит» внутренний рынок, и сотни тысяч рабочих мест будут ликвидированы, что нанесет серьезный ущерб экономике. Блэр утверждает, что все это правительство Мэй скрывает от британцев.



«И только тогда, когда всем это станет ясно, в стране будет новая дискуссия о Brexit», - заявил он во вчерашнем интервью The Daily Mirror.



Получится ли противников Brexit одержать верх? Ответ на этот вопрос мы получим 8 июня, но уже сейчас очевидно, что при любом развитии событий британское общество будет расколотым еще долгое время…

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