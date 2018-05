/Поглед.инфо/ Сега вече открито се говори, че някои страни загубиха от евро-интеграцията. Други изобщо не спечелиха – Гърция е за пример. Някои получиха известни бонуси – пари от евробюджета, като балтийските страни, обратната страна на този процес е отлив на населението.

Тези страни са от периферията; но главните страни се оказаха печеливши. Сред тях е Германия, а по-рядко - Франция. Нека видим какво е придобила Франция в резултат на евро-интеграцията и дали френският опит може да се счита за успешен?

Да започнем с демографията. От времето на Третата република във Франция не се събират данни за етническата и религиозната принадлежност на гражданите (защо ли?). Нещо повече – това е забранено. Ето защо от официалната статистика такива данни не ще узнаем. Само от социологически изследвания: но интересното е, че проучване от 2008 г. е публикувано едва през 2014 г. Шест години за обработка на данните не ви ли изглеждат някак си твърде много?

Та през 2008 г. 40% от новородените са имали поне баба или дядо, които не са били французи (т.е. 40% от новородените са от мигранти първо или второ поколение). В парижката агломерация първото или второто поколение на мигрантите възлиза на 35%. Когато Саркози се кандидатира за президент, той обеща да разреши подобни изследвания. Но парламентът не му разреши.

Друг пример е религията: проучвания сред учениците показват, че мюсюлманите в тази страна са 25%.

И тъй като делът на мигрантите нараства, това води до простия извод: демографското бъдеще на местните французи е ужасяващо! Смело може да се говори за умираща нация. Всъщност, това което наблюдаваме е народозаместване онлайн...

(рус.ез.)

Чем евроинтеграция лучше геноцида. Франция.

Сейчас уже во весь голос говорят, что отдельные страны от евроинтеграции не выиграли. Некоторые - совсем не выиграли, тут на слуху пример Греции. Некоторые вроде бы и получили какие-то бонусы, вроде денег из евробюджета, как Прибалтика - но обратной стороной этого процесса стал отток населения.

Но считается также, что это все страны периферии, а вот страны условно главные - остались в плюсе. Среди таких стран обычно называется Германия, и несколько реже - Франция. Давайте посмотрим, что приобрела Франция в результате политики евроинтеграции, и можно ли французский опыт считать удачным.

Начнем с демографии. Как известно, Франция - чуть ли не самая лучшая по демографии в Евросоюзе страна. Рождаемость заметно превышает смертность, население растет. В 2000 году французов было 60.5 миллионов, а сейчас - уже 67.1. На первый взгляд - просто замечательно все, вот у кого нужно учиться.

Но в то же время - сейчас не советские времена, много кто лично во Франции был, и видел, что же это за демографический рост такой. Давайте попробуем и мы этот рост проанализировать. Вот здесь (https://www.insee.fr/en/statistiques/2382601?sommaire=2382613#titre-bloc-1 ) мы видим данные по миграции. Несложные арифметические операции дают нам цифру в два с половиной миллиона мигрантов. Правда - это с 1982 года. За это период страна на 12 миллионов выросла, так что вроде б немного.

С другой стороны - в чудесной таблице французского стабюро отчего-то чистая миграция в последние три года составляет ровно одну и ту же цифру - 69 тысяч человек. Что как бы подсказывает нам, что или же это какая-то квота - или цифры взяты с потолка. Но не будем спешить с выводами.

Еще мы у статбюро узнаем, что количество детей до 19 лет - 15 с лишним миллионов человек, это число почти не меняется с 80-ых годов. Общая цифра детей та же, но численность населения растет - и поэтому общество стареет. Средний возраст французов в этом году перевалил за 41 год. А медианный - за 40.

Тут же в статбюро мы находим и другие интересные данные. 7.3 миллиона человек, рожденных во Франции, имели по крайней мере одного родителя мигранта. Или - 11% от населения.

По данным исследования на 2008 год в стране было 12 миллионов мигрантов и их прямых потомков, 20% населения. Правда, 5.5 миллионов из этого числа были европейцы, а выходцы из Африки только 4 миллиона. Люди, которые по рождению не были гражданами Франции, и их прямые потомки составляли в 2008 году 30% населения в возрасте 18-50 лет.

При этом скромно указывается, что мигранты третьего поколения, нелегальные мигранты, люди, родившиеся в Магрибе с французским гражданством, и национальные меньшинства, как то цыгане, афрофранцузы из заморских территорий - в это число не попали.

Со времен третьей республики Франция не собирает данных об этнической и религиозной принадлежности граждан (ну действительно, зачем?), более того - это запрещено. Поэтому этническую принадлежность французов из официальной статистики мы не узнаем. Только вот исследования - причем, что интересно, провели исследование в 2008 году, а опубликовали в 2014. Воля ваша, но 6 лет на обработку данных даже видимо опросов, а не статистики - это как-то слишком много.

Также сообщается, что в 2008 году 40% новорожденных имели хотя бы одного дедушку или бабушку, которые точно были не французы (то есть 40% новорожденных были от мигрантов в первом или втором поколении). В Парижской агломерации мигрантов первого или второго поколения 35%.

Почитал отзывы самих французов - на разных сайтах их спрашивают, правда ли, что белые у них в меньшинстве. Ответы (а при ответе видно имя на конкретно этих сайтах) все как один - “Расизму - нет, мы все французы, узнавать расу - запрещено, и вообще у нас 80% белых”. Можно однако прочесть, что когда Саркози шел баллотироваться в президенты - он обещал исследования такие разрешить. Но в итоге парламент ему воспрепятствовал. Согласитесь - ну странно это. Если проблем нет, если все они французы и вообще белых 80-90% - отчего ж так запрещают обычные исследования, которые в США, к примеру, свободно сообщаются?

Есть еще одна информация. В ней указывалось, что есть данные по скринингу младенцев на “ sickle-cell disease” - уж не знаю, что это такое, но вроде как скринят “не-белых” или не вполне “белых” младенцев на это. Так вот, согласно этим данным в 2008 году скринили 27% младенцев. В 2012 году - 34.4%.

Другой пример - религия. Опросы и некие “данные” дают 7-10% мусульман во Франции (в Париже - 15%). А вот отдельные опросы среди школьников показывают, что мусульман в этой среде - 25%.

Ну да собственно мы отвлеклись от главной темы. Был ли демографический рост во Франции? Был - за счет мигрантов (https://www.gatestoneinstitute.org/9964/france-muslim-future ). Коренные французы подросли в числе примерно на 2.6% (For the same period, French children born in France to parents born in France increased by only 2.6%, writes Tribalat)- весь остальной бурный рост это мигранты, белые и не-белые. И да - коренные тут, как помним, это в том числе люди из Магриба с французским гражданством, афрофранцузы и прочие меньшинства.

Как мы отметили - детей последние лет 30 во Франции примерно одно и то же количество. При этом доля детей мигрантов (белых и небелых) - свыше 40% была еще 10 лет назад. Доля новорожденных не-белых косвенно оценивается в 34% в 2012 году. И поскольку доля мигрантов растет - это приводит нас к тому простому выводу, что у собственно коренных французов то демография ужасающая. И смело можно говорить о вымирающей нации. Фактически - наблюдаем народо-замещение в режиме онлайн.

Отдельно и еще раз - при всем этом массовом завозе белых и небелых мигрантов страна все равно стареет. И в этом свете все эти цифры нужно рассматривать чуть по другому. Я приводил мнение французов с форумов - “ахаха, да у нас белых ну 80% точно есть”. Возможно и есть. Только что это за 80%? 20% населения страны уже старше 65 лет. Рискну предположить, что белых там примерно 99%. В возрасте 18-50 мигрантов уже никак не меньше 30%. В школах по некоторым данным - 25% только мусульман, а ведь есть выходцы из восточной Европы, есть черные христиане. Ну а в роддомах процент уже 40 и выше.

То есть две демографические пирамиды. Одна - перевернутая, коренные французы. И вторая вполне себе правильная - мигранты.

Ну а думать, подобно авторам с форумов, что сотня французских старух это больше чем пяток молодых и крепких выходцев из Магриба я бы не торопился. Тут как раз тот случай, когда что больше - сто или пять сильно зависит от того, продаем мы или покупаем. При разных раскладах на этот вопрос будет принципиально разный ответ.

Итак, ситуация с демографией настолько странная, что ряд вполне обычных исследований законодательно запрещен, и о полной картине можно только гадать. По косвенным данным в стране идет чрезвычайно быстрое вымирание коренных жителей. Но, может быть, странная демографическая ситуация компенсируется успехами в экономике?

Вот, например, первичное потребление энергии.

Несложно увидеть, что потребление это находится на цифрах 20-летней давности. Но Франция - растущая по населению страна. И если брать потребление энергии на душу населения, то график выглядит уже вот так.

Потребление энергии на душу населения на уровне 30-летней давности. Вот это же график, но на 30-летнем отрезке.

Тут хорошо видно, что был рост, достигший максимума в 2004 году. И с тех пор - спад почти на 20%.

А вот другой график - государственный долг (https://tradingeconomics.com/france/government-debt):

Как видим - долг удвоился за 10 лет. Еще один график - по бюджету.

Тут видно, что дефицит бюджета у Франции в наличии как минимум последние 20 лет (на сайте данные за 20 лет только были). Дефицит был больше и был меньше - а вот не-дефицита не было.

А вот еще познавательный график - строительство в ВВП. Тут данные в цифрах, поэтому полностью судить трудно, но ведь даже и в цифрах - данные на уровне 40-летней давности. Не очень понятно, с учетом ли инфляции эти данные или нет. Если с учетом - получается, что строят примерно плюс-минус один объем последние 40 лет. Если же без учета - то фактически это мощнейший спад. Собственно, остальные графики по ВВП показывают рост - так что тут видимо все же без учета инфляции.

Есть также график по занятости. На графике рост, хороший и уверенный. А вот если берешь график по полностью занятым людям - тут совсем другая картина.

Как видим - последние 10 лет роста полностью занятых людей нет. Напомним, население растет, за счет мигрантов растет - то есть имеем рост числа безработных. Даже официально - более чем в 2 раза за 10 лет.

И еще одна табличка с ростом - на этот раз частный долг в процентах к ВВП. ВВП официально растет. А частный долг растет еще быстрее. Подозреваю - может ВВП оттого и растет, что население кредитами накачивают.

И еще один поучительный график. Торговый баланс. В минусе последние лет 17-18.

Всегда, когда пишешь о стране, находится умник, который пафосно провозглашает что-то вроде “Вы фсе врете, там рай земной, сами-то не были небось”.

Так вот - в чем-то этот умник будет прав - нельзя сказать, что во Франции я был. Но и нельзя сказать, что не был. Заехать во Францию я собирался два раза. Первый раз неудачно - будучи в Бельгии. Передвигались мы тогда на поездах, и собирались на поезде на денек во Францию смотаться - просто посмотреть. Мы купили билеты и на платформу к поезду вышли. Ко времени поезд не пришел, и после минут 10 ожидания - тоже. Меня это разозлило, и в итоге вместо Франции мы пошли осматривать бельгийский зоопарк. Потом знающие люди мне подсказали, что задержки поездов там - дело обычное и надо было больше ждать. Я просто был не готов к такому вот “европейскому” порядку.

А вот второй раз я во Францию вполне даже заехал. Дело было на Карибах - на острове Сан-Мартен. Наш лайнер причалил к голландской части острова, и я загорелся желанием и французскую часть посетить. Как позже оказалось - это было глупое желание. Голландская часть была довольно ухожена. Французская же часть сильно напоминала какой-нибудь наш заброшенный райцентр эпохи 90-ых. Все там было какое-то ржавое, неказистое и кривое. Жили и во французской и в голландской части те, кого сейчас политкорректно называют афроамериканцами, но во французской части эти люди выглядели заметно беднее, и даже машины на этой части острова и те были ржавые. Короче мы приехали в столицу французской части - и ни на минуту не оставшись сразу уехали. Резко негативное впечатление было. Так что во Франции я безусловно был - но кто-то может посчитать это не настоящей Францией.

И после этого маленького отступления можно сделать выводы по приведенным данным.

Данные по демографии сильно неполные - но то, что коренные жители вымирают ударными темпами, особо не скрывается (хотя детали такого вымирания законодательно запрещено узнавать, напомню). Францию обычно ставят в пример как лидера по европейской рождаемости. Это лидерство обеспечивается завозом молодых людей. Без завоза ситуация, видимо, была бы примерно как вна Украине (возможно и хуже). При этом и реакция населения - тоже примерно как вна Украине: “Да у нас все замечательно, да у нас все прекрасно, а кто детали захочет узнать - да мы такого правдоруба живо по закону приструним!”. И можно было б поверить в эту наступившую удивительную гармонию и на косвенную статистику наплевать - да вот беда, все там побывавшие отчего-то рассказывают совершенно алармистские истории. Самые самые лояльные к Франции франкофилы и франкофоны возражают в стиле: “Да там в Париже, конечно, мрак, но есть же еще маленькие городки, там пока все хорошо”. Слушать такие извиняющиеся рассказы смешно. Ну вот прикиньте, если б у нас в городах-миллионниках до половины населения были, к примеру, выходцы из Бангладеш - а мы б говорили, что ерунда, есть же Якутск еще и Барнаул, там бангалдешцев всего 3% пока.

Что же по экономике - приведенные графики говорят сами за себя. Экономику и население ударно накачивают деньгами, загоняют в долги - но роста при этом нет. Где-то данные вровень с показателями 15-летней давности, а где-то и 40-летней. Кредиты же, так впечатление, просто проедаются. В стране хронический бюджетный дефицит, который органически дополняется торговым дефицитом. Словом, как-то не выглядит Франция примером успеха евроинтеграции. Ну или мы чего-то не понимаем, и все это искупается торжеством общеевропейских ценностей и прочей демократией.

При этом Франция даже не страна, которая вступила в Евросоюз. Франция - страна, которая этот самый евросоюз основала. Франция - страна, на которую ориентировались (вспомним известный мем “Украина будет второй Францией”). Так что по кому судить о Евросоюзе как не по этой стране, правда?

Alexander Chernykh

Другие статьи цикла

Чем евроинтеграция лучше геноцида. Молдова - https://aftershock.news/?q=node/542358 и https://aftershock.news/?q=node/544044 и https://aftershock.news/?q=node/546166

Чем евроинтеграция лучше геноцида. Болгария https://aftershock.news/?q=node/547708 и https://aftershock.news/?q=node/549791

Чем евроинтеграция лучше геноцида. Сравнение Болгарии с Сербией и Турцией https://aftershock.news/?q=node/552135

Чем евроинтеграция лучше геноцида. Словакия https://aftershock.news/?q=node/556029

Чем евроинтеграция лучше геноцида. Литва https://aftershock.news/?q=node/575826

Чем евроинтеграция лучше геноцида. Эстония https://aftershock.news/?q=node/576843 и https://aftershock.news/?q=node/577140

Чем евроинтеграция лучше геноцида. Испания https://aftershock.news/?q=node/582997 и https://aftershock.news/?q=node/583355

Чем евроинтеграция лучше геноцида. Дания https://aftershock.news/?q=node/588842

Чем евроинтеграция лучше геноцида. Кипр. https://aftershock.news/?q=node/624735

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели