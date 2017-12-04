/Поглед.инфо/ След като Украйна прие през септември спорният закон за образованието, според който украинският език е единственият език за преподаване в училищата, отношенията между Будапеща и Киев се влошиха значително. Унгарският външен министър Петър Сийарто направи ясно изявление миналата седмица в Брюксел на срещата на върха, посветена на Източното партньорство: "Фактът, че Киев забравя за правата на националните малцинства, е неприемлив. Не може да се преструваме, че не забелязваме това."

Закарпатието е административна област, разположена в най-западната част на Украйна; придадена е към тогавашната Украинска съветска социалистическа република едва през 1946 г. В продължение на близо 1000 години обаче, тази област е част от историческите унгарски земи. Унгарците наричат областта Подкарпатие (Кarpatalja), докато за Украйна е Закарпатие. Според официалните данни там живеят около 150 000 етнически унгарци, което представлява около 12% от общото население на тази област. В 91 от приблизително 600-те училища в областта, преподаването се провежда на унгарски език. Но новият закон не предвижда вече никакви училища за националните малцинства. Естествено, законът за образованието предизвиква недоволството на унгарското малцинство.

Крим се присъедини към Русия, войната в Донбас продължава, най-западната област на Украйна – Закарпатието, иска автономия от Киев. Ще се роди ли още един сепаратистки конфликт в Украйна?

(рус.ез.)

Еще один конфликт с сепаратистами на Украине?

Ситуация на Украине

После того как Украина приняла в сентябре спорный закон об образовании, согласно которому украинский язык является единственным языком преподавания в школах, отношения между Будапештом и Киевом значительно ухудшились.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто (Péter Szijjártó) четко высказался по этому поводу на прошлой неделе в кулуарах саммита Восточного партнерства в Брюсселе: «То, что Киев забывает о правах национальных меньшинств, является для нас неприемлемым. Мы не можем делать вид, что не замечаем этого».

За прошедшие месяцы Сийярто уже неоднократно критически высказывался в отношении Украины. Венгрия по-прежнему хочет дать четко понять, что она так долго будет препятствовать европейской интеграции Украины, пока та не откажется от школьной реформы.

Недостатки закона об образовании

Причиной возмущения Венгрии стала прежде всего обстановка в Закарпатье. Расположенная в самой западной области Украины административная единица была присоединена к тогдашней Украинской советской республике лишь в 1946 году. Согласно официальным данным, там проживают около 150 000 венгров, что составляет примерно 12% общего населения этого региона. В 91 из примерно 600 закарпатских школ преподавание ведется на венгерском языке. Однако новый закон не предусматривает больше никаких школ для национальных меньшинств. Кроме того с 1-го сентября 2018 года преподавание на языках национальных меньшинств разрешается еще до 5-го класса. С 2020 года и эта возможность отпадет. Однако одно исключение новый закон все же предусматривает. Поскольку венгерский является одним из языков ЕС, то преподавание по отдельным предметам может быть разрешено и дальше.

Не хватает знаний украинского языка

Однако это мало радует прежде всего жителей расположенного на границе с Венгрией Берегивского района. Там к венгерскому меньшинству относятся 76 % населения. Большинство из них либо вообще не говорит по-украински, либо знает его очень плохо. То же самое относится к русскому языку. Так, 63% школьников Берегивского района провалились в этом году на выпускных экзаменах по украинскому языку. В некоторых школах этот показатель даже значительно превышал 90%. Согласно данным киевского министерства образования, 68% тех, кто заканчивает школу в этом районе, не владеют украинским языком.

Сильное венгерское меньшинство

В целом нельзя не заметить присутствие венгерского меньшинства в Закарпатье. Вывески в большинстве случаев сделаны на украинском и венгерском языках, кроме того около 100 000 человек все еще официально обладают венгерским гражданством — действительное же число, видимо, еще больше. Кроме того нередко наряду с украинскими флагами вывешиваются и венгерские, даже на административных зданиях.

Акция протеста за автономию

«У нас всегда было право учиться на родном языке. Даже в советские времена, даже при Сталине», — говорит Йозиф Борто, один из руководителей венгерского меньшинства и депутат Закарпатского областного совета. Борто и его коллега Михайло Товт попали весной в заголовки газет, когда они установили на границе с двумя закарпатскими округами щиты с надписями «Добро пожаловать к венграм» и «Страна венгерского языка». Таким образом они хотели обозначить национальную автономию и двойное гражданство, которое на Украине официально не разрешено. Однако эта акция привела к конфликту с правыми, которые затем уничтожили щиты. Кроме того Борто и Товта обвинили в сепаратистских тенденциях.

Стремление к независимости в Закарпатье?

Следует ли Украине наряду с российской аннексией Крыма и войной в Донбассе опасаться еще одного сепаратистского конфликта? Представители венгерского меньшинства говорят лишь о национальной автономии — требовании, которое поддерживается также официальным Будапештом.

«Проживающие на Украине венгры имеют право на автономию и на венгерское гражданство», — подчеркнул в одном интервью две недели назад вице-премьер Жолт Шемьен (Zsolt Semjén). Эта позиция радикально изменилась в течение нескольких лет. Так, Будапешт резко критиковал еще в марте 2014 года возглавлявшуюся право-радикальной партией Йоббик демонстрацию перед зданием министерства иностранных дел, которая требовала, в частности, право на самоопределение Закарпатья. Ибо она ставит под вопрос будущее венгерского меньшинства в этом регионе, говорилось тогда.

В Венгрии изменились взгляды

Три года спустя венгерское правительство проигнорировало подобную акцию. 13-го октября состоялась демонстрация перед украинским посольством в Будапеште, ровно через день после посещения Венгрии украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Демонстранты также требовали права на самоопределение для Закарпатья и свободы для всех национальных меньшинств на Украине. Кроме того революция майдана в Киеве была названа путчем. Украина потребовала от Венгрии запретить эту демонстрацию, чего однако не произошло.

«Климкин специально хотел поехать в Венгрию в сложное и эмоциональное время, чтобы подчеркнуть готовность Украины к диалогу», — сказала Любовь Непоп (Ljubow Nepop), посол Украины в Будапеште. «После нашего протеста венгерская сторона лишь сослалась на соблюдение свободы слова».

Венецианская комиссия проверяет закон об образовании

До сих пор Киев и Будапешт договорились, что образование в венгерских школах на Украине будет сохранено до решения Венецианской комиссии на прежнем уровне. Украина должна направить туда закон для изучения, после того как он был раскритикован Парламентской ассамблеей Совета Европы. Однако представляется невероятным, что Киев еще раз основательно переработает этот закон. И отношениям с Венгрией грозит дальнейшее ухудшение, прежде всего, что касается Закарпатья.

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