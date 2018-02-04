/Поглед.инфо/ След като френският президент Емануел Макрон заяви, че 24 април ще бъде обявен във Франция като Ден на възпоменание за жертвите на арменския геноцид и изрази надежда, че законът за криминализиране отричането на арменския геноцид ще се върне за разглеждане във френския парламент, френско-турските отношения навлязоха в поредната критична фаза. Официалната турска версия на събитията от 1915 г. е добре известна: не е имало геноцид на арменците. Но в Близкия изток историята често се повтаря.

Турските експерти твърдят, че „Макрон отваря папката на арменския геноцид във връзка с турската военна операция "Маслинова клонка" в северната част на Сирия. И заедно с кюрдите се стреми да приведе арменския въпрос в дневния ред на своята политика в Близкия изток.“ Ако това е така, тогава всичко е по-сериозно, отколкото се опитват да го обяснят турските политици. Франция, както и другите страни от Антантата (Русия и Англия), още преди началото на Първата световна война имат широка мрежа от консулски учреждения в източната част на Турция, служителите на които точно са отчитали както числеността на населението, така и етническия му състав, заедно с описания и анализ на социално-икономическата и политическата ситуация в региона. След края на войната, Париж участва във формирането на мандатната система в Сирия и Ливан, която изиграва решаваща роля в създаването на карта на Близкия Изток, с очертания, непосредствено близки до съвременните. Изследователите, които са запознати с документите във френските архиви, знаят колко внимателно френските дипломати са събирали фактите за изчезването на арменците от югоизточните провинции на Османската империя.

Впрочем, турските историци и политици са напълно наясно с това. (рус.ез.) Геноцид: выдержит ли Эрдоган удар Макрона На Ближнем Востоке история часто повторяется

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 24 апреля будет провозглашено во Франции Днем памяти жертв Геноцида армян, и выразил надежду, что закон о криминализации отрицания Геноцида армян вернется в парламент Франции, французско-турецкие отношения вступили в фазу очередного кризиса. Официальная турецкая версия событий 1915 года хорошо известна: Геноцида армян не было.

Поэтому сейчас в турецких СМИ разворачивается широкая антифранцузская кампания, но с любопытными сюжетными посылами. Дело в том, что Франция раньше в самых разных формах инициировала обсуждение проблемы Геноцида армян в Османской империи. Напомним, 22 декабря 2011 года Национальное собрание Франции приняло законопроект, криминализирующий отрицание геноцидов (в том числе и Геноцида армян в Османской империи). Верхняя палата французского парламента 127 голосами «за» и 86 голосами «против» приняла эту резолюцию. После этого в Конституционный совет Франции был подан иск против данного законопроекта. По итогам обсуждения судьи признали его неконституционным. Решающую роль сыграл фактор солидарности Парижа с Анкарой как союзников по НАТО.

Многие эксперты объясняют действия Парижа на этом направлении прежде всего внутренними французскими событиями, какими-то избирательными циклами, когда правящая партия стремилась заручиться поддержкой влиятельной армянской диаспоры. Вот и сейчас вице-спикер турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Айдын уверен в том, что «Макрон использует исторические факты в качестве внутриполитического инструмента». Но сегодня у действующего президента Франции на горизонте вроде бы нет никаких выборов. Исходя из этого, турецкие эксперты утверждают, что «Макрон открывает папку Геноцида армян в связи с турецкой военной операцией «Оливковая ветвь» на севере Сирии». И наряду с курдским стремится внести армянский вопрос в повестку своей политики на Ближнем Востоке». Если это так, то все обстоит более серьезно, чем пытаются изобразить турецкие политики. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу задает вопрос риторического свойства: «Что изменится от того, будет ли внесен этот вопрос в повестку дня? Конституционный суд Франции вынес свое решение: термин «геноцид» — правовой, а не политический».

Но на данном этапе Париж может сделать акцент именно на правовой аспект проблемы, после чего Анкаре мало не покажется. Франция, как и другие участники Антанты (а также Россия и Англия), до начала Первой мировой войны имела в восточной Турции разветвленную сеть консульских учреждений, сотрудники которых четко фиксировали как численность проживающего там населения, так и его этнический состав, наряду с описанием и анализом социально-экономического и политического положения в регионе. После войны Париж принял участие в формировании мандатной системы в Сирии и Ливане, что сыграло решающую роль в создании карты Ближнего Востока, получившей очертания, весьма близкие к современным. Исследователи, знакомые с документами того времени по французским архивам, знают, с какой тщательностью французские дипломаты собирали конкретный материал и фиксировали факт исчезновения армян из юго-восточных вилайетов Османской империи.

Турецким историкам и политикам это хорошо известно. Отсюда и интрига. Анкара давно пытается «развести» армян — подданных Османской империи и «русских», то есть современную Армению, выстраивая по отношению к ним разную политику.

«В прошлом переговоры с армянской диаспорой воспринимались как угроза или как действия разведки, — говорил в свое время прежний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. — Дипломаты думали о том, что будут делать, если эти переговоры запишут. Но теперь это стало их обязанностью. С некоторых пор в ходе моих визитов за рубеж я встречаюсь с представителями армянской общины, если таковая в этой стране есть. Мы не афишируем это, так как экстремистски настроенные армяне могут вызвать проблемы. Мы понимаем, что без обеспечения связей с диаспорой, которая давит на Армению, вопрос не выйдет из тупика».

Но ведь Турция под давлением Азербайджана отказалась ратифицировать подписанные в октябре 2009 года Цюрихские протоколы, предусматривающие нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном и открытие границ. В этих документах также фиксировалась возможность создания совместной турецко-армянской комиссии историков по изучению проблем Геноцида армян 1915 года. Говоря иначе, Баку развалил схему вывода усилиями Турции и Армении проблем Геноцида армян из «большой политики». Теперь эстафета принята Парижем, точнее армянской западной диаспорой. Появляются варианты выставления счета Турции, но уже в широком контексте решения на Ближнем Востоке курдского вопроса. Кстати, одна из версий утверждает, что Макрон якобы пытается подталкивать Анкару к ратификации Цюрихских протоколов. Не исключено. Но есть еще одна версия. Согласно ей президент США Дональд Трамп вслед за признанием Иерусалима столицей Израиля может пойти и на признание Геноцида армян в 1915 году.

Это внесет серьезные нюансы в выстраивание американской политики в Сирии, на Ближнем Востоке и в Закавказье, с чем будут вынуждены считаться региональные страны. Тем более что Вашингтон, вопреки призывам Анкары, продолжает поддерживать сирийских курдов. Ситуация для Турции усугубляется еще и тем, что союзная ей по Первой мировой войне Германия, используя сохранившиеся у нее исторические документы, а потом и Ватикан, назвали массовое истребление армян Османской империи в Анатолии 100 лет назад именно Геноцидом армян. К тому же сегодня в самой Турции можно найти книги, в которых трагические события 1915 года трактуются как Геноцид армян. Анкара не скрывает того, что остро чувствует — пока еще косвенную — для себя угрозу. Она перешла в дипломатическое контрнаступление.

Однако помогут ли ей разговоры о «крайне негативных последствиях реанимации армянского вопроса» для взаимоотношений с партнерами по НАТО? Как бы то ни было, по всем признакам, вокруг Турции разворачиваются события, во многом напоминающие завершение Первой мировой войны. Неужели история повторяется?

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