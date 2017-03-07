/Поглед.инфо/ Решението за създаване на "Европа на различни скорости" е прието във Версай



На снимката: Във Версай "голямата четворка" някога реши съдбата на Европа. През 1919 г., ръководителите на Великобритания, Италия, Франция и САЩ - (от ляво на дясно): Дейвид Лойд Джордж, Виторио Орландо, Жорж Клемансо, Удроу Уилсън

Германският външен министър Зигмар Габриел утре ще посети Москва, но преди това ще се отбие във Варшава. Според полския вестник Rzeczpospolita, Берлин иска да се "консултира с Варшава по позицията срещу Путин."

Според полското издание, "подобна обмяна на мнения има кардинално значение,особено след избора на Доналд Тръмп и настойчивите слухове за ново разделение на света на сфери на влияние между Вашингтон и Москва. Нещо повече, Габриел е един от лидерите на ГСДП, а проучванията на общественото мнение показват, че след половин години кандидатът на тази партия може да се окаже на поста германски канцлер. И това е Мартин Шулц, който в качеството си на председател на Европейския парламент, рязко разкритикува полското правителство по въпроса за Конституционния трибунал."

Преди два дни, във френския град Версай се проведе среща на ръководителите на Германия, Испания, Италия и Франция, за да обсъдят бъдещето на Европа и ЕС. Според Euronews, "четирите водещи държави на ЕС са избрали пътя на по-нататъшна интеграция, независимо от това дали останалите искат да участват. Този сценарий получи наименование "Европа на различни скорости", като главният въпрос е изграждане на европейска защита за отбрана и сигурност. За Полша това означава, че отбраната и сигурността в "източното направление" може да се окажат второстепенни за лидерите на ЕС. Всъщност, генезисът на идеята за създаване на "Европа на различни скорости", може да се потърси отново във Версай, но през 1919 г., предложена от победителите в Първата световна война.

(рус.ез.)

Глава МИД Германии в Москве: «против Путина» или «за»?

Решение о создании «Европы разных скоростей» принято в Версале.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прибывает вечером 8 марта в Москву, но перед этим залетит в Варшаву. По сообщению польской газеты Rzeczpospolita, которая ссылается на свои источники в немецком правительстве, Берлин хочет «провести консультации с Варшавой относительно позиции против Путина». По мнению издания, «такое заявление после победы Дональда Трампа и неоднократных слухов о новом разделении сфер влияния между Вашингтоном и Москвой имеет особое значение. Тем более что Габриэль является одним из лидеров СДПГ, а опросы общественного мнения показывают: нельзя исключать того, что через полгода немецкий канцлер будет кандидатом от этой партии. А это Мартин Шульц, который в качестве председателя Европарламента резко конфликтовал с польским правительством по вопросу о Конституционном трибунале».

В преддверии визита Габриэля во французском Версале вчера, 6 марта, прошла встреча глав Германии, Испании, Италии и Франции, на которой обсуждали будущее Европы и пять возможных сценариев развития ЕС, предложенных на прошлой неделе председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. «Четыре ведущих страны Евросоюза выбрали для себя путь дальнейшей интеграции, вне зависимости от того, захотят ли участвовать в ней остальные. Этот сценарий получил название «Европа разных скоростей», — констатирует Euronews. Как ранее писало ИА REGNUM, главным интересом реформы и создания обновленного Евросоюза становятся вопросы построения европейской оборонной защиты и безопасности. В дни, когда лидеры «четверки» заседали в Версале, в Брюсселе министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили план открытия Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями. «Меня очень обнадеживает то, что сегодня мы приняли очень важные решения. Всего 5 или 6 месяцев назад такое было невозможно себе представить, — заявила по этому поводу верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини. — Это показывает, что те, кто принимает в Европе решения, стали считать безопасность приоритетом для европейских граждан».

Накануне президент Франции Франсуа Олланд дал интервью шести европейским газетам — Süddeutsche Zeitung, Le Monde, La Stampa, The Guardian, La Vanguardia, Gazeta Wyborcza — в котором приоткрыл ряд интересных нюансов. «Я хочу, чтобы у Европы был такой образ, которого от нее ждут: проект, сила, мощь, — подчеркнул Олланд. — Все европейцы просят, чтобы ЕС их лучше защищал. Чтобы европейский суверенитет сделал их границы более надежными, предотвратил террористическую угрозу и, в итоге, сохранил их образ жизни, культуру, единство духа. Вопросы обороны преднамеренно не затрагивались при подписании Римского договора (в 1957 году — С.С.). Именно Франция настояла на этом. Сегодня Европа могла бы окрепнуть путем усиления обороны. Чтобы обеспечить собственную безопасность и играть свою роль в мире, искать способы разрешения конфликтов, которые ей угрожают. Именно это должно стать приоритетом для европейцев в увязке с НАТО». При этом французский президент сообщил, что в качестве катализатора европейской обороны выступил Трамп: «Мы пришли к этому пониманию еще до его избрания, и вместе с Германией многое сделали в этом направлении. Следует признать, что расхождения с США привели к определенному осознанию».

Насколько нам известно, если Трамп и был «катализатором» европейской обороны, то «инициатором» введения ее в повестку Евросоюза выступил другой американский президент, Джордж Буш-младший, заставивший европейцев серьезно задуматься после вторжения США в Ирак в 2003 году. Вашингтон тогда вновь оказался на Ближнем Востоке, откуда не уходит и по сей день. Таким образом, можно сказать, что ближневосточный плацдарм, где ЕС в перспективе столкнется с США и Россией, становится для будущей системы европейской оборонной защиты и безопасности первоочередным. Косвенно это подтверждает Габриэль, который на фоне нынешнего конфликта между Анкарой и Берлином, президентом Реджепом Эрдоганом и канцлером Ангелой Меркель, призывает Брюссель к сдержанности. Как передает в этой связи Deutsche Welle, «глава МИД Германии объяснил сдержанную реакцию Евросоюза на политические события в Турции опасением, что Анкара сблизится с Москвой. Есть общий интерес не допустить «дальнейшего разворота Турции на восток», заявил Габриэль в понедельник, 6 марта. Именно поэтому существует общее понимание необходимости деэскалации конфликта».

Для Польши это означает, что с позиций обороны и безопасности для обновленного ЕС «восточное направление» с большой долей вероятности может стать второстепенным. Если, конечно, только туда не решат придти американцы, в результате чего Евросоюз будет вынужден обратить пристальное внимание на регион в промежутке от немецких границ до российских, от Балтийского моря до Черного. Но пока для Варшавы вырисовывается такое будущее, в котором она является ключевым партнером Берлина по линии торгово-экономического сотрудничества. Сейчас. А завтра? Как предупреждает Rzeczpospolita, «создание «Европы разных скоростей» привело бы к ослаблению политической и экономической позиции Польши. Страна неожиданно могла бы оказаться в такой зоне, где вести бизнес уже не так легко, как в «сердце европейского сообщества». Если одновременно ЕС не включит «восточное направление» в число своих приоритетов по линии безопасности и обороны и договорится с Москвой, то Варшава очень и очень даже рискует оказаться в группе маргинальных стран и быть выведенной на обочину глобальных процессов в Европе от Лиссабона до Владивостока.