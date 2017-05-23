/Поглед.инфо/ Миналият вторник председателят на КНР Си Дзинпин се срещна с генералния секретар на управляващата в Япония Либерално-демократическа партия (ЛДП) Тосихиро Никаи, който взе участие в Международния икономически форум "Една пояс, един път". Си Дзинпин нарече Никаи "отдавнашен приятел на китайския народ."

Японската страна отдава голямо значение на тази среща. По време на форума, Никаи даде 17-минутно интервю, в което съобщи, че предал на Си Дзинпин "изключително любезно" послание от премиера Шинзо Абе. Според други медийни информации, Абе заявил: „Ако успеем да се избавим от някои съмнения, Япония ще обмисли възможността да се присъедини Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (АБИИ).”

Може ли да се твърди, че се наблюдава „тънка” промяна в отношението на Япония към Китай?

(рус.ез.)

В отношении Японии к Китаю происходят тонкие изменения

Во вторник (16 мая) Председатель Си Цзиньпин встретился с генеральным секретарем либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Тосихиро Никаи, принявшим участие в международном экономическом форуме «Один пояс, один путь» (ЛДП является правящем партией Японии, — прим. ред.). Си Цзиньпин назвал Никаи «давним другом китайского народа». Японская сторона придает большое значение данной встрече. Согласно интервью Никаи, во время встречи, продлившейся 17 минут, он передал Си Цзиньпину «пропитанное любезностью» письмо Синдзо Абэ. Согласно другому сообщению СМИ Абэ заявил, что, если удастся избавиться от некоторых сомнений, Япония рассмотрит возможность присоединения к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

В отношении Японии к Китаю происходят тонкие изменения. Многие считают, что отправляя представителя на форум «Один пояс, один путь» и говоря о возможности участия Японии в АБИИ, правительство Абэ выказывает хорошее расположение к Пекину. Что же побудило Абэ изменить свое отношение к Китаю? В таких изменениях есть определенная доля эксперимента, к тому же, правительство Абэ делает эти шаги под реальным давлением. В последнее время в сферах, оказывающих влияние на китайско-японские отношения, появились новые ярко выраженные тенденции.

Во-первых, стабилизировались китайско-американские отношения. Встреча Трампа и Си Цзиньпина в резиденции Мар-а-Лаго прошла очень успешно. Америка снизила тон в трениях с Китаем по вопросам Тайваньского пролива, Южно-Китайского моря и по другим проблемам. Более того, Трамп постоянно дает положительную оценку позиции Китая в таких вопросах как ядерная проблема КНДР, высказывает желание укреплять сотрудничество с Китаем. США отправили своего представителя для участия в форуме «Один пояс, один путь», посольство США в Китае создало рабочую группу «Пояса и пути». Все это, возможно, создает в Токио ощущение давления и опасения того, что политика нетерпимости по отношению к Китаю может погрузить Японию в изолированность.

Во-вторых, Трамп официально вышел из соглашения о Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТТП), а также отказался от стратегии «ребалансировки АТР», что также может создать определенные трудности для Токио. Раньше политика Японии в отношении Китая была тесно связана с этой американской стратегией. Сейчас же, кажется, что её одну бросили на передовой.

В-третьих, Китай успешно реализует функционирование АБИИ и стратегию «Один пояс, один путь». И пока Вашингтон демонстрирует свое отрицательное отношение к глобализации и зонам свободной торговли, в общественном мнении Европы звучит голос надежды на присуждение Китаю «ведущей роли». Кроме того, число членов АБИИ достигло 77, что превысило количество членов Азиатского банка развития, который уже несколько десятков лет существует под американо-японским руководством, их число составляет 67. В настоящий момент среди Большой семерки (G7) к АБИИ не присоединились только США и Япония. Такое положение дел может создать у Японии ощущение, что если она продолжит действовать таким же образом, ей будет все сложнее и сложнее оставаться на плаву.

Отношение Японии к Китаю явно не изменилось коренным образом. Идеи стратегического соперничества и борьбы с Китаем за лидерство в Азии прочно укоренились в правом крыле японской элиты. Эти люди по-прежнему не принимают реальность о возвышении Китая и сваливают обиды, полученные в связи с давлением США, на китайско-японские отношения.

Однако постоянно меняющееся соотношение сил между Китаем и Японией, а также новая расстановка сил в АТР в конце концов должны сыграть свою роль. К тому же, политика Китая в отношении Японии остается довольно стабильной: Китай не идет на уступки в исторических и других принципиальных вопросах, не усиливает специально соперничество между странами, не притесняет Японию в международном пространстве. Поэтому противостояние Пекина и Токио — это трудоемкий и бессмысленный процесс. Японии сложно избежать незначительных перемен и колебаний. Нынешняя обстановка очень невыгодна для жесткой политики правительства Абэ в отношении Китая. Для того, чтобы вести себя таким образом у Японии должно быть достаточно сил, чтобы быть наравне с Китаем, также требуется единство с Америкой, однако ни одно из этих условий очевидно не выполняется в полной мере.

После поражения Японии во Второй мировой войне, ее территория была оккупирована американскими войсками. На сегодняшней день в Японии все еще остается много американских военных. Называя друг друга военными союзниками, США и Япония по-прежнему существуют в отношениях оккупанта и оккупируемой территории. Политическое сознание японского общества долгое время было деформированным. Существует определенное противоречие между подавленностью в связи возвышением Китая и всесторонним подчинением Америке. С помощью такого противоречия некоторые японцы изливают свое недовольство.

Конкретно это недовольство проявляется в том, что Япония создает геополитический тупик в китайско-японских отношениях. Сейчас для того, чтобы сделать это снова, ей нужно не только самой серьезно переосмыслить свою стратегию, но и постоянно увеличивать влияние на глобальном уровне. По-видимому, сейчас этот процесс запущен, однако до каких-либо решительных изменений пока еще очень далеко.

Китай должен осознать, что он уже давно является ведущим в контроле над китайско-японскими расхождениями. Поэтому Китай должен активно реагировать на каждое проявление хорошего отношения со стороны Японии. В то же время не нужно удивляться возвращению прежней позиции Японии. Время на стороне Китая, и мы можем быть в полной готовности ко всему.

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