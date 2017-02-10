/Поглед.инфо/ Според информационни източници, между руската и израелската страна е подписано тайно споразумение: Русия предоставя на Израел контрол над въздушното пространство на Сирия, а Израел от своя страна ще поддържа неутралитет по сирийския въпрос.

Източниците сочат, че Израел официално нито е потвърдил, нито е отрекъл въздушните си полети над Сирия. Поддържа се мълчание, както, впрочем, и от руска страна. Министерството на отбраната на РФ не коментира по никакъв начин тези полети, за разлика от много бързата му реакция срещу полети във въздушното пространство на Сирия от самолети на западния блок. Според портала Intelligence Online, руското мълчание свидетелства за тайно споразумение между Москва и Тел Авив. Преговорите са проведени през март 2016 г. От израелска страна преговорите са водени от премиера Бенямин Нетаняху и началникa на генералния щаб на израелските военновъздушни сили Aмир Eшел, а от руска страна – от президента Владимир Путин и министъра на отбраната Сергей Шойгу.

(рус.ез.)

Израиль — новый союзник России?

На информационные сайты военного характера просочились материалы, по которым становится понятно, что президент России Владимир Путин начал претворять свои интересы на Ближнем Востоке в жизнь через определенного рода соглашения, касающиеся захвата сирийских территорий руками военных сил Асада.

Создается впечатление, что в российских вооруженных силах уже поняли, что Иран пытается переиграть своего стратегического союзника. Подобное поведение явно проявилось в сражении в восточном Алеппо, когда иранские (шиитские) вооруженные формирования стали действовать, отступив от согласованного союзнического плана, который был разработан Россией.

Другие источники сообщают о подписании российской и израильской сторонами тайного соглашения. В соответствии с ним Россия предоставляет Израилю возможность воздушного контроля над территорией Сирии, а Израиль, в свою очередь, будет сохранять нейтралитет в сирийском вопросе.

Разведывательные полеты израильских ВВС над сирийской территорией за последние два месяца участились. Согласно отчету, просочившемуся в СМИ, их цель — предотвратить поставки оружия, предназначенные для ливанской группировки «Хезболла», подконтрольной Ирану.

В появившемся отчете говорится, что Израиль официально ни подтвердил, ни опроверг факт этих авианалетов. Он придерживался молчания — как, впрочем, и российская сторона. Министерство обороны РФ никак их не прокомментировало, хотя реакция на любые воздушные полеты западного блока в воздушном пространстве Сирии всегда была очень быстрой.

По сведениям портала Intelligence Online, молчание России в случае с израильскими самолетами, нарушающими воздушное пространство Сирии, некоторыми российскими источниками трактуется как свидетельство секретного соглашения между Москвой и Тель-Авивом. Цель этого соглашения, известного под названием «deconfliction» — избежать столкновения российских и израильских военно-воздушных сил в небе над Сирией и предоставить Израилю воздушное пространства в случае необходимости осуществления последним авианалетов.

Переговоры по этому временному перемирию состоялись в марте 2016 года. Со стороны Израиля переговоры вели премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху и начальник генерального штаба ВВС Амир Эшель, со стороны России — Владимир Путин и министр обороны Серей Шойгу.

Согласно отчету, российская сторона дала Израилю зеленый свет для воздушного вмешательства под предлогом борьбы с терроризмом в любых его проявлениях в обмен на нейтралитет Израиля в вопросе противостояния режима Башара Асада и Свободной Сирийской Армии.

В отчете указывалось, что целью израильских самолетов является предотвращение крупных поставок оружия, в том числе — управляемых ракет и навигационных систем, предназначенных для шиитских группировок «Хезболлы», дислоцирующихся на Голанских высотах.