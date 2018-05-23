/Поглед.инфо/ Как в Америка се създава химерна държава заради благоденствието на евреите?



В информационното пространство има много теории, в болшинството си конспиративни, за всемогъщото израелско лоби в САЩ, което фактически управлява страната, а чрез нея, и целия свят.

Американско общество действително е пронизано от различни еврейски и израелски организации. Те присъстват във всички сфери: органите на държавната власт и управление, бизнеса, медиите, културата, образованието, външната политика, сигурността, икономиката, финансите и много други. Много анализатори наричат това влияние на Израел 51-в щат на САЩ, при това – най-богатият и най-влиятелният.

Влияние на Израел в САЩ в исторически план е малко повече от 100 години, но в този кратък промеждутък от време то успя да промени страната до неузнаваемост, да направи някои процеси необратим и качествено да промени манталитета, морала, традициите и обичаите на индивидуалността на американския народ.

(рус.ез.)

Израильское лобби в США уничтожает государство и народ

Как в Америке создают химерное государство ради процветания евреев.

Часть 1

Как в Америке создают химерное государство ради процветания евреев.

В информационном пространстве существует множество теорий, относимых в большинстве своем к конспирологическим, о всесильном израильском лобби в США, которое фактически управляет этой страной, а через нее и всем миром. Действительно, все американское общество буквально пронизано различными еврейскими и израильскими организациями. Они присутствуют во всех сферах: органах государственной власти и управления, бизнесе, СМИ, культуре, образовании, внешней политике, безопасности, экономике, финансах и во многих других. Очень многие аналитики из-за влияния Израиля на США называют это государство 51-м штатом, причем самым влиятельным и богатым. Влияние Израиля на США по историческим меркам является всего лишь мигом, чуть больше 100 лет, но за этот короткий промежуток времени этому явлению удалось изменить страну до неузнаваемости, сделать некоторые процессы необратимыми и качественно изменить менталитет, мораль, традиции и обычаи, самость американского народа.

Этот феномен поразителен еще и потому, что само государство США и, соответственно, американские общество и народ – крайне молоды, и еще не успели обрасти мускулами, делающими остальные народы уникальными, самобытными, обладающими исторической памятью и опытом. Достаточно сказать, что когда в Великом Новгороде были демократия, мощенные мостовые и общественные бани и туалеты, до создания США и американского народа оставались долгие века. Но, возможно, именно эта молодость и, я бы сказал, рыхлость народа и позволила за столь короткое время вылепить из него руками опытного скульптора любую форму и наполнить ее нужным содержанием.

В самих США происходят горячие споры о роли и объеме влияния Израиля на государство. Приводятся многочисленные цифры сумм, потраченных еврейским лобби на продвижение и принятие тех, или иных государственных решений. Но даже эти огромные суммы – ничто по сравнению с реальными деньгами, стоящими за происходящими событиями. Это дает право и на противоположное мнение о том, что Израиль является игрушкой в руках международных и американских корпораций, выполняя для них целый спектр ролей в достижении их целей. Если проанализировать факты и аргументы сторон, можно констатировать, что правы обе стороны. Сейчас сложилась такая ситуация, что США и американский народ с одной стороны и Израиль и еврейский народ с другой создали некий симбиоз, единое целое, химерное образование. А уже внутри него и действует израильское лобби, чтобы продвигать интересы различных групп и интересов именно евреев и Израиля, постоянно увеличивая и укрепляя свою долю в этом симбиозе.

Как я уже писал выше, США – очень молодое государство, и американское общество не имеет опыта функционирования в различных цивилизационных и государственных системах. То, что взрастили в их государстве, американцам кажется единственно верным и прагматичным, так как иного опыта у общества просто нет и сравнивать им по большому счету не с чем. Поэтому в обществе не видят альтернативы той коррупционной и фарисейской системе, которая была навязана во многом и благодаря еврейскому влиянию.

Прежде всего, это касается такого чисто американского явления, как лоббирование. Лоббирование – это узаконенная коррупция и взяточничество, превращенное из презираемого преступного занятия в легальную, уважаемую, охраняемую законодательством деятельность. Иными словами, то, что на протяжении тысячелетий в цивилизованных государствах считалось преступлением, в США узаконено и морально оправдано. Если в России Хорошавины, Улюкаевы, Белых и Пирумовы считаются преступниками, то в США – успешными и талантливыми бизнесменами. Система лоббирования настолько извратила первоначальные принципы США и народа, что к настоящему времени это государство скатилось до пороговых общественных показателей. В США даже существует сайт Lobbyists.Info, на котором можно найти любую лоббистскую организацию, действующую в любом штате в любой сфере государственной и общественной деятельности.

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