/Поглед.инфо/ Представена е обширна справочна информация за финансирането на ЛГБТ – организациите в света, в САЩ и в Русия. Аз отделих десет основни извода. Тази информация може силно да учуди някои хора или както казват „да разкъса шаблоните“.

Основни изводи:

1. Източниците за информация за глобалното и по страни финансиране на на ЛГБТ – организациите са изключително оскъдни. Очевидната ангажираност на източниците заплашва изработването на обективна гледна точка.

2. Финансирането на ЛГБТ – организациите ще расте, спад във финансирането е възможен и най-вероятно ще стане в случай на икономическа криза, подобна на 2008 г.

3. Епицентърът на Содом е разположен в САЩ, но американските фондове осигуряват съществуването само на американските ЛГБТ – организации.

4. В момента ЛГБТ – агентите усилено работят над менталното изнасилване на населението на Косово. През 2013 и 2014 година Косово е получило ЛГБТ – грантове на сума $1 млн., което съставлява 0,55 цента на всеки човек, включително кърмачетата и дълбоко възрастните хора. За пример: този показател в Русия е 0,015 цента, в Украйна – 0,09 цента.

5. Информацията за финансирането на руските ЛГБТ – организации е изключително малко, но от това, което има може да се направи заключение: основна и непосредствена заплаха за Русия са не отделните фондове, а правителствата на конкретните страни, финансиращи построяването на Содом, главните от които са Швеция, Холандия, Норвегия и Белгия, въпреки, че този въпрос изисква детайлно изучаване. Отделен проблем са ЛГБТ – организациите, които официално не се базират в Русия, но работят в руското информационно пространство. Сред тези организации са както големите глобални играчи, така и дребните, регистрирани в страните на бившия Съветски съюз и ЕС.

(рус.ез.)

6. Если руководство России намерено противостоять ЛГБТ-вторжению и сохранять традиционные ценности, мораль, семью и русскую культуру, то соответствующим ведомствам следует выявлять агентов Содома и оказывать на них безжалостное давление. Агрессия должна быть остановлена. Также следует предавать остракизму алёшкопанинщину и кириллкосеребряковщину.

7. ЛГБТ-организации живут за счёт множества источников финансирования, но среди них определённо можно выделить три категории: а). правительства отдельных стран Запада, главным образом Нидерланды, Швеция, Европейский союз и США, б). ЛГБТ-фонды или связанные с содомитами, в). фонды возглавляемые лицами определённой национальности.

8. Непропорциональное участие в финансировании ЛГБТ-движения со стороны лиц определённой национальности, или фондов основанных ими, представляет собой очень интересный вопрос. Некоторые публицисты и наблюдатели спорят по этому поводу и достаточно аргументированно доказывают свою точку зрения. Здесь я не намерен включаться в этот этот спор и выражать свою позицию, моя главная задача состоит в поиске справочной информации. Можно утверждать с условной уверенностью, что лица определённой национальности не являются главным источником финансирования ЛГБТ-организаций. С другой стороны, если вскрыть взаимосвязи фондов спонсирующих построение Содома, то ситуация может измениться. Выявить взаимосвязи фондов крайне трудоёмко или не представляется возможным в полной мере, в то же время, это очень важная работа, которая способна поменять представленную картину.

9. Проблема подъёма ЛГБТ-движения необычайно сложна и не имеет однозначного ответа. Видится, что за этим стоит торжество либеральной идеологии. Либералы дали свободу педерастам, а самые богатые из них начали поддерживать себе подобных, распространяя тем самым болезнь ещё больше. Если дать чёткий ответ, кто стоит за разработкой и внедрением в политику и массы либерализма, то многое станет понятно.

10. Среди интересных вопросов для изучения можно выделить взаимосвязь явлений в странах с развитым ЛГБТ-движением: капитализм - признаки социализма - либерализм - большая доля условно левых настроений.

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Для изучения вопроса финансирования строительства глобального Содома предлагаю воспользоваться двумя работами американской организации "Финансирование ЛГБТ" (Funders for LGBTQ Issues): "Правительственная и благотворительная поддержка ЛГБТИ" (1) и "Финансирование ЛГБТК фондами США" (2). Почему именно она (?), потому, что данная структура как раз и занимается увеличением содержания содомитских организаций. Финансирование ЛГБТ - это объединение 75-ти фондов, компаний и финансирующих учреждений, которые ежегодно жертвуют более $ 1 млрд, в том числе около $ 100 млн на проблемы касающиеся ЛГБТ-движения (3).

В 2013 и 2014 г. 415 фондов, 16 правительств и многосторонних организаций выделили на построение глобального Содома около $ 424 млн (183 и 242 млн соотв.). Более половины выделенных средств, а это $ 218,5 млн, пришлось на ЛГБТ-организации США и Канады, где на США приходится почти вся сумма. Если исключить США, то в основном деньги выделяют правительства стран и многосторонние организации.

Финансирование ЛГБТ-организаций в 2013 и 2014 г. без учёта США ($):

54%, 127 млн - правительства и многосторонние организации

25%, 59 млн - частные фонды

13%, 31 млн - общественные фонды

5%, 11 млн - анонимные пожертвования

4%, 10 млн - компании.

Двадцать самых крупных фондов-содержателей содомитов выделили в 2013 и 2014 г. почти половину от всех средств - 44% или $ 185,4 млн. Из этой двадцатки восемнадцать организаций из США и только две из ЕС. Ниже будет дана таблица, где синим кружочком я отметил содомитские организации, где учредители или главы фондов отъявленные педерасты, жёлтым - организации лиц определённой национальности, либо учредители или главы фондов лица определённой национальности. Если метки нет, значит чёткую принадлежность определить сложно или невозможно вовсе.

Примечание: Глава Фонда исследования СПИДа (amfAR Foundation for AIDS Research) Кеннет Коул находится под следствием по делу о мошенничестве и отмывании денег, его подельник печально известный голливудский домогатель Харви Вайнштейн.

Все эти фонды и организации зачастую переплетаются и взаимосвязаны. Например, Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество" / Open Society Foundations (4) и Фонд Форда / Ford Foundation (5) пожертвовали Фонду Тайдс / Tides Foundation $ 20 млн (3,75 и 15,8 соотв. совокупно и всего).

В этой таблице почему-то нет Фонда Форда, хотя за 2013 и 2014 г. он пожертвовал ЛГБТ-организациям $ 8 млн. С 1976 г. Фонд Форда не имеет никакого отношения к его основателям Генри Форду и его сыну Эдселю. В настоящее время президентом фонда является негр и открытый педераст Даррен Уолкер, также он входит в правление Фонда Аркус (Arcus Foundation) и состоит в Совете по международным отношениям. Любопытно, что предыдущий президент Фонда Форда Сьюзан Берресфорд тоже состоит в Совете, глава которого Ричард Хаас лицо определённой национальности. Совет по международным отношениям, который по сути определяет внешнеполитическую стратегию США (6,7), Фонд Форда и Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество" отрабатывают глобалистскую повестку.

Десятка крупнейших содержателей ЛГБТ-организаций среди правительств стран, 2013 и 2014 г. ($ млн):

1. Нидерланды - 34,9

2. Швеция - 33,2

3. Европейский союз - 14,3

4. Глобальный фонд равенства - 11,4 *

5. США - 11,1

6. Норвегия - 9,9

7. Британия - 5,2

8. Гранты Норвегии - 4 **

9. Финляндия - 3,1

10. Франция - 1,4

Ниже во вложении № 1 представлен список ЛГБТ-организаций не ориентированных на США, которые получили больше всего денег в 2013 и 2014 г. Анализировать список я не буду, но отмечу, что на восьмом месте Гей-альянс Украина - $ 3,1 млн.

Важный момент, когда мы говорим о финансировании ЛГБТ-организаций правительствами стран (вложение № 2), то важно знать, что они тратят деньги на построение Содома как у себя, так и в других государствах. По сути, это экспорт половых извращений и психических заболеваний. Например, Швеция, ЕС и США потратили на другие страны примерно 70% от своего содомского бюджета.

Финансирование ЛГБТ-организаций в регионе Восточная Европи и Россия в 2013 и 2014 г. составило $ 24 млн (вложение № 3). Главнейшие покровители это правительство Швеции - $ 7,6 млн, правительство Нидерландов - $ 4,7 млн, Гранты Норвегии - $ 3,4 млн, ЕС - $ 3,3 млн и Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество" - $ 2,9 млн. Больше всего досталось содомитам из Украины - $ 3,8 млн, России - $ 2,3 млн, Польши - $ 1,7 млн, Косово - $ 1 млн и Словакии - 0,7 млн. Что это как не развращение славян и религиозных обществ? В 2015 г. Джордж Сорос потратил на Восточную Европу и Россию больше всех среди американских фондов - $ 1,2 млн.

Перейдём к главному источнику содомской заразы - США. Содержание ЛГБТ-организаций американскими фондами постоянно растёт и нет оснований полагать, что в ближайшие годы будет достигнут пик финансирования. К примеру, Фонд Аркус пожертвовал в 2015 г. $ 14,2 млн, а в 2016 г. более $ 18 млн (9). За последние 10 лет финансирование организаций выросло в два раза, с $ 84 млн в 2006 г. до $ 161 млн в 2015 г.

В совокупности верхняя двадцатка фондов обеспечила около 60% от общей суммы пожертвований, при этом 13% от общей суммы приходится на анонимные выплаты. Возможность финансирования всякого рода перверсий со стороны анонимных источников это огромная проблема, которая может искажать и скрывать реальную картину. Так, самое масштабное исследование трансгендеризма главным образом оплачивал анонимный источник. В 2015 г. американские фонды выделили на ЛГБТ-организации США более 80% грантов ($ 129 млн), 20% ушло за рубеж ($ 32 млн).

На регион Восточная Европа и Россия американские фонды потратили в 2015 г. $ 1,7 млн, где 80% приходится на Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество".

Двадцать самых крупных содержателей ЛГБТ-организаций в 2013 и 2014 г., включая правительства стран и фонды ($ млн):

1. Нидерланды - 34,9

2. Фонд Аркус, США (Arcus Foundation) - 33,9

3. Швеция - 33,2

4. Фонд Форда, США (Ford Foundation) - 30,7

5. Европейский союз - 14,3

6. Фонд Джилла, США (Gill Foundation) - 14,2

7. Фонд Хивос, Нидерланды (Hivos) - 13,4

8. Глобальный фонд равенства, Госдеп США (Global Equality Fund) - 11,4

9. Фонд Эвелина и Вальтера Хааса младшего, США (Evelyn & Walter Haas Jr. Fund) - 11,3

10. США - 11,1

11. Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество", США (Open Society Foundations) - 10,9

12. Фонд "Прайд", США (Pride Foundation) - 10,3

13. Норвегия - 9,9

14. Банковская компания "Уэллс Фарго", США (Wells Fargo) - 7,3

15. Фармацевтическая компания "Гилеад", США (Gilead Sciences) - 6

16. Фонд Тайдса, США (Tides Foundation) - 5,6

17. Американская еврейская всемирная служба, США (American Jewish World Service) - 5,5

18. Британия - 5,2

19. Фонд Генри ван Амерингена, США (Henry van Ameringen Foundation) - 5,2

20. Фонд МАС СПИД, США (M.A.C. AIDS Fund) - 5,1

Итого: $ 279,4 млн или 66% от общего финансирования ЛГБТ-организаций в 2013 и 2014 г. - $ 424 млн.

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