/Поглед.инфо/ Вече трета година политици и чиновници в западните страни говорят за присъединяването на Крим към Руската федерация като за "ужасно престъпление" на Москва, именно, нарушаване на следвоенните граници в Европа. Представителите на САЩ и на страните, които плуват във фарватера на политиката на Вашингтон, обвиняват Русия в нарушение на Устава на ООН и споразуменията от Хелзинки.

Споразуменията от 1975 г. на ОССЕ в Хелзинки наистина задължават зачитане на териториалната цялост и ненарушимостта на границите. Но... за лош късмет, сред подписалите не фигурират Русия, Украйна или Литва. Но фигурира подписът на Съюза на съветските социалистически републики, границите и териториалната цялост на който западните участници дори не са мислили да съблюдават. Както, впрочем, и границите на Югославия, която също е подписала споразуменията.

Да не говорим за мирния "развод" на Чехия и Словакия; за присъединяването на ГДР към ФРГ, което също е грубо нарушение на споразуменията от Хелзинки. Да не говорим и за връщането по-рано (но все пак след Втората световна война), на Саар на Германия. Да, в Саар имаше референдум. Както и в Крим през 2014 г. Е, за какво иде реч тогава?

(рус.ез.)

Ложь и правда о «нерушимости» послевоенных границ в Европе

В годовщину воссоединения Крыма с Россией – самое время разобрать одно из абсурднейших обвинений в адрес РФ, связанных с событиями 2014 года.

Вот уже три года политики и чиновники западных стран, вспоминая о Крыме, не устают обвинять Москву в «жутком преступлении» – нарушении послевоенных границ в Европе. В исполнении представителей США, ФРГ или республик Прибалтики все это напоминает плохую комедию. Ведь громче всех «Держи вора!», как всегда, кричит сам грабитель...

Помимо руководителей киевского режима (чья легитимность более чем сомнительна) обвинять Россию в нарушении Устава ООН и Хельсинских соглашений любят представители США и государств, идущих в фарватере политики Вашингтона. В ходе теледебатов 2016 года, на тот момент еще кандидат в президенты США, Хиллари Клинтон заявила, что Россия пытается изменить послевоенные границы в Европе. О том, что действия России нарушили европейский миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2015 году сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ну а одной из первых обвинить РФ в посягательстве на послевоенные границы еще в марте 2014-го поспешила президент Литвы Даля Грибаускайте. Обвинение прозвучало в комментарии, сделанном для украинских СМИ.

В похожем смысле часто высказываются западные дипломаты, эксперты и журналисты. «Мантра» звучит, а вот в ее смысл никто, похоже, вдумываться даже не собирается. Иначе тем, кто проговаривает ее в контексте 2014 года, пришлось бы быстро прикусить себе языки.

Хельсинские соглашения ОБСЕ 1975 года действительно предполагали уважение к территориальной целостности и нерушимости границ. Вот только незадача... Среди подписантов соглашений не фигурируют Россия, Украина или Литва. Зато есть в их списке Союз Советских Социалистических Республик, границы и территориальную целостность которого его западные визави уважать даже не думали. Как, впрочем, и границы присутствующей в том же списке Югославии.

Ну как с Хельсинскими соглашениями соотносится поддержка со стороны НАТО сепаратистских движений в СССР или силовой раздел сначала Югославии, а затем и Сербии? Мы уже молчим о мирном «разводе» Чехии со Словакией и присоединении ГДР к ФРГ, которые, впрочем, тоже являлись вопиющими нарушениями Хельсинских соглашений.

Не говорим мы и о состоявшемся чуть раньше (но все равно – после Второй мировой войны) возвращении Саара в состав Германии. Да, в Сааре был плебисцит. Но ведь в Крыму в 2014 году тоже был! Но кого это волнует?

Впрочем, и плебисцит – это условность. Ведь независимость Косово Международный суд ООН в 2010 году признал без всяких референдумов (если не считать «волеизъявления» еще 1991 года)...

Пусть, кто хочет, возьмет в руки карты Европы 1947 или 1975 года и сравнит их с современными. Ну что, хорошо принцип нерушимости границ сработал?

Но как только прозападного любителя рассуждать о «нерушимости границ» спросишь о том, на каком основании Косово или Украина обрели независимость, он сразу становится в позу и начинает говорить о праве на самоопределение народов, предусмотренном Уставом Организации Объединенных Наций и Резолюцией Генассамблеи ООН от 1952 года. А также Международным пактом о гражданских и политических правах от 1966 года.

В данных документах действительно есть много чего интересного. Например, вот это: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус».

Особенно активно использует право народов на самоопределение Великобритания. Лондон с глубочайшим уважением относится к решениям референдумов, проходящих на Фолклендах или в Гибралтаре, согласно которым данные территории находятся под властью британской короны. Там живут «правильные» люди. А в Крыму, видимо, «неправильные». Иначе то, почему волю одних Лондон уважает, а других – нет, не объяснить.

Более того, по мнению властей Соединенного Королевства и США, куда достойнее крымчан и обитатели Южного Судана... Дабы получить доступ к нефтеносным регионам последнего, страны Запада с потрясающей активностью боролись за независимость Джубы от Хартума. Теперь благодаря усилиям западных правдоборцев в Южном Судане идет непрекращающаяся гражданская война, сопровождающаяся массовыми убийствами мирного населения, изнасилованиями, каннибализмом и работорговлей. Буквально на днях южносуданские боевики совершили набег на Эфиопию, перебили там несколько десятков людей и угнали с собой около полусотни детей, от одной мысли о судьбе которых волосы на голове встают дыбом. По логике вещей, если, несмотря на все это, США и Великобритания поддерживают самоопределение южносуданского народа, в Крыму должно происходить нечто куда более ужасное... Вот только регулярно посещающие российский полуостров иностранные делегации ничего подобного почему-то не наблюдают. Видимо, «оккупанты» ловко маскируются...

Двойные стандарты Запада в отношении событий 2014 года, с одной стороны, и развала СССР и Югославии – с другой, просто уродливы. Если кто-то требует неукоснительного исполнения Хельсинских соглашений, то начинать нужно с возвращения под юрисдикцию Москвы всей территории УССР сразу. Любительница «послевоенных» границ Ангела Меркель обязана разделить ФРГ и ГДР на два отдельных государства, литовская патриотка Даля Грибаускайте – потребовать вступления Прибалтики в состав СССР, а Хиллари Клинтон – от имени США покаяться за развал Югославии и в убийстве СССР и отдать своего супруга под международный трибунал за поддержку Косово.

Отдельно стоит обратить внимание на тот факт, что на момент «ухода» Косово в Сербии существовала законная власть. Точно так же, как в Судане или Аргентине, когда западным странам взбредало в голову отделять какую-то часть их территорий. А вот на Украине, сколько бы ни писали в своих твиттерах американские дипломаты о «народном протесте», в 2014 году произошел жестокий антиконституционный госпереворот, против которого выступила примерно половина жителей страны, компактно проживающих в регионах с русскими или биэтническим (русско-украинским) населением. Поэтому свое право на самоопределение жители Крыма, Донбасса или Одесской области, с точки зрения здравого смысла, вполне могли использовать. Но вместо «самоопределения» Запад одобрил массовое убийство в Одессе, бомбардировки Луганска, ракетные обстрелы Донецка и попытался установить международную изоляцию Крыма.

Нужно честно признать, что права русских на Западе никогда никого не интересовали. С нами считались, когда Россия была сильной, и полностью пренебрегали нашим мнением, когда она ослабевала. Поэтому нам пора просто перестать обращать внимание на то, что думают о нас в Вашингтоне или Брюсселе, и становиться достаточно сильными для того, чтобы с Россией вынуждены были считаться. Как в 1812-ом или 1945-ом.

Рассказывая о безбашенных опытах с электричеством, нельзя не вспомнить про луганских изобретателей Kreosan. Ролик, посвященный созданию генератора на миллион вольт из телевизионных умножителей, можно по праву назвать одним из самых зрелищных. Изначально система состояла из 11 умножителей, и этого хватало для того, чтобы запечь яблоко на расстоянии. Потом добавили еще одну систему, уже из 20 умножителей. Что удивительно, старенькая Nokia без проблем выдержала такое напряжение, чего сами изобретатели никак не ожидали.