/Поглед.инфо/ Привет Кралю, опитвам се да разбера как точно „дишаме във врата на Китай по икономически растеж“?

То и двамата с вас сме „прости“, но на икономическия форум в Давос (януари т.г.) онези умните – вашите „Господари“ рекоха, че скоро Китай може „да оглави световното икономическо лидерство“.

Ако не сте разбрал, през октомври 2014 г. МВФ обяви, че КНР надмина САЩ и стана най-голямата икономика по паритет на покупателна способност.

Освен това, комунистическа КНР е допринесла с 39% за световния икономически растеж през 2016 г., пак според МВФ и „влиянието му в глобалната икономика се разраства“. Тази година президент Си Цзинпин участва на Световния икономически форум и това се смята за знаково. За пръв път китайски президент присъства в Давос, което се коментира като „сигнал за нарастваща ангажираност със световните дела.“1На официалната страница на Форума се признава, че не само политическото и икономическото влияние на Китай нараства, но и чистият енергиен сектор. Китай е постигнал впечатляващ напредък в зелената енергия през последните 10 г., с инвестиции от над 100 млрд долара във възобновяеми източници….

Според Нуриел Рубини „Китай все още не е глобален лидер, но е една от най-бързо издигащите се великите сили в света.“2

А изследване на консултантската фирма PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозира, че през следващите три десетилетия глобалната икономика ще бъде доминирана от Китай, а американската „ще забуксува“ и ще изпадне зад индийската. Прогнозата е направена на база анализ на тенденциите в демографията, капиталовите инвестиции, нивата на образование и технологичният напредък на 32 държави. При стабилен годишен растеж от между 4 и 5% Виетнам, Филипините и Нигерия се очаква да направят най-големия скок нагоре в класацията на БВП. Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Русия, Мексико и Турция ще нарастват със средногодишен темп от почти 3,5% през следващите 34 години, в сравнение с 1,6% за развитите икономики от Г7 – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания и САЩ”.3

В такъв случай ние Кралю, като последен вагон, закачен на влака на Жан Клод Юнкер (който скоро може и да дерайлира), май не „дишаме във врата“, а в някое друго място на Китай.

Бившият главен икономист на МВФ Кенет Рогоф смята, че САЩ са били подведени, за да дадат възможност на Китай да се издигне, имайки предвид отказът на Тръмп от ТТР и ТТИП на фона на развиващият се проект Нов Велик път на коприната,4 който ако бъде реализиран, това означава коренна геополитическа и геоикономическа промяна или „гигантска глобална трансформация“. В геополитиката това означава победата на сухопътните над морските държави, но за вас това едва ли има някакво значение….

Проектът „Един пояс-един път“ се осъществява с малки, но уверени крачки, целящи да неутрализират морската сила на САЩ. Ето тук5 едни човек се е постарал да ги опише, за да си отворим очите на къде духа вятърът. А той духа от Изток, Кралю, - не от Запад…

Напротив, икономиката на „колективния Запад“ тепърва ще „диша прахта“ на икономиката на „колектвния“ Изток. Последната „…ще продължи да расте по-бързо от други региони, благодарение на силното вътрешно търсене и приспособимата си макроикономическа политика“ – пише в доклад на Обединените нации.6

Освен това „колективният Изток“ в момента бърза да се „оттърве“ от долара. А това вас ви засяга в един друг аспект….

„Доларът бавно губи статуса си като резервна валута“ гласи заглавието на колонката на канадския експерт Дж. Дежарден, публикувана на портала на Visual Capitalist. Експертът посочва, че през 2014 г. частта на долара в системата на международните транзакции е била 63%.7 Според финансистът Р. Паркър, през последните години е имало закрити срещи между арабските страни в Персийския залив, Китай, Франция, Япония и Русия, които желаят да се освободят от щатския долар и да търгуват в алтернативни валути. Държави от Персийския залив също планират нова обща валута. „..тези срещи ще променят лицето на международната икономика и транзакциите, за това такива новини (за държави, отхвърлящи долара) тепърва ще бъдат публично отричани от американски представители - което всъщност е знак, че това ще се случи и правителството на САЩ се опитва да забави последствията“.8

На мястото на разплащателната система SWIFT (която САЩ използват и като шпионски инструмент), Русия създава своя – „Мир“, вътрешна руска версия на Visa и MasterCard, а също и „Универсална система за обмен на финансови данни и електронен документооборот (СППБ/SPFS) – алтернативна глобална банкова система.По думите на зам. директорът на ЦБ на РФ „Финансовите регулаторни органи на Китай и Русия са подписали множество крупни договори, за да постигнат ново ниво на финансово сътрудничество“.9 Важен ход към дедоларизацията е откритата на 22 март, 2017 г. Клирингова банка за операции в китайски юани на територията на Руската федерация.10 Отделно ЦБ на Русия откри свой филиал в Китай, чиято цел, заедно с китайците е да „заобиколят“ долара в световната валутна система.11 Русия разпродава държавни облигации на САЩ, и ги заменя в злато. Китай прави същото и двете страни се подготвят за възстановяваве на златния стандарт. Ако успеят, техните национални валути ще останат стабилни. „И двете страни притежават огромни златни запаси, докато САЩ ликвидират последните от своите златни активи. Светът на финансите никога няма да бъде същия, ако тези планове се осъществят“, коментира американски експерт.12

Освен това, през септември, 2011 г., на двустранна среща в КНР премиерите на Китай и Япония се договарят за насърчаване на използването на националните си валути при сделки между японски и китайски компании.13 (Към такава важна стъпка тръгва Япония, която е съюзник на САЩ в АТР).

На първи май, 2017 г. излезе информация, че Турция и Индия също смятат да се откажат от американския долар при извършването на сделки между двете държави и да преминат към използване на националните си валути. По думите на Реджеп Ердоган „Целта е „да се ограничи негативното въздействие, предизвикано от колебанието на валутните курсове”.14

Според С. Глазев отказът от долара в качеството му на световна валута е единственият способ за неутрализация на настоящото нарастване на агресията от страна на САЩ. „Ако ни се отдаде да направим това в рамките на евразийското партньорство, американската военно-политическа машина много бързо ще се развали – по силата на баналното отсъствие на пари“ – посочва съветникът на руския президент. 15

А това ще стане, Кралю! Бъдете сигурен!

__________________________

1 Is China the new world power? The view from Davos. https://www.weforum.org/agenda/2017/01/china-new-world-power-davos-2017/

2 Is China the new world power? The view from Davos. https://www.weforum.org/agenda/2017/01/china-new-world-power-davos-2017/

3 The Long View How will the global economic order change by 2050? PwC, 12.2017.

http://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf

4 China, a world leader soon? http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/02/19/china-a-world-leader-soon-thanks-to-the-new-us-presidents-erratic-behaviour-and-policy-changes-the-e/

5 ВЖ подробно: Николаев, Н. Един пояс, един път” и стотици магистрали. 29.10.2016. http://a-specto.bg/edin-poyas-edin-pt-i-stotici-magistrali/

6 World Economic Situation and Prospects 2017. United Nations, New York. 2017. https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2017wesp_full_en.pdf, рр. v – vi.

7 DESJARDINS, J. The Dollar is Slowly Losing its Status as the Primary Reserve Currency. http://www.visualcapitalist.com/the-dollar-is-slowly-losing-its-status-as-the-primary-reserve-currency/

8 Parker, R. Will the U.S. dollar lose its status as world reserve currency?. https://www.quora.com/Will-the-U-S-dollar-lose-its-status-as-world-reserve-currency

9 Kaiser, Р. Russia, China Lay Groundwork For BRICS Transactions in Gold. 28. 03. 2017. Russia-insider, http://russia-insider.com/en/russia-china-lay-groundwork-transactions-gold/ri19355

10 Yuan Clearing Bank Opens in Moscow as Russia, China Dump Dollar in Bilateral Trade. Russia-insider, 24. 03. 2017. http://russia-insider.com/en/russia-china-chip-away-dollar-dominance-yuan-clearing-bank-opens-moscow/ri19322

11 Wu, W. Moscow and Beijing join forces to bypass US dollar in world money market. South China Morning Post, 17.03.2017 http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2079648/russian-central-bank-opens-first-overseas-office

12 Faal, S. UN And Western Spy Chiefs In Panic After Russia Launches “First Strike” Against US Dollar. What does it mean 24. 04. 2017. http://www.whatdoesitmean.com/index2288.htm

13 Стефанов, Н. Китай. Социално-икономическо развитие от древността до наши дни. С. Изток-Запад. 2009, с. 450

14 Богданова, М. Турция и Индия могат да се откажат от долара. Факти.бг, 01.05.2017. https://fakti.bg/biznes/235090-turcia-i-india-mogat-da-se-otkajat-ot-dolara

15 Глазев, С. Россия для США – всего лишь одно из звеньев цепи хаоса. Рамблер, 10.04.2017. https://news.rambler.ru/articles/36574422/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели