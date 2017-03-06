/Поглед.инфо/ Този път в центъра на вниманието е ръководството на военно-политическия блок НАТО; по-точно заместник-командващият силите на НАТО в Европа – британският генерал Ейдриън Брадшоу. Той заяви, че информационна атака спрямо една от страните-членки може да бъде приравнена към военна атака и по такъв начин да попадне под разпоредбата на член 5-ти от Договора за НАТО, който включва активиране на принципа на колективната сигурност в случай на агресия срещу една от страните на Алианса.

Британският вестник The Times съобщава, че журналистите веднага запитали заместник-командващият силите на НАТО в Европа дали "фейкови" новини или кибератаки могат да се считат като обикновена военна атака. "Това е политическо решение, но не е изключено неприкритата агресия, не само във военната сфера, да може да попадне под член 5-ти на договора", отговори генерал Брадшоу.

(рус.ез.)

НАТО: Информационная агрессия может послужить началом Третьей Мировой войны

Маразм крепчал… И в этот раз, как ни странно, это знаменательное выражение не имеет отношения к Украине. В центре внимания оказалось руководство военно-политического блока НАТО, а именно заместитель командующего силами альянса в Европе.



Вчера британский генерал Адриан Брэдшоу заявил, что информационная атака в отношении одной из стран-членов Альянса может быть приравнена к военному нападению и таким образом попасть под пятую статью договора НАТО, которая предполагает активизацию принципа коллективной безопасности в случае агрессии против одного из участников соглашения. Весьма опрометчивое высказывание, не правда ли?



Издание The Times сообщает, что журналисты поинтересовались у заместителя командующего силами НАТО в Европе о том, могут ли «фейковые» новости и кибератаки расцениваться как обычное военное нападение. «Это политическое решение, но не исключено, что неприкрытая агрессия, в том числе и не только в военной сфере, может подпадать под пятую статью», – ответил генерал Бредшоу на заданный ему вопрос. То есть фактически он дал хоть и витиеватый, но утвердительный ответ.



Очень хочется надеяться, что генерал Адриан Брэдшоу – это ещё один выживший из ума старичок, типа одного из самых знаменитых русофобов в Сенате США Джона Маккейна, который делает резонансные заявления для СМИ, но всерьёз их никто не воспринимает. Потому что если слова этого человека действительно имеют политический вес, и у него есть реальная возможность оказывать существенное влияние на принятие решений в руководстве Альянса, то даже страшно представить, чем это чревато…



Поучается, что любые вымышленные российские хакеры, которые, как выяснилось, имеют возможность решать исход выборов в США, могут послужить отличным поводом для начала реальной войны между Альянсом и Россией. Более того, можно обойтись даже без хакеров! Командование НАТО может просто подобрать пару-тройку «фейковых», на их взгляд, новостей об одном из членов блока и смело начинать войну не только против России, но и против других участников мирового сообщества. Ну и кто после этого может сказать, что левой диктатуры в мире не существует?!