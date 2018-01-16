/Поглед.инфо/ Американският Huffington Post публикува несекретната версия на новата ядрена доктрина на САЩ. Опасенията, че е възможно тази публикация да е лъжа и че е глупаво да се опитваме да анализираме доктрината преди официалното й публикуване се снема от пояснението на Министерството на отбраната на САЩ, което не отрича оригиналността на публикувания във Huffington Post документ, макар, че отказа публично да коментира проекта. Трябва да се разбира, че след приключването на работата над текста и одобряването му от министъра на отбраната Джейс Матис и президента Доналд Тръмп, такива коментари непременно ще последват.

Но не е необходимо да дочакаме официалното обнародване на доктрината в края на януари – началото на февруари за да видим в нея, даже на ниво проект, ярко изразен антируски заряд. Русия (в една редица с Китай, КНДР и Иран) в прав текст е наречена в документа нарастнала заплаха за Съединените щати.

Разпореждането за подготовката на нова ядрена доктрина Пентагонът получи от Д. Тръмп още преди година. Всичко е логично: в предизборните си речи, а след това в различните интервюта в качеството си на новоизбран държавен глава Тръмп негативно се изказа за руско-американския договор за стратегическите настъпателни въоръжения – III (СНВ-III), наричайки го „едностранен“, изгоден само за Русия, защото той й позволява, за разлика от САЩ да продължава да произвежда ядрени бойни глави.

Съответно Тръмп не го устройва и действащата ядрена доктрина на САЩ, приета при предшественика му Б. Обама през 2010 година. Не е трудно да се досетим, защо не го устройва. Обама, считайки, че Съединените щати са длъжни да съхраняват „надежден и ефективен арсенал“ от ядрени въоръжения, макар и в декларативна форма, но разглеждаше възможното съкращаване на ядреното оръжие (именно при Обама беше сключен договора за СНВ – III).

За Д. Тръмп такава „двойственост“ не го устройва. Свойственият му каубойски маниер грубо да налага на опонента собствените си представи не оставя пространство за разумно доводи.

Така в доктрината от 2010 година САЩ си запазваха правото за нанасяне на ядрен удар първи, но заявяваха за отказа си да използват ядрено оръжие срещу държави, които нямат такова оръжие. При Д. Тръмп се отказват от това задължение. При „извънредни обстоятелства, за да защитим жизнено важните интереси на САЩ, съюзниците и партньорите си“ се казва в проекта за нова ядрена доктрина, те са готови да използват ядрено оръжие и в отговор на „неядрени стратегически нападения». В документа има уговорка, че към такива извънредни обстоятелства могат да бъдат отнесени „атаки срещу гражданското население на САЩ“, техните съюзници и партньори или срещу гражданската инфраструктура в тези страни, а също нападение на ядрените сили на Вашингтон и неговите съюзници, органи на командването и управлението им, на обектите за предупреждаване за нападенията.

Но тази уговорка почти нищо не значи, ако се има предвид, както отбеляза първият заместник председател на ръководителя на Комитета на Съвета на Федерацията по отбраната и сигурността Франц Клинцевич, разширителното тълкуване на Вашингтон на онези същите „жизненоважни интереси на САЩ, съюзниците и партньорите“. По същество, каза сенаторът „доктрината дава картбланш за използване на ядрено оръжие“.

(рус.ез.)

В Пентагоне это и не скрывают. Идея взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первым «на сегодняшний день является неоправданной… – подчёркивается в проекте ядерной доктрины. – Политикой США остаётся сохранение определённой двусмысленности относительно точных обстоятельств, которые могут привести к американскому ядерному ответу».

Вот так: двусмысленность в политике, от которой зависят судьбы мира!

Россию обвиняют в намерении первой использовать ядерное оружие. «Наибольшую обеспокоенность вызывают политика, стратегия и доктрина национальной безопасности России, включающие акцент на угрозе ограниченной ядерной эскалации… Москва угрожает ограниченным применением ядерного оружия первой, наводя на мысль об ошибочном расчёте на то, что ядерные угрозы или ограниченное применение (атомных боезарядов. – Ред.) первой способно парализовать США и НАТО и, таким образом, завершить конфликт на условиях, выгодных для России», – говорится в американском документе.

Где и когда, спрашивается, «Москва угрожает»? В этом смысле опубликованная версия проекта новой ядерной доктрины США – откровенная ложь.

«Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, положено в основу военной политики Российской Федерации», – чёрным по белому записано в действующей Военной доктрине Российской Федерации, утверждённой президентом В. Путиным 26 декабря 2014 г. Там же расставлены точки над i в вопросе о возможности (точнее – невозможности) превентивного удара: «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ (выделено нами. – Ю.Р.) на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Совершенно очевидно, что администрация Д. Трампа хотела бы развязать себе руки и в наращивании ядерных арсеналов, и в применении ядерного оружия. Для этого она идёт на прямой подлог, заявляя о «преимуществе России в этой области».

Как известно, договором СНВ-III установлен следующий потолок: к 2021 г. каждая из сторон должна иметь не более 700 развёрнутых стратегических носителей (межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков) и не более 1550 ядерных боезарядов на них. По имеющимся на середину 2016 г. данным, соотношение ядерных арсеналов России и США выглядело так: носителей – соответственно 508 и 848, боеголовок – соответственно 1796 и 1367. Говорить о каком-то преимуществе РФ, да ещё добываемом якобы незаконно, в нарушение соглашений – просто абсурд, притом что в соответствии с СНВ-III Россия даже имеет законное право существенно нарастить число носителей.

По существу новая ядерная доктрина США является пропагандистским обоснованием нового витка затеянной Вашингтоном гонки ядерных вооружений. Ещё в конце 2016 г. было объявлено о том, что в рамках реализуемой программы модернизации ракетно-ядерного арсенала Пентагон планирует получить на вооружение как минимум 400 межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, которые должны прийти на смену вставшим на боевое дежурство в 1970 г. МБР наземного базирования «Минитмен». На эти цели в период до 2044 г. будет истрачено $62 млрд., из них $14 млрд. – на модернизацию командных и пусковых систем и около $48,5 млрд. на создание новых боеголовок.

Этих астрономических сумм сегодня уже мало. В конце декабря Трамп одобрил бюджет Минобороны США на 2018 г., он составит $700 млрд., на $81 млрд. больше, чем в 2017 году. Дополнительные расходы потребовались для реализации планов дальнейшей модернизации стратегического ядерного потенциала. Там же объявлено о планах модернизации некоторых ракет на подводных лодках и крылатой ракете с ядерной боеголовкой.

Для сравнения и в порядке информации о тех, кто действительно развязывает гонку вооружений: российский военный бюджет на 2018 год составляет $46 млрд. Но и при этих, несравненно меньших, чем у западных стран, военных расходах удалось существенно повысить качественное состояние российских вооружённых сил. Как сообщалось на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ 22 декабря 2017 г., прошедшем с участием В. Путина, за последние пять лет армия и флот получили 80 межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей», 55 космических аппаратов, на комплекс «Ярс» перевооружены 12 ракетных полков, на комплекс «Искандер» – 10 ракетных бригад.

«Мы не бряцаем оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность» – эти слова министра обороны РФ С. Шойгу сказаны в уши авторам новой ядерной доктрины США.

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