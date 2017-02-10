/Поглед.инфо/ По съобщения на медиите, Кремъл обмисля назначението на Анатолий Антонов за свой посланик във Вашингтон. От декември м.г. 61-годишният Антонов е зам.-министър на външните работи. Преди това е бил зам.-министър на отбраната на РФ и активо поддържа намесата на Кремъл в Сирия, насочена към подкрепа на президента Башар ал-Асад.

Новият стратег на Белия дом Стив Банън и съветникът по националната сигурност Майкъл Флин гледат на Русия като на потенциален партньор. Без да са й почитатели, те считат, че Русия не е реален проблем и може да бъде партньор за сътрудничество в области като Китай и радикалния ислям. В изказване на конференция, проведена в Москва през миналата година и посветена на борбата с тероризма, Антонов поддържа същото становище и изразява предупреждения, подобни на тези, които през последните няколко седмици идват от Белия дом. "Той е сила, с която трябва да се съобразяваме," каза за Foreign Policy Мaтю Роджански, директор на Института Джордж Кенън. "Ако Москва иска да има във Вашингтон първокласен екип, в назначаването му има смисъл."

(рус.ез.)

Москва готовит нового бескомпромиссного посла для Вашингтона

По сообщениям, Москва готовится отправить в Вашингтон нового посла, и, как показывает история, он может отлично вписаться в новые политические реалии этого города.

В понедельник несколько российских новостных агентств сообщили, что Кремль рассматривает вопрос о назначении на этот пост Анатолия Антонова, сторонника «жесткой линии», который сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел. Антонов — фигура, хорошо известная дипломатам США, некоторые из них охарактеризовали его как жесткого, хорошо подготовленного переговорщика, который также может быть упорствующим пропагандистом, если возникает такая необходимость.

«Он — сила, с которой придется считаться», — сказал Foreign Policy Мэтью Рожански (Matthew Rojansky), директор Института Кеннана в Центре Вильсона. «Если Москва хочет и дальше иметь в Вашингтоне первоклассную команду, то в его назначении есть смысл».

61-летний Антонов сделал карьеру дипломата и только в декабре был назначен заместителем министра иностранных дел. До этого он занимал пост заместителя министра обороны России и стал лицом вмешательства Кремля в дела Сирии, направленного на поддержку президента Башара аль-Асада. Антонов проводил многочисленные брифинги для прессы по этому вопросу. Он также был движущей силой вторжения Москвы на Украине в 2014 году.

Из-за событий на Украине, где в последнее время наблюдается всплеск боевых действий между поддерживаемыми Россией сепаратистами и правительственными войсками, Антонов также оказался в списке санкций ЕС в 2015 году.

Демонстрируя способность наносить противнику болезненные удары, Антонов играл ведущую роль в словесной войне Москвы с Турцией, после того как был сбит российский самолет на границе между Турцией и Сирией в 2015 году. Он громко озвучил обвинения Москвы в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который якобы был причастен к незаконной торговле нефтью с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.). Москва отказалась от этих заявлений после улучшения отношений между двумя странами.

У министра есть многолетний опыт ведения переговоров с американскими чиновниками. Он был главным представителем на переговорах по соглашению СНВ-III в 2010 году, а также сотрудничал с американским дипломатом Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller), нынешним заместителем генерального секретаря НАТО. Один чиновник США сказал FP, что Антонов заслужил уважение американцев благодаря своей деловой манере ведения быстрых переговоров.

После Лиссабонского саммита НАТО в 2010 году, Антонов снова стал главным представителем на переговорах с США по вопросу сотрудничества в сфере противоракетной обороны.

«Переговоры начались очень конструктивно», — сказал тогда Александр Вершбоу (Alexander Vershbow), высокопоставленный чиновник Пентагона, который тоже участвовал в переговорах. Но после года переговоров российская команда изменила курс, решив не дать США и НАТО развернуть ракеты в Европе. «Затем Антонов стал блестящим обструкционистом, противником и пропагандистом», пока Москва не закончила переговоры с Соединенными Штатами и НАТО в 2013 году, сказал Вершбоу, который в октябре ушел в отставку с поста заместителя генерального секретаря НАТО.

В 2015 и 2016 годах Антонов также стоял во главе попыток России начать переговоры с гражданскими чиновниками США в Пентагоне, чтобы убедиться, что самолеты США и России сохраняют дистанцию в небе над Сирией.

Сообщения в российской газете «Коммерсант» указывают на то, что несколько месяцевназад, когда казалось, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон станет президентом, Кремль прослушивал Антонова. Догматические взгляды Антонова считались преимуществом в ходе взаимодействия с Клинтон и для того, чтобы ориентироваться в отношениях между США и Россией, которые, по предположениям Кремля, должны были стать напряженными.

Несмотря на прискорбную победу Трампа и более примирительный тон в отношении России, Антонов, по-видимому, до сих пор отвечает этим требованиям. Но он окажется в совершенно ином Вашингтоне.

Администрация Трампа заняла более пророссийскую позицию, чем команда Обамы, и рассматривает идею отмены санкций США (в одностороннем порядке) в отношении российских компаний и частных лиц, а также планирует сотрудничество с российскими силами в Сирии для борьбы с «Исламским государством».

Анонимный советник чиновников национальной безопасности США сообщил FP, что главные советники Трампа, в частности, стратег Белого дома Стив Бэннон (Steve Bannon) и советник по национальной безопасности Майкл Флинн (Michael Flynn), рассматривают Россию в качестве потенциального партнера. «Не то чтобы они были почитателями России. Они считают, что во всей этой схеме Россия не является реальной проблемой. Нам необходимо переосмыслить то, как мы работаем с Россией, и, в конце концов, Россия может на самом деле — иногда — быть партнером для сотрудничества в таких вопросах, как Китай и радикальный ислам», — сказал чиновник.

Выступая на конференции по борьбе с терроризмом в Москве в апреле прошлого года, Антонов пришел к такому же выводу и высказал предупреждения, аналогичные тем, которые исходят от Белого дома в течение последних нескольких недель.

«Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности, никто не живет на острове», — предупредил Антонов, добавив, что единственный способ побороть террористов, прибывающих с Ближнего Востока, — это сотрудничество внутри международного сообщества. «То, что мы сделали еще во времена Второй мировой войны», — добавил он.

«Сегодня преградой стали политические амбиции и эгоистичные национальные интересы отдельных стран, которые прекрасно понимают, что не могут бороться с терроризмом самостоятельно», — заключил он, завуалировано намекая на администрацию Обамы.

Но реальная сила Антонова, как и всех бывших послов России, заключается в контроле над вооружениями. «Кто бы ни находился в Белом доме, ядерное оружие является важным вопросом для Москвы», — сказал Джон Хербст (John Herbst), директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине.

Нынешний посол Москвы в США Сергей Кисляк, назначенный после избрания Барака Обамы в 2008 году, также был заместителем министра иностранных дел перед отправкой в Америку и проделал большую работу в сфере нераспространения ядерного оружия.

Несмотря на репутацию бескомпромиссного политика, в Вашингтоне Антонов будет продвигать приказы Кремля, а не свои собственные.

«Он профессионал, исполнитель приказов, но не новатор, — сказал Хербст. — Он не опозорит Москву и будет следовать линии Кремля, какой бы она ни была».