/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп за трети път смени съветника си по национална сигурност. На мястото на генерал Макмастър пристигна Джон Болтън. Но не само в Сеул, но и във Вашингтон назначението на дипломата в оставка бе прието като признак на приближаваща война. Какво да очаква Русия от появата в обкръжението на Тръмп на „стария боец“ от времената на Рейгън и на двамата Буш?

„Назначението на мистър Болтън е покана за война, възможно ядрена“, написа в „Туитър“ Ричард Пейнтър, бивш сътрудник от администрацията на Джордж Буш-младши. Болтън е „от тези хора, с които може да се посрещне Армагедон“, цитира Financial Times думите на вече покойния сенатор-„ястреб“ Джеси Хелмс.

Какво представлява бившият постоянен представител на САЩ в ООН от времената на Буш-младши, който Доналд Тръмп назначи в петък за съветник по националната сигурност на мястото на отправения в оставка Хърбърт Макмастър?

Болтън, който ще заеме поста от 9 април, става вече третия поред президентски съветник по националната сигурност за последните година и два месеца, констатира The Washington Post. Напомняме, че първият съветник Майкъл Флин бе уволнен (по-скоро „изяден“) по-малко от месец, след като бе назначен, заради подозренията във „връзки с Москва“ и заради обвиненията, че се е срещал с руския посланик. Генералът „ястреб“ Макмастър, привърженик на „сдържането на Русия“ все пак издържа значително по-дълго, отколкото генерал Флин – привърженик на дружбата с Русия.

Сваляйки Макмастър, Тръмп го похвали за „отличните заслуги“ и подчерта, че бившият съветник „завинаги ще остане приятел“. Въпреки толкова топлото сбогуване, Тръмп и Макмастър никога не са били особено дружни и често се разминават по възгледите си по отношение на Иран и КНДР, отбелязва Washington Post.

Изданието предполага, че назначението на Болтън (което вече може да се смята за свършен факт, защото не изисква утвърждаване от Сената) може да доведе до рязка промяна на поведението на САЩ в кризисните ситуации по целия свят.

Световните медии единодушно отбелязват, че смяната на съветника на президента по националната сигурност навярно е свързана с подготовката на планираната за края на мая среща на Тръмп с Ким Чен-ун. Но Болтън е доста своеобразен избор за тази мисия. Washington Post напомня: по севернокорейския въпрос Болтън винаги е бил яростен „ястреб“. Новият съветник на Тръмп е убеден, че КНДР снабдява с ядрените технологии не само Иран, но и „Ислямска държава“ и „Ал Кайда“. В своите многочислени публикации и телевизионни коментари Болтън е заявявал: единственият начин „да спрем Северна Корея от възможното ядрено нападение срещу САЩ“ ще бъде превантивната война.

Още преди назначението си Болтън вече дава съвет на Тръмп, напомня The New York Times. Според него президентът трябва да каже на Ким: ако Пхенян не започне преговори за пълно ядрено разоръжаване, ще има „още нещо“. Болтън явно намекна за превантивен удар на САЩ по Северна Корея, подчертава The New York Times.

В Южна Корея, която е приложила немалко усилия, за да може преговорите между Вашингтон и Пхенян да се състоят, се опасяват, че назначаването на Болтън може просто да провали срещата между Тръмп и Ким. „Ще видим как в мига, в който Болтън си отвори устата и започне словесните атаки срещу Севера, това ще даде възможност на Севера да се откаже от своето предложение на висше равнище“, прогнозира в коментар към The New York Times южнокорейският политолог Ли Пьон Чхол. „Тогава екипът Тръмп-Болтън ще засили натиска и ние отново ще чуем разговори за изпреварващ удар“.

Външният министър на Япония Таро Коно, неотдавна срещнал се с Макмастър и с външния министър на Русия Сергей Лавров изрази удивление от бързото назначение на Болтън. Заедно със скорошната оставка на привърженика на преговорите с Пхенян Рекс Тилърсън, това явно тревожи съюзниците на САЩ в Далечния изток. Това назначение е щрих към образа на „САЩ като обезглавена кокошка, което е явно лошо за целия свят“, отбеляза в коментар пред The New York Times от Университета „София“ в Токио.

Болтън се придържа към още по-агресивна, в сравнение с Тръмп, линия на поведение по отношение на Иран, отбелязва Washington Post. Не само, че е убеден, че САЩ трябва да излязат от „ядрената сделка“ с Техеран, сключена по времето на Барак Обама. Към негово мнение се придържа и президентът на САЩ. Още през януари Болтън заяви през Fox News: „Вашингтон трябва не само да анулира сделката и да засили санкциите, но и да се стреми към свалянето на настоящата власт в Иран“. Преди три години по време на интервю пред The New York Times той призова Иран да бъде бомбардиран.

И накрая, но не на последно място, ще напомним за отношението на Болтън към Русия. През юли миналата година в ефира на Fox News бившият постоянен представител на САЩ при ООН заяви, че санкциите против Русия, както и тези против Иран и Северна Корея, трябва да бъдат „всеобхватни, изчерпателни и бързи, така че жертвата на санкциите да не успее да предприеме ответни мерки“.

Болтън призова руснаците да бъдат спрени на Близкия изток и „Русия да се изтласка от Сирия“. Миналогодишните руско-белоруски учения „Запад-2017“ бяха наречени от съветника на Тръмп „изпитание на реакцията на Запада“. „Путин няма да отстъпи в своята агресия“,убеден е Болтън.

На въпроса „Кой е мистър Болтън?“ е лесно да се отговори, ако се използва подсказката, която е неговото сътрудничество с канал Fox News, който е на практика рупор на пропаганда при Буш-младши. Болтън започна кариерата си във Вашингтон по времето на Роналд Рейгън, бе помощник-държавен секретар при Джордж Буш-старши, отбелязва порталът Defense News. При Буш-младши, както бе казано, той бе постоянен пратеник на САЩ в ООН. Тогава той заявява, че „няма такова понятие като ООН, има само международна общност, която може да се оглави единствено от единствената на света свръхдържава – САЩ“. Експертът-американист, професор от Висшата школа по икономика в Москва Александър Домрин разказва: „Следя Болтън от края на 90-те. Тогава той написа знаменита статия за това, че „Международното право не е право“ – т.е. той открито заяви, че то няма никаква сила за САЩ“.

Тази позиция не попречи на Буш-младши да назначи Болтън в ООН. Болтън, между другото, е „толкова странна личност“, че се случва това, че „този рядък случай, когато Сенатът отказва да го утвърди“, но Буш игнорира решението на Сената, добавя Домрин. Любопитно е, че по данни на Washington Post, другите „ястреби“ като министъра на отбраната Джеймс Матис и началника на апарата на Белия дом Джон Кели, не са били във възторг от назначението на Болтън.

Джон Болтън не е част от „фракцията“ на Матис-Кели, „свалила“ Хърбърт Макмастър. Според експертите от Financial Times той не трябва да се отнася и към групата на неоконсерваторите, задали тона при Буш-младши. „Неоконсерваторите вярват, че американските ценности трябва да бъдат универсални. Болтън вярва в агресивното следване на американските национални интереси, а това е друго“, отбелязва наблюдателя на Financial Times Едуард Люс.

За Русия назначението на Болтън не значи нищо хубаво, обобщава Александър Домрин. За това, че назначението ще има негативни последствия за Русия е уверен и председателят на комисията на Съвета на федерацията по информационната политика Александър Пушков: „На мястото на „ястреба“ Макмастър“ ще бъде назначен „супер-ястребът“ Болтън“.

Хърбърт Макмастър е генерал, докато Джон Болтън е идеолог на новата Студена война и убеден противник на Русия“, подчертава сенаторът. Домрин напомни, че когато прогнозира победата на Тръмп на изборите, води страница във „Фейсбук“ – „Руснаците за Тръмп“. „Но сега явно ще трябва да закрия тази страница. Руснаците вече не могат да бъдат за Тръмп, когато е обкръжен от такива персонажи“, подчерт той.

Превод: Поглед.инфо

