/Поглед.инфо/ „Отношенията с Русия вече не се считат за грях”, огбелязва в редакционна статия финландското издание Ilta Sanomat. По време на официално посещение във Финландия на 4 май, руският външен министър Сергей Лавров се срещна с министъра на външните работи на Финландия Тимо Сойни и президент Саули Нийнистьо.

Стремежът на финландския президент да поддържа отношения с Русия и лично с президента Путин бе обект на критика във Финландия и в чужбина, особено в Швеция и балтийските страни. Сега обаче тонът се промени драстично.

Повратният момент бе на срещата на върха на НАТО във Варшава през юли 2016 г., когато се призна, че е необходимо да се поддържа диалог с Русия. На 2 април в Сочи, германският канцлер Ангела Меркел се срещна с Путин. Връзката се възстанови след двегодишно прекъсване на контактите между двете страни, макар атмосферата на крещата да беше напрегната.

(рус.ез.)

Связь с Россией больше не считается грехом

Финляндия: 100 лет в разводе с Россией

Редакционная статья

Это могло изумить многих финнов: Тимо Сойни (Timo Soini) пригласил высокого гостя в Порвоо во время празднования первого заседания парламента Финляндии (имеется в виду Боргоский сейм 1809 года, который утвердил широкую автономию Великого княжества Финляндского в составе Российской империи — прим. пер.). Самым важным, тем не менее, является то, что отношения стран-соседей остаются хорошими.

После захвата Крыма весной 2014 года стремление президента Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) поддерживать отношения с Россией и президентом Владимиром Путиным критиковали как в самой Финляндии, так и за рубежом, особенно в Швеции и странах Балтии. Сейчас же тон кардинально изменился. Порицаний больше не слышно. Наоборот, роль Ниинистё возрастает в зависимости от того, как часто он встречается с Путиным.

Переломным моментом стал саммит НАТО в Варшаве в июле 2016 года. В Варшаве признали, что с Россией поддерживать диалог необходимо. После этого на взгляды Ниинистё появился спрос, в том числе, и в кругу лидеров ЕС. В последний раз президент Финляндии встречался с Путиным в Архангельске в марте. Летом Путин приедет в Финляндию, что также обсуждалось во время визита Сергея Лаврова. Однако двусторонняя встреча Путина и президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Финляндии так и останется мечтой.

2 апреля в Сочи канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) тоже встретилась с Путиным — после двухлетнего перерыва. Связи поддерживаются, хотя атмосфера встречи и была напряженной. Для Швеции Москва тоже больше не является запретным местом, о чем свидетельствует встреча Маргот Вальстрём (Margot Wallström) и Лаврова, состоявшаяся в Москве в феврале.

В стиле Финляндии и Швеции, тем не менее, есть очевидные различия. Например, 4 мая Вальстрём отправила Лаврову письмо, составленное вместе с министрами иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Голландии, с требованием прекратить преследования гомосексуалистов в Чечне. В таких ситуациях Финляндия всегда будет оставаться Финляндией, а Швеция — Швецией.

Комментарии читателей

JÄRKI MUKAAN

Какая прекрасная страна Швеция, с которой всегда надо брать пример! Раньше Финляндия была Финляндией, теперь она — исполнитель приказов Евросоюза, к которому подлизываются политики страны. Конечно, хорошие отношения с Россией — лучшее, что может быть у Финляндии.

Molari

Финляндия всегда будет прислуживать России.

En usko

Финляндия уже вела подобные беседы в 1939 году, без хороших союзников. Вышло так, как вышло, и повторять это не нужно. Финляндия в составе НАТО будет под защитой от непредсказуемой политики России.

Porvoossa kävijä

Замечательная идея пригласить Лаврова в Порвоо именно сейчас. Мы отмечаем проведение сейма благодаря именно России. Швеция никогда не предоставила бы нам автономию.

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