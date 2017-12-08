/Поглед.инфо/ Завършването на войната в Сирия е знаковo събитие на текущия момент и следващите събития в региона ще окажат сериозно влияние върху всички големи играчи.



Обаче качеството на материалите и анализите по тази тема на страниците на Афтършок разстройва и намирисва на примитивна пропаганда от типа на “свой-чужд или бий евреите”. Затова реших да изкажа своето мнение и да дам някаква прогноза.

За начало трябва да се отговори на риторичния въпрос – ще завърши ли острата фаза на противопоставянето в събитията в Сирия. Тук е важно просто да погледнем субектите на геополитиката в региона.

САЩ и техните марионетки в това число “заливниците” (страните от Персийския залив – бел.пр.) и евреите – това е класически модел на доминанта и неговия инструментариум за запазване на контрола над региона. Близкият Изток през последните няколко века е под контрола на Запада, това е историческа тенденция. Какво показа Сирийската война в диспозицията на тази страна на конфликта. САЩ намалиха хватката, техните колебания отиваме си-връщаме се в Близкия Изток им излязоха солени и доведоха до фактическия провал на собствената им политика в региона. Техните инструменти за контрол във вид на Саудитска Арабия и прочие заливници се изпокараха помежду си и без да могат да разделят кожата на убитата мечка, понесоха колосални икономически загуби и падане на собствения им авторитет пред местните съобщества.

Но самият субект в лицето на САЩ както си беше силен, така и сега остава съществен и по същество ключов играч – но само при условие на своето “лично” пряко участие в събитията. И именно това желание при него не се наблюдава особено, а възможностите да играе с чужди ръце постоянно се съкращават.

В ръкава си САЩ има останал проверения коз в лицето на Израел. Но според мен това ще бъде игра Ва-Банк и САЩ по всякакъв начин ще избягва този ход.

Веднага ще обява мотивацията на страните. За САЩ колкото и странно да е – това е нефта. Нефтът по същество е напълване на нефтодолара, който май вече “не е безупречен” днес и все повече страни търсят с какво да го заменят. Ако Обама в разгара на своята изключителност се занимаваше с разкъсването на икономиките на отделните държави на парчета и благодарение на неизвестни антидепресанти повярва в шистовата революция, на основание на което обяви излизането на САЩ от Близкия Изток и преориетирането им към АТР (Азиатско-тихоокеанския регион – бел.пр.), то събитията от последно време и изтрезняването от резултатите на “шистовиците” вече при Тръмп, отново повиши значението на региона за САЩ.

Но лашканията “насам натам и обратно” нямаше как да не се отразят върху позицията на хегемона в региона. Това почувстваха и васалите и започнаха да се оглеждат за алтернативи. Тръмп неотдавна извърши ревизия на “стопанството” и последствията се забелязват по чистката в Саудитска Арабия, но да се говори колко положителен ще е резултата за сега е рано.

От друга страна има “претенденти за региона”. Това е така наречения съюз Русия-Иран-Сирия. Можем да ги определим като “привърженици на суверинитета”, тоест цел, обратна на целта на хегемона за едноличен контрол над региона.

Мотивацията също е проста – да се изтласка САЩ и да се постигнат собствените цели в региона, да се структурира той и да се предотврати хаотизацията. В този момент е много важно да се разбере, какво сближава участниците в съюза, а къде могат да възникнат противоречия между тях. И за разлика от множеството нахвърляния в Афтършок в последно време, че “Русия се е договорила с Израел за сдържане на Иран” и подобни глупости, лично аз бих казал, че Русия няма никакви противоречия със съюзниците си в региона, както няма такова решение и при Иран със Сирия.

Обективно ефективността на работата на съюза Русия-Иран-Сирия е обусловена именно от стратегическата идентичност на подходите към решаването на задачите в региона. Нито едно от реално съществуващите противоречия не е способно да отреже или да мотивира отделните участници за работа във вреда на алианса. Този факт е колкото лесно различим при адекватен анализ на ситуацията, толкова и болезнено неприятен за различните прозападни задаващи тон медии.

(рус.ез.)

Нет никаких противоречий между Россией и Ираном в регионе в рамках их борьбы против хаотизации. Это тоже самое что искать противоречия в предпочтениях цвета веревки, на которой висят оба над пропастью. Важно не упасть, а не цвет выбрать.

Важно понимать разницу между игроками в регионе. Если союз РИС это самодостаточные государства ,то США это паразитарное образование которому для выживания необходимы ресурсы других игроков. Отсюда и разница в стратегиях и эффективность тех или иных мер.

Далее тезисно по странам.

Россия - регион значим, но не является приоритетом. Участие в войне во многом обусловлено собственными интересами безопасности в новых реалиях. Вспомните что было в 2008-2013 году - подогревали Грузию, бурлила Украина и хотели силами ИГ с базами на БВ поджечь Среднюю Азию.

Сегодня эти угрозы устранены и потому основной акцент будет смещаться к внутренним вопросам и восстановлению контроля над постсоветским пространством. Все это параллельно с поворотом на Восток.

США - ситуация крайне серьезная и вызывающая опасения. Объективно проблема распределения ресурсов в мире не решена и только обостряется, так же как не решена производная от этого - государственный и внутренний долг США. Ресурс доллара как бесконечного сундука на пределе, потому вечно использовать этот козырь США не могут и им все больше приходится задумываться об окупаемости их "военных кампаний". Важно понимать что главная проблема США сегодня не на БВ,хотя регион по прежнему ключевой. Противостояние с Китаем США проигрывают, контроль над Европой теряют. Россия восстанавливает собственный суверенитет. Все это отражается и на росте внутреннего конфликта внутри самих США, со всеми вытекающими вплоть до гражданской войны. Хороший ли это фон для радикальных поступков во внешней политики, вопрос более риторический. Потому США попытаются и дальше играть в регионе руками марионеток. Это важно понимать.

Иран - эта страна на пике своего могущества за последние несколько веков. Снятие санкций по ядерной сделке позволили получить дополнительные ресурсы для и так по сути самодостаточной экономики. Теперь Иран стремится воспользоваться ситуацией и провалами своих региональных оппонентов и постепенно переходит в наступление. Иран фактически взял под контроль Ирак и превратил его из противовеса собственному влиянию, в союзнический инструмент. Суннитское меньшинство и Ираке раздавлено, так же как раздавлено суннитское большинство в Сирии. Иран по сути заканчивает выстраивание шиитского полумесяца ,о котором 5 лет назад говорили с разумной опаской - сегодня это уже практически объективный факт. Иран продолжит увеличивать свое влияние в регионе поэтапно выдавливая суннитов и евреев. Единственной серьезной угрозой здесь является прямая военная агрессия со стороны США ,хотя итог такой акции не очевиден и весьма рискован для самих США.

Саудовская Аравия - объективно главный лузер последних событий. Так же как и Катар начал сворачиваться, влияние СА будет сокращаться. Последний дворцовый переворот/чистки тому прелюдия. СА проигрывает по всем фронтам и из одного из самых обеспеченных и влиятельных государств планеты постепенно превращает в "фейл стейт". Разумеется это процесс растянутый во времени ,но все указывает именно на подобную динамику. Иран активно будет работать именно на подобный сценарий. Однако не нужно забывать что за саудитами растут уши Британии и остановить процесс деградации возможно. Есть даже слухи о полном отказе от официальной поддержки ваххабизма.

Другие заливники. Здесь вариаций много, однако все они не существенные. Ибо важно понимать что все эти режимы это инструменты в руках Запада и как только обанкротится "субъект", инструменты будут выставлены на продажу. Тот же Катар уже начинает метаться.

Израиль. Здесь все гораздо сложнее и трагичнее. Объективно Израиль теряет, если уже не потерял доминирующее положение в регионе. Его вооруженные силы все еще сильны, как и экономическая составляющая. Однако Израиль всегда был и остается производной от США. Важно понимать что отрыв Израиля в военных технологиях от стран региона постоянно сокращается и сходит на нет. Поражения от Хезболлы в 2006 годом стало лакмусовой бумажкой.

Так же на Израиль давит демографический фактор и его существование в основном зависит от воли США. По этой же причине говорить о суверенности политики Израиля сложно. Так же нужно понимать что для собственных целей США могут сходить тузом Израиля. Однако в нынешних реалиях говорить об однозначном успехе такого поступка крайне сложно.

Израиль в скором времени может прекратить свое существования в нынешнем виде, если продолжит своё агрессивное поведение в отношении соседей. Однако признаков того что Израиль пытается вписаться в новый облик БВ пока что не заметно. Важно понимать что мировое сообщество все критичней относится к государству Израиль и это может сыграть ключевую роль при определенных событиях.

Сирия. ИГ будет полностью добито и Ассад займется остатками зеленных. Влияние Ирана будет нарастать, как военное так и экономическое. Иран будет строить свои военные объекты вблизи Израиля и наращивать свои возможности в противостоянии с евреями. Вопрос с курдами будет решен скорее всего политическим методами, однако возможно и военное противостояние. Однако в нем у курдов нет никаких шансов. Важно понимать что Ассаду нужно как удерживать власть в стране после военной фазы, а то что суннитов большинство никуда не денется, несмотря на то что их серьезно проредили в последние годы. Потому Ассаду нужно будет договориться с курдами и найти какой то компромисс. Более того союз с Турцией может быть сугубо тактическим - все таки это Ближний Восток.

Йемен и Ливан. Именно эти два государства станут основной ареной после событий в Сирии. Недавний конфликт в рядах хуситов и Салеха это активная партия Саудовской Аравии. Однако есть все предпосылки что это предательство будет купировано и хуситы лишь укрепят свою власть в стране. А это значит что Иран будет еще сильнее давить саудитов в этом регионе, особенно учитывая высвобождающиеся силы из сирийской кампании. Есть даже вероятность что хусыты начнут обстреливать и торговый флот "недругов" со всеми вытекающими для саудитов и их репутации.

Что же касается Ливана, то я не соглашусь с мнением официальных СМИ, которые указывают что саудиты начали раскачивать лодку для более решительного противостоянию Ирану. И если об успехах подобных провокаций в Йемене еще можно рассуждать, то в случае с Ливаном все гораздо прозаичней. Любые политические конфронтации пойдут на пользу Хезболле и только улучшат их позиции в этой стране, вплоть до отождествления понятия Хезболла и Ливан. Очевидно что позиции шиитов в этой стране куда сильнее и саудовских и израильских. И единственным серьезным аргументов является военная агрессия Израиля - но как всегда здесь опять больше рисков для самого Израиля - так как такая агрессия будет по факту прямым столкновение с Ираном на невыгодных для Израиля рубежах. Более того обострение конфликта может поставить вопрос о прямом участии США в этой авантюре. А вот США вполне могут отказаться и тогда Израиль потеряет многое.

Так что самым реальным сценарием является рост влияния Хезболлы в Ливане и окончательное выстраивание шиитского полумесяца , который так же начнет перманентную войну против Израиля в том числе с опорой на палестинцев. Последние кстати преодолели ряд противоречий последних лет и теперь пытаются найти себя в новых геополитических реалиях и есть все предпосылки что Иран возьмет их на свое содержание со всеми вытекающими для Израиля.

ИГ. Этот проект провалился и будет "разбор полетов". Часть группировки переместится в Ливию и Афганистан, рядовые будут очень недовольны "предавшими их" саудитами и другими заливниками. Возможно дестабилизация в СА и Иордании. Так же возможны рецидивы в Юго-Восточной Азии.

Что по итогу. Для союза РИС важно укрепление своих позиций и структурирование региона с выдавливанием влияния США из ключевых сфер. Основным гвоздем по прежнему является Израиль и острие внимания Ирана будет направленно в этом направлении. Однако так же очевидно серьезное ослабление всех суннитских монархий и Иран непременно будет и дальше их подтапливать.

Россия решила все свои геостратегические задачи в регионе и вернется к решению "местных задач", в том числе с Украиной. Однако ряд вновь открывшихся возможностей на Ближнем Востоке тоже будут применимы. Во первых речь идет о военном сотрудничестве и ряде экономических проектов, во вторых появление полноценных баз в регионе и компромисс с Турцией позволяет России и дальше наращивать влияние в регионе, так же как и в Северной Африке. С опорой на новые базы Россия может более серьезно заняться Ливией, чтобы уверенней контролировать энергетические потоки идущие в ЕС. Однако это все тактические моменты, имеющие куда меньшее значение для России нежели Украина или Арктика. Не говоря уже о развороте на Восток, как новую стратегическую ставку. Потому позиции по многим вопросам в регионе со стороны России дискуссионные.

Для Запада в целом и США в частности настают очень непростые времена, так как поддержание прежнего статуса требует от них все больших затрат ресурсов. А попытки радикально повлиять на динамику в регионе чреваты полной катастрофой и втягивание в большую войну. Не стоит так же забывать что основной экономический конкурент в лице Китая не сидит без дела и активно начинает теснить как США, так и другие страны Запада на Африканском континенте. Учитывая именно этот факт нужно понимать что резкие и решительные действия в противостоянии с Россией или тем более Ираном на БВ поставят позиции США под удар в других регионах планеты. Это фактор сдерживающий США от опрометчивых шагов и позволяющие Ирану все ближе подбираться к "последнему гвоздю".

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