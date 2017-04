/Поглед.инфо/ Журналистът от The New York Times Томас Фридмън явно подбужда към война. Редно би било да задоволява нездравите си фантазии в собствения си дом, а не на страниците на вестника. Особено, когато наградата „Пулицър”, всъщност насърчава Америка да влезе в съюз с т. нар. Ислямска държава" срещу Сирия.

Статиите на Фридмън за първи път ми попаднаха в полезрението през 1999 г. по време на бомбардирането на Югославия от силите на НАТО. Тогава той писа: "Независимо дали ви харесва или не, ние сме във война със сръбския народ. Ние ще ви изхвърлим в миналото, ще ви превърнем на прах. Искате ли да ви върнем в 1950 г.? Или в 1389-та? Ние можем това."

План по Сирии от The New York Times

Кажется, колумниста The New York Times Томаса Фридмана возбуждает перспектива войны. Однако со стороны издания было бы правильно позволить ему удовлетворять свои нездоровые фантазии в стенах собственного дома, а не на страницах газеты. Особенно когда лауреат Пулитцеровской премии, по сути, призывает Америку заключить союз с «Исламским государством»* в Сирии.

В американской политике таких людей называют «мнимыми ястребами». Определение этого термина относительно простое — это «ярый сторонник войны и военных действий, который избегает или избежал службы в армии, находясь в соответствующем возрасте». Согласно Википедии, «как правило, «мнимым ястребам» не хватает силы духа сражаться самим, и они предпочитают призывать других поддерживать, воевать и даже гибнуть в вооружённых конфликтах».

В американских СМИ таких клоунов полно, на что многие европейцы давно смотрят с равной долей удивления и отвращения. Казалось бы, в стране, где армии придаётся такое значение, должно быть легко найти людей с опытом службы в вооружённых силах, которые могли бы прокомментировать тот или иной конфликт. В конце концов, именно они эксперты в подобных вопросах. И уж точно их мнение заслуживает большего доверия, чем суждения какого-нибудь слабака, который боится даже собственной тени и готов махать кулаками, только спрятавшись за экраном компьютера.

Все солдаты, которых когда-либо я встречал, ненавидели войну. Это не значит, что военных, которые любят боевые действия и ждут их, не бывает, но мне они не попадались. Быть может, потому что долго такие на поле боя не протянут? Как знать... Занимаясь вопросами России, я ежедневно сталкиваюсь с бессвязными речами «мнимых ястребов», что даёт мне некоторое право рассортировать их по степени соответствия таким качествам, как подлость, безнравственность, испорченность и неприкрытая низменность. Для наглядности назовём это «индексом несправедливости».

Очевидно, что одни делают это по материальным соображениям, — всё-таки военно-промышленный комплекс вознаграждает своих сторонников и сулит им ценные привилегии. Другие ищут своеобразной славы — ведь в наши дни это самый быстрый способ попасть на CNN или Fox. И наконец, самое зловещее и жуткое — то, что для львиной доли «мнимых ястребов» война подобна наркотику. Но, разумеется, они любят наблюдать за ней со стороны, а не участвовать в боевых действиях. Они словно подполковник Килгор из фильма «Апокалипсис сегодня», только без напалма поутру.

Вылазки труса

Среди трусливейших представителей СМИ жёстче всех высказывается Фридман. Его статьи впервые попались мне на глаза во время бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году.

Тогда он писал: «Нравится вам это или нет, мы воюем с сербским народом. <…> Чем дольше вы громите Косово, тем дальше мы будем отбрасывать вашу страну в прошлое, превращая её в пыль. Хотите, как в 1950 году? Будет вам 1950-й. Хотите 1389-й? Мы и такое умеем».

Слова более чем жёсткие, чуть ли не садистские, и автор их, подумал я, должно быть, человек жёсткий и закалённый, с волевым подбородком. Так я считал, пока не увидел его на CNN: подбородок оказался вовсе не волевым, а скорее двойным.

Когда я жил в Европе, то целых четыре года слыхом не слыхивал об этом увальне. Потом он вновь попал в моё поле зрения, когда громче всех воспевал вторжение Джорджа Буша и Тони Блэра в Ирак. Эту незаконную войну он описывал как «одно из самых благородных предприятий Америки за границей». В перерывах между дифирамбами он издевался над Францией за то, что та дерзнула воспротивиться кровопролитию. «Францию в отставку» — был его девиз.

И вот он снова бьёт в барабаны войны. На этот раз сирийской. Его предложение настолько пугающе, отвратительно и ядовито, что сравнить его можно разве что с сибирской язвой. На страницах The New York Times Фридман предложил Америке сделать ИГ инструментом своей политики. Да-да, то самое ИГ, которое пытается вернуть Ближний Восток во времена Средневековья (тем же, как ни странно, он когда-то грозил сербам). «Трампу нужно оставить ИГ в Сирии в покое — пусть это будет головная боль Асада, Ирана, «Хезболлы»* и России, подобно тому как мы стимулировали боевиков-моджахедов обескровить Россию в Афганистане», — пишет он.

Неизбежный рикошет

И неважно, что подобная политика в конечном итоге привела к терактам 11 сентября в Нью-Йорке. Своими чудовищными словами Фридман пытается оправдать секту, которая устроила геноцид и держит езидских женщин в сексуальном рабстве. Не говоря уже о других практиках «Исламского государства», к примеру сбрасывать предполагаемых гомосексуалистов с крыши, уничтожать объекты Всемирного культурного наследия и калечить матерей, посмевших кормить ребёнка грудью в общественном месте. Не следует забывать и о безжалостных казнях таких американских граждан, как Джеймс Фоули и Питер Кэссиг.

Предложение Фридмана откровенно ненормальное и безумное. Однако подлинным правонарушителем всё же является само издание The New York Times, которое опубликовало бредни очевидно нездорового журналиста и таким образом ещё больше подорвало доверие к себе. Хотя та ложь, которую газета публиковала в поддержку войны в Ираке, скорее всего, уже нанесла непоправимый ущерб репутации этого некогда авторитетного издания.

О каких-либо нравственных ориентирах и речи не идёт. Например, Фридман пишет: «Мы могли бы просто отказаться от борьбы с ИГ на территории Сирии. Пусть эта проблема полностью ляжет на плечи Ирана, России, «Хезболлы» и Асада. В конце концов, это они откусили там больше, чем могут прожевать». «Пусть они ведут войну на двух фронтах: с умеренной оппозицией и «Исламским государством» одновременно. Если мы разобьём ИГ в Сирии сейчас, то лишь снизим давление, оказываемое на президента Асада, Иран, Россию и «Хезболлу», и дадим им возможность бросить все силы на борьбу с последними умеренными оппозиционерами в Идлибе, которые отказываются делиться с ними властью».

Why would the NYT run a column suggesting the US should support ISIS "the same way we encouraged the mujahedeen... https://t.co/ugm8LBxCrV - Seth Frantzman (@sfrantzman) April 12, 2017

«Зачем NYT публиковать колонку, где говорится, что США должны поддержать ИГ «подобно тому, как мы стимулировали моджахедов»?», — пишет в своём Twitter Сет Францман из The Jerusalem Post.

Как верно заметил Францман, это «всё равно что в 40-е годы прошлого века сказать, что США следовало менее активно наседать на нацистов, дабы обескровить СССР». По очевидным причинам в то время подобный аргумент вряд ли впечатлил бы редакторов The New York Times.

В заключение хочу добавить в защиту Фридмана следующее: по данным американской исследовательской компании ORB International, в 2015 году 85% иракцев и 82% сирийцев считали «Исламское государство» порождением Америки. Учитывая, что The New York Times позволяет себе подобные публикации, это даже неудивительно.

