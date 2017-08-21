/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди да се разследват похищенията на американска интелектуална собственост от Китай, предаде РИА „Новости”. Китай веднага отвърна, че ще предприеме съответстващи мерки, ако САЩ предприемат стъпки, които са в ущърб на двустранните търговски отношения.

Според проф. Валентин Катасонов, председател на Руското икономическо дружество, още по време на предизборната си кампания Доналд Тръмп заплаши Китай с търговска война, като посочи, че половината от търговския дефицит на САЩ идва от Китай; или около 300-400 милиарда долара годишно – дупка в търговията с Китай. Втора точка в заплахите му бе намерението му да се справи с курса на юана. Тръмп директно обвини Пекин, че КНР води валутна война.

Сега акцентът се промени. Ако САЩ въведат вносни мита, ще сработи ефектът на бумеранга. Това ще засегне ръста на цените на потребителските стоки, произведени в Китай; а американците са доста чувствителни към нарастващите цени на дребно. Така че милиони американци ще се окажат опоненти на Тръмп.

(рус.ез.)

Чем Китай ответит США?

Президент США Дональд Трамп распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Трамп отказался от своего отпуска, чтобы вернуться в Вашингтон и попросить изучить вопрос, стоит ли начинать расследование методов торговли Китая, результатом которого может стать введение ограничений в отношении Пекина.

В Китае заявили, что примут соответствующие меры, если США сделают шаги, наносящие ущерб двусторонним торговым отношениям. Издание China Daily отмечает, что начало расследования США в отношении Китая по делам о нарушении интеллектуальной собственности может привести к «торговой войне».

Ситуацию прокомментировал в интервью газете «Завтра» д.э.н., профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф.Шарапова Валентин Катасонов:

Ещё во время предвыборной кампании Дональд Трамп фактически грозил объявлением торговой войны Китаю, обращая внимание на то, что половина всего дефицита торгового баланса США приходится на Китай. Торговый баланс сводится каждый год с дефицитом в 700-800 миллиардов долларов. Делим пополам, получается порядка 300-400 миллиардов – дыра в торговле с Китаем. Цена вопроса очень высока, и Трамп не раз говорил, что просто-напросто повысит импортные пошлины на китайские товары. Второй пункт его угроз состоял в намерении разобраться с курсом юаня. Трамп прямо обвинял Пекин в том, что КНР ведёт валютную войну.

Сейчас акценты сменились. Понятно, что если Соединённые Штаты начнут вводить импортные пошлины, то сработает эффект бумеранга. Возможна и негативная реакция в самих Штатах, ибо такие меры повлияют на рост цен на потребительские товары китайского производства. А американцы довольно чувствительны к повышению розничных цен в торговых сетях. Так что оппоненты у Трампа есть и в самих Соединённых Штатах и таких оппонентов – миллионы американцев.

Китай тоже может ввести импортные пошлины. Трудно сказать, насколько это будет бить по китайской экономике, но думаю, что в меньшей степени. К тому же эксперты опасаются того, что Китай может задействовать другие рычаги давления на Вашингтон. И это будут даже не рычаги, а самые настоящие снаряды в сторону Вашингтона. Я имею в виду сброс американских трежерис, которых на сегодняшний день в валютных резервах Китая по официальным данным под триллион. Резкий сброс трежерис, конечно, может привести к цепной реакции. Последствия даже трудно просчитать - вплоть до того, что рухнет доллар. Так что у китайцев хватает серьёзных аргументов для ответа Вашингтону.

Ещё вплетается корейский фактор, потому что Китай в любой момент может отказаться от своего недавнего голосования в Совбезе ООН и под разными предлогами отменить санкции в отношении КНДР. США ведь не собираются отказываться от своих планов военной поддержки Сеула, вплоть до развёртывания некоторых видов оружия, нацеленных на Пхеньян. Я не политик, но слежу за высказываниями политиков, а они говорят, что резолюция Совбеза ООН может быть пересмотрена.

Так что Китаю есть чем ответить и Трамп это прекрасно понимает, поэтому и ищет слабое место у Пекина. Так, аргумент про воровство технологий – это новация, он не звучал в прошлом году. Если говорить о картах, которые на руках у Вашингтона, то это ещё и установление запретов или формальных ограничений на китайские инвестиции в американскую экономику. США формально всегда выступали за полную либерализацию инвестиций, но последние полтора-два года вдруг неожиданно стали тормозить покупки китайскими инвесторами ряда американских компаний - под предлогом стратегической важности этих предприятий.

Вся эта американо-китайская возня лишний раз подтверждает мой тезис, который я озвучивал ещё в 2012 году. Напомню, что тогда Россию за уши втягивали во Всемирную Торговую Организацию. А я говорил, что ВТО – это нечто наподобие прошлогоднего снега. В уставе ВТО записано, что организация проводит либерализацию торговли, снижение и ликвидацию барьеров. Но на 2012 год, по тем данным, что я раскопал в документах ООН, США, Великобритания и некоторые другие ближайшие союзники Вашингтона держали санкции в отношении стран, в которых проживало 52% населения земли. Возникает вопрос - как же это соотносится с уставом ВТО? Поэтому я и говорил, что ВТО - полная фикция. И сейчас мы слышим заявления, могущие в любой момент трансформироваться в реальные решения, которые фактически ставят крест на пресловутой «либерализации международной торговли» и делают ВТО ненужной. Я всегда говорил, что нам не надо в ВТО вступать, а когда мы туда вступили, стал говорить, что нам надо из ВТО выходить. А сегодня – тем более.

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