/Поглед.инфо/ Докато администрацията на Тръмп се опитва напразно да приложи план за борба с т.нар. Ислямска държава, Русия с удивителна скорост запълва празнината, която съществува в региона в продължение на години.

Русия издигна своя флаг в сирийски Кюрдистан, приема Нетаняху по-често от Вашингтон, планира военна операция в Либия и едновременно с обезпечаване контрола си над енергийните маршрути, обкръжава Европа от запад и от юг. В резултат от намесата в Сирия, Русия де факто се превърна в южна съседка на Турция; а с либийския си ход - става южна съседка на Европа и доминирайки над важния енергиен маршрут, започва да води многовекторна активна външна политика.

(рус.ез.)

Возвращение России в Средиземноморье и карта PYD

Ближний Восток и новая игра России

В то время как администрация Трампа пытается претворить в жизнь план борьбы с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.), Россия с ошеломляющей скоростью старается заполнить пробел, который долгие годы сохранялся в регионе. С помощью стратегии, направленной на обеспечение контроля над энергетическими маршрутами, Россия планирует окружить Европу с запада и юга.

Новый ход в рамках стратегии по окружению Европы Москва делает в Ливии. Стали обсуждаться новости о том, что Россия начала переброску военных в Египет с целью вмешательства в Ливию, одну из главных богатых энергоресурсами стран, способных подпитать дефицит Европы.

Утверждается, что с целью вмешательства в Ливию Россия размещает силы спецназа и беспилотные летательные аппараты в прибрежном городе Сиди-Баррани в Египте, на востоке от Ливии. Кроме того, специальные вооруженные силы, подчиняющиеся непосредственно Кремлю, обучают войска под руководством генерала Халифы Хафтара, которого Египет поддерживает в Ливии.

Предполагается, что в случае если президент России Владимир Путин начнет военное вмешательство в Ливию после Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России — прим.ред.), то сложившиеся в Восточном Средиземноморье балансы могут измениться так, что перевернут с ног на голову расчеты многих игроков в регионе.

Россия, которая в результате вмешательства в Сирию де-факто стала южным соседом Турции, путем ливийского хода станет южным соседом Европы и с желанием доминирования на важном энергетическом маршруте начнет проводить многовекторную активную внешнюю политику.

Безмолвие России в ходе оккупации Ирака и процесса под названием «арабская весна» сменилось оживлением в 2014 году вместе с аннексией Крыма и украинскими событиями, а в 2015 году превратилось в активную демонстрацию геополитической силы в Сирии.

Россия — одна из главных стран, которые превратили в преимущество военный переворот 2013 года против Мурси в Египте. Армии России и Египта не так давно укрепили свое сотрудничество, проведя совместные военные учения в Средиземном море.

В то время как в прошлом году российская газовая компания приобрела за 1,5 миллиарда долларов 30%-ную долю на одном из крупнейших газовых месторождений Египта Зухр, сегодня Россия, как утверждается, решила защитить силы Хафтара, которого поддерживает Египет, в отличие от Запада, поддерживающего правительство в Триполи.

Также не должен ускользать от внимания процесс построения тесных и сильных отношений с Израилем с тех пор, как Россия решительно взяла в свои руки инициативу в Сирии в 2015 году.

Мы были свидетелями того, как после арабских революций и особенно в ходе процессов, связанных с военным переворотом и революцией в Египте и Сирии, Израиль, рассматриваемый в качестве едва ли не части США в регионе и обладающий укоренившимися отношениями с Вашингтоном, больше обычного стал придавать значение России.

Если посмотреть на график визитов за последние два года, то можно видеть, что в Москву премьер-министр Израиля Нетаньяху ездит чаще, чем в Вашингтон. Россия также стала развивать отношения с палестинской администрацией, с которой ранее ей не удавалось добиться ощутимого прогресса. Новая дипломатическая атака применительно к администрации Палестины и Газы, которые разочарованы излишне произраильской политикой США и подвергаются критике со стороны арабских стран в силу сближения с Ираном, — это очень важная деталь.

То, что в Сирии Россия и США сошлись в общей точке (Партия «Демократический союз» (PYD) — Отряды народной самообороны (YPG)), очевидно, вовлекло вновь наладившиеся турецко-российские отношения в крайне щепетильный процесс.

Появление российского флага в районе Африна после Манбиджа в рамках соглашения, заключенного с PYD, затем убийство нашего военнослужащего на границе с Хатаем снайперским огнем, открытым из района под контролем PYD, фотографии российских военных с флагами YPG во время празднования Навруза — эти события вызвали беспокойство в Анкаре. Особенно тот факт, что на рукаве российского генерала виднелась эмблема YPG, углубил беспокойство.

«Те, кто вчера оккупировал и поработил Эрзурум, сегодня снова активизируются. Посмотрите на Россию, посмотрите, в каких отношениях и союзе она состоит с YPG-PYD. Россия тайно сохраняет свои исторические амбиции. Все враждебные центры силы по отношению к мусульманскому, турецкому народу на одном фронте с Россией. В то время как Россия раскрывает объятия убийцам наших солдат, США вооружают их и обеспечивают им подпитку. Что это за заговор?» — говорил Девлет Бахчели (Devlet Bahçeli, крайне правый националистический политик, председатель Партии националистического движения Турции — прим. пер.) на митинге.

Из произнесенных Бахчели предложений мы понимаем, на какие чувствительные процессы в рамках геополитических, стратегических и национальных интересов указывает наше нынешнее состояние отношений с Россией.

В процессе возвращения России в Средиземноморье карта PYD-YPG может сыграть ту же роль, что и карта Барзани и Талабани, использованная США в Ираке.