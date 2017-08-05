/Поглед.инфо/ Експертите нееднократно отбелязват, че евроинтеграцията на Украйна върви по някакви странни пътища. Оказва се, че стратегическата посока на външната търговия на Украйна не е насочена към Евросъюза, а към Азия. Що се отнася до трудовата миграция, през периода януари-юни т.г. 58 000 украинци са подали молба за узаконяване на престоя си в Полша (предимно временен престой). За същия период още 66 000 украинци са поискали статут на пребиваване в Полша.

Полският опит за трудоустрояване на украинци се практикува и в Унгария: за сезонна работа в тази страна вече не е необходимо на украинците да се издават работни визи, достатъчна е само покана от работодател.

Мащабът на миграцията и икономическа ситуация в Украйна започват да предизвикват безпокойство в самата Полша. "Преди 300 години по-голямата част от територията на това, което сега е Украйна, представляваха пустинни степи. Кой знае дали това няма да се повтори? Не си струва да се удря Украйна, защото и сега едва живурка. Не днес или утре, но с разрушена икономика и без сили да оцелее, в крайна сметка тя може да се превърне в необитаема територия”, пише директорът по стратегията на варшавския Enterprise Institute Анджей Талага. Но остава въпросът: кой ще се разпорежда на опустялата земя този път - Русия или Полша?

(рус.ез.)

Польша будет колонизировать Украину после новой Руины: обзор евроинтеграции

Главные новости отношений Украины и ЕС во второй половине июля 2017 года

Экономика и экспорт

За минувший месяц количество квот от ЕС, экспорт по которым Украина выбрала на 100%, выросло с семи до девяти. Закрылась возможность беспошлинного экспорта ячменя, ячменной муки и гранул, а также курятины. Практически полностью, на 98%, была использована квота на солод и пшеничную клейковину.

Президент Ассоциации украинских производителей «Мороженое и замороженные продукты» Игорь Бартковский сообщил корреспонденту информагентства «Укринформ», что в ближайшее время три производителя мороженого — «Хладпром» (Харьков), «Ласка» (Кропивницкий, бывший Кировоград) и «Лакомка» (Галичина) — получат сертификаты на право экспорта своей продукции в ЕС. В настоящее время только три члена ассоциации (два производителя мороженого и один производитель замороженных продуктов) поставляют свою продукцию в Европу. Также он уточнил, что по итогам 2016 года украинские производители продали в ЕС 4,5 тонны мороженого. Он рассчитывает, что после получения ещё трёх разрешений к концу года экспорт вырастет до 7 тонн.

Всего же, по данным замминистра экономики Натальи Микольской, за январь — май Украина продала Европе товаров на 6,8 млрд долл. (+25,2% к аналогичному периоду прошлого года). Показатель неплохой, однако к нему есть комментарии. Так, общий экспорт за то же время вырос на 25,9%. Т. е. никаких особых заслуг правительства в этом росте нет, а есть общемировые тренды, в которые вписываются украинские товаропроизводители. К тому же рост экспорта в страны СНГ — 29,8%.

В то же время, согласно предварительным данным НБУ, доля ЕС в экспорте Украины за январь — июнь упала с 38,6% (январь — май) до 34,8%.

17 июля в ЕС завершилась процедура принятия временных торговых преференций для Украины. Они начнут действовать уже с 1 сентября на ближайшие три года. Речь здесь идет о расширении торговых квот. Мало того, что преференции временные, так ещё и не очень крупные. Скажем, преференции устанавливают квоту на ввоз томатов в размере всего 3 тыс. тонн и 625 тыс. тонн кукурузы (при том, что ранее квота по кукурузе равнялась 400 тыс. тонн). Дополнительные 225 тыс. тонн — это порядка 1% годового экспорта кукурузы Украиной.

Зато необработанный лес-кругляк в ЕС можно экспортировать без всяких квот — достаточно просто отменить мораторий, который в данный момент этот экспорт запрещает. Более того, еврочиновники во время саммита «Украина — ЕС», проходившего в середине июля в Киеве, в очередной раз напомнили, что не будет леса — не будет и кредита в размере 600 млн евро (украинская власть предпочитает называть этот кредит макрофинансовой помощью). Это тот самый кредит, получить который Украина не может уже более года. И в итоге вряд ли получит: ни президенту, ни премьер-министру оказалось не под силу не только заставить депутатов за этот закон проголосовать, но даже внести его в парламент. Лобби бизнесменов, зарабатывающих на теневом экспорте украинской древесины, перевешивает влияние руководства страны. И не только теневой экспорт. Невозможность легального экспорта сбивает цену на лес внутри Украины и делает чрезвычайно выгодным бизнес по пережиганию дерева на древесный уголь.

Экспорт агропродовольственной продукции из Украины в январе — июне достиг 8,77 млрд долл. (+2 млрд долл. в сравнении с аппг). И хотя ЕС — наибольший коллективный покупатель украинской продукции, в сегменте АПК он лишь на втором месте (31,8%). А на первом — страны Азии (39,8%). Уже неоднократно отмечалось, что евроинтеграция Украины идёт какими-то дивными путями. К тому же Украина с недавнего времени известна в качестве восходящей аграрной сверхдержавы. Это отнюдь не ирония, ведь упомянутые 8,77 млрд — это без малого половина всего экспорта (45,6%), тогда как ещё год назад агропродовольственный экспорт не превышал 40−41%. И вот оказывается, что стратегическое направление внешней торговли Украины тянет совсем не ЕС, а Азия.

Трудовая миграция

В январе — июне 58 тыс. украинцев подали в Польше прошения о легализации пребывания (преимущественно о временном пребывании). Это 65% от общего количества подобных обращений к Варшаве за этот период. Ещё 66 тыс. украинцев в январе — июле обратились с просьбой предоставить им в Польше вид на жительство. Что также выводит их на первое место среди жителей других стран (всего было получено чуть более 100 тыс. заявлений). Правда, везёт получить документ не многим. За последние четыре года (2013−2017) количество украинцев с видом на жительство в Польше увеличилось с 28 до 127 тыс. человек.

Опыт Польши по трудоустройству украинцев перенимает Венгрия — для сезонной работы в этой стране теперь не нужно оформлять трудовую визу, достаточно лишь приглашения от работодателя. Сезонная работа пока ограничена сроком 90 дней (тот же срок, что и обычное пребывание в рамках безвизового въезда). Напомним, в Польше пошли дальше: сезонная работа там может длиться до восьми месяцев при условии безвыездного пребывания на территории Польши.

Как сообщалось ранее, по пути Польши может пойти и Чехия. Все эти страны в ЕС находятся в одной «экологической нише», а потому польские заигрывания с рабочей силой с Украины не оставляют им выбора. В противном случае через несколько лет Польша, имея конкурентное преимущество в виде дешёвой рабочей силы, выдавит венгерских и чешских производителей.

Может ли Украина включиться в эту борьбу? Ведь очевидно, что копирование польских производств в масштабе Украины позволит зарабатывать ещё больше — на Украине украинцам можно платить меньше, чем в Польше. А сырьё для производств во многих случаях завозится в Польшу с Украины.

«На этом пути есть несколько проблем. Во-первых, Польша не отдаст часть своего европейского рынка, построенного по давальческим схемам. С большей вероятностью можно ожидать открытия небольших польских предприятий на территории нашей страны, и тогда украинские предприятия будут соисполнителями заказов, которые Польша получает от ЕС. Другая проблема заключается в том, что Польша — член ЕС, а Украина имеет только статус ассоциированного члена. Это очень большая разница для бизнеса. Товары в Польшу и из Польши заходят без таможни, а в Украине нужно проходить таможню и платить дополнительные налоги», — поясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко для «КП в Украине».

Масштабы миграции и экономическая ситуация на Украине начинают вызывать беспокойство и в самой Польше. «300 лет назад большинство территорий нынешней Украины простирались безлюдными степями. Кто знает, не будет ли так снова? Не стоит бить Украину, потому что она и так еле жива. Не сегодня и не завтра, но в конце концов она может стать необитаемой, с разрушенной экономикой и без сил для выживания», — так пишет директор отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага в материале для Rzeczpospolita. Одновременно ставя вопрос: а кто же будет осваивать опустевшие земли в этот раз — Россия или Польша?

Толчком к публикации стали последние прогнозы ООН в отношении Украины. В них говорится, что массовая трудовая миграция, с одной стороны, а также экономический спад, с другой, в среднесрочной перспективе могут привести к обезлюживанию страны.

Локально его уже можно наблюдать. Тревогу бьют в «Киевпастрансе» — на столичных маршрутах некому работать, водители бегут водить транспорт в соседнюю Польшу. Причём создаётся своего рода замкнутый круг. Недостаток сотрудников вынуждает руководство предприятия (неофициально, разумеется) заставлять водителей работать две смены подряд: «Водители вынуждены работать в две смены по 12−16 часов, и так каждый день… Цифр, конечно, предоставить не могу, но, исходя из переработки, нехватка водителей составляет около 70%», — рассказывает интернет-изданию «Вести-Украина» один из сотрудников предприятия. В пресс-службе предприятия проблему признают, однако настаивают, что некомплект — всего 30% (700 водителей). Как бы то ни было, работники уезжают в Польшу, где им приходится снова привыкать к 8-часовому рабочему дню: «Наши водители стараются работать по 10−14 часов за смену, чтобы в месяц получить более 1 тыс. евро. А если их заставляют соблюдать норму — пятидневная рабочая неделя и восьмичасовой рабочий день, — то они даже возмущаются», — говорит директор рекрутингового агентства «Праця польска» Андрей Павликовский.

Опрос, проведённый сайтом rabota.ua среди своих пользователей, говорит о том, что все ухищрения Польши и Венгрии с сезонностью работы окажутся малополезными. 41% опрошенных хочет уехать в ЕС навсегда, почти 80% предпочтут работу в Европе работе на Украине.

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Итоги первых пяти недель «безвиза» можно охарактеризовать как неутешительные. По крайней мере для тех, кто ожидал резкого увеличения потока украинских туристов в ЕС.

«Если говорить о тенденциях первого месяца действия безвиза, то украинцы в очередной раз продемонстрировали, что достаточно спокойно воспринимают любые нововведения, даже такие, как безвиз. Мы не наблюдаем серьезного увеличения нагрузки на пункты пропуска и увеличения количества украинцев, которые выезжают за границу в Европейский союз… Если говорить конкретно о тех, кто воспользовался безвизом, то есть имел только биометрический паспорт без виз и любых других документов, то таких с 11 июня по состоянию на сегодня [20 июля — Ред] 120 тыс. 852 человека, что составляет около 5% всех украинцев, которые пересекли границу со странами ЕС за это время», — рассказал на пресс-конференции спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян. Ещё 51 человек за тот же период на смог попасть в ЕС, воспользовавшись этим статусом: их завернули на границе по ряду причин.

Напомним, безвизовая эпопея длилась более 10 лет, начавшись ещё при Викторе Ющенко. И всё это ради того, чтобы за границу поехало на 5% больше украинцев, чем обычно. Яркий пример титанических усилий и мизерного результата. Возможно, просто не все сумели получить биометрические паспорта? Действительно, не все. Однако соответствующие структуры работали в напряжённейшем графике, выдавая по 0,5 млн паспортов в месяц. И многие из тех, кому паспорт действительно был нужен, смогли его получить.

Характерно, что 40% опрошенных компанией Kantar TNS заявили, что безвизовый режим с ЕС не повлияет на поездки украинцев. И фактически оказались правы: пятипроцентный рост — не та величина, какую можно было ожидать, учитывая, что внешняя политика Украины последних 2−3 лет фактически свелась к выпрашиванию этого статуса.

Хоть кто-то заметил эффект от безвиза? Авиаперевозчики. В а/п «Киев» в июле открылось сразу девять новых направлений в страны ЕС, а пассажиропоток вырос на 60%. «Начиная с 11.06.2017 по 10.07.2017 через этот пункт пропуска в Европу выехали 39 923 гражданина. Из стран ЕС в Украину въехали 39 482 человека. Около 75% путешествующих — наши соотечественники. Показатели аналогичного периода прошлого года соответственно составляют 24 948 и 24 503 гражданина», — написал в Facebook и.о. начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский. Тут нужно отметить, что выделить из этого 60-процентного роста именно безвизовую составляющую будет крайне сложно. Более того, её может не быть вовсе. Дело в том, что пассажиропоток в украинских аэропортах растёт второй год подряд, это не новость. И в этом году аэропорты демонстрируют прирост. Скажем, в апреле а/п «Киев» обслужил почти 120 тыс. пассажиров (+91,4% в сравнении с апрелем 2016-го). И без всякого безвиза.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман указывает и на плюсы новой безвизовой реальности: «Против работодателей уже работает демографический кризис в Украине. Новый негативный фактор — безвизовый режим с ЕС. Посмотрите объявления: компании Польши, Венгрии, Чехии, Словакии пытаются заманить украинских рабочих. Из западных областей страны идет массовая трудовая миграция. Тот же Израиль готов принять 20 тыс. строителей. И стремительный рост зарплат — это ответ отечественного бизнеса на демографию, повышение минималки и на безвиз», — отметил он для делового портала UBR. Тот же «Киевпастранс» действительно также намерен бороться с некомплектом сотрудников повышением зарплат. Однако анонсированный рост (+5−10% при средней з/п на предприятии порядка 7500−8000 грн) вряд ли будет мотивировать водителей остаться.

Есть и очевидный минус. Если безвиз стимулирует рост зарплат, то рост зарплат, в свою очередь, стимулирует инфляцию.

Гранты, проекты, целевое финансирование

Национальный союз журналистов Украины и ОО Институт развития региональной прессы проведут конкурс среди желающих выиграть грант ЕС. В Европе озаботились тем, что количество преступлений против журналистов на Украине в последние годы выросло (с момента смены власти зафиксировано порядка 800 случаев избиения журналистов). Более того — они практически не расследуются. О количестве грантов и общем финансировании организаторы пока не сообщают. Известно, что проект реализуется в рамках программы «Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине».

Небольшой (500 тыс. евро) грант на восстановление Донбасса и социальную защиту внутренне перемещенных лиц предоставил Украине Ватикан. Получателем помощи стала Ассоциация «Эммануил», которой теперь предстоит использовать помощь наилучшим образом. Это не первый раз, когда понтифик посылает помощь переселенцам. Правда, не всегда она распределялась наилучшим образом, что даже вынудило его в конце прошлого года в специальном обращении попросить не разворовывать эту помощь.

Еврокомиссия также направляет помощь в Донбасс. Заместитель председателя Европейской комиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Мариуполе заявил, что 50 млн евро получат территории, которые находятся возле линии разграничения. Это четвёртая часть от 200 млн евро, которые ЕК выделит в этом году Украине.

Консультативная миссия Европейского союза в 2017 году выделяет Украине 2 млн евро на реформу правоохранительной системы. Эти средства уже имеют получателей — указанной суммой финансируется 45 проектов. По словам главы миссии Кястутиса Ланчинскаса в комментарии для DW, одним из наиболее важных среди них является создание системы сотрудничества между Европолом и украинскими правоохранительными органами.

Кроме грантов, ЕС выделил льготные кредиты. 75 млн евро предусмотрено на программу, в рамках которой физлица или организации совладельцев многоквартирных домов могут получить необходимую сумму для работ по утеплению домов, системы автономного отопления и т.п. нужды. Льготность в том, что от 35% до 40% заёмщики смогут не возвращать. Распорядителем средств выступает ЕБРР.

Маршалл в гробу переворачивается

Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз обсудил т.н. «план Маршалла для Украины» с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. И это, пожалуй, единственный факт, о котором можно говорить определённо. Да, обсудили. В очередной раз.

Напомним, таким громким термином называется гипотетическая финансовая помощь Украине, которую якобы может предоставить ей Евросоюз. Под этим названием скрываются на сегодняшний момент уже несколько вариантов помощи, сформулированные британским историком Тимоти Гартон-Эшем, политическим журналистом Бернаром Анри-Леви, бундестагом и даже украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Инициатива к настоящему времени сильно подзатаскалась. Достаточно сказать, что идею того самого плана Джордж Маршалл изложил в июне 1947 года, а уже в 1948-м Европа получила первые транши. К настоящему моменту прошло уже три года, и о плане неизвестно практически ничего, кроме того, что в начале марта Конгресс Европейской народной партии принял решение разработать его концепцию.

Сама суть первоначального плана — это «быстро дать много денег с определёнными геополитическими целями». Потому что Маршалл — генерал, стратег, руководивший разработкой едва ли не всех военных операций США в 1942—1944 гг., человек, который думал и действовал быстро. О разработке плана он даже не докладывал Трумэну, тот одобрил его уже постфактум.

Украине же дают их по чайной ложке раз в год, пытаясь одновременно заставить её правительство отменить запрет на экспорт древесины или отменить экспортную пошлину на металлолом. И лишь спустя три года сели за разработку концепции. Название пора менять, дабы не позориться.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели