/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин и сирийският лидер Башар Асад проведоха в четвъртък разговори в Сочи. Дмитрий Песков, представител на Кремъл, оповести пред журналистите подробностите за тези разговори. Той отбеляза, че посещението на Асад в Руската Федерация е работно.

Според Песков разговорите са били задълбочени. Путин отбелязал и поздравил Асад за значителните успехи на правителствената сирийска армия в борбата срещу терористичните групи, каза говорителят на Кремъл.

"Отбелязана бе необходимостта от създаването на допълнителни условия за възобновяване на пълноформатния политически процес; подчертани бяха успехите, проитичащи от срещите в Астана; и в рамките на конгреса на сирийския народ, който се проведе в Сочи", каза Песков.

Според него, "по време на разговорите сега се поставя въпросът за следващите съвместни стъпки".

(рус.ез.)

Путин провел в Сочи переговоры с Асадом (дополнено)

Президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад провели в четверг переговоры в Сочи. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Асад посетил РФ с рабочим визитом.

По словам Пескова, переговоры были обстоятельными. Путин отметил и поздравил Асада со значительными успехами сил правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями, уточнил представитель Кремля.

"Была отмечена необходимость создания дополнительных условий для возобновления полноформатного политического процесса, отмечены успехи и в ходе астанинского [процесса], и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи", - сказал Песков. По его словам, "теперь в ходе переговоров шла речь о следующих совместных шагах".

По словам Пескова, Асад сообщил Путину, что принял решение направить свою часть делегации для работы в конституционном комитете под эгидой ООН.

Заявления по итогам российско-сирийских переговоров

В.Путин: Сегодня в ходе беседы мы согласовали наши совместные действия с Президентом Сирии по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирийской Арабской Республике, отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса.

В этой связи Президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над Основным законом Сирии. Россия приветствует это решение Президента Сирии и всячески будет его поддерживать, имея в виду и договоренности, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи.

Наряду с активизацией политического процесса считаем очень важным предпринять необходимые шаги для восстановления экономики Сирии, а также давно назревших, сложных, но необходимых для решения гуманитарных вопросов.

Рассчитываем на поддержку Организации Объединенных Наций и всех стран, которые заинтересованы в решении сирийского кризиса.

Б.Асад (как переведено): Я очень высоко оценил результаты сегодняшней встречи, которая была очень плодотворной в полном смысле этого слова.

В первую очередь, мы оценили ситуацию в Сирии с военной точки зрения. Она развивается очень позитивно благодаря тем шагам, которые были сделаны на треке борьбы с терроризмом. Соответственно, благодаря военным успехам нам удается нормализовать ситуацию в стране, что открывает путь для возвращения наших многочисленных граждан в свои дома.

Хотел бы поблагодарить Президента России Владимира Путина и российское правительство за то, что на всех этапах сирийского кризиса Россия всегда предоставляла гуманитарную помощь сирийским гражданам, бежавшим из своих домов в результате действий террористов.

Что касается экономического сотрудничества, то мы отметили рост российских инвестиций в последнее время, инвестиций российских компаний в различные сферы экономики Сирии, а также обсудили возможные шаги по дальнейшему поощрению интереса российских компаний к инвестициям в нашу страну и участию в процессе восстановления страны.

Мы провели оценку развития политического процесса в последние месяцы, имею в виду итоги Конгресса сирийского национального диалога, а также раундов Астаны, обсудили шаги, которые требуется предпринять для того, чтобы и далее добиваться прогресса на этом направлении.

Основное внимание мы сфокусировали на вопросе Конституционного комитета, который должен быть создан по итогам работы Конгресса сирийского диалога. Мы рассчитываем начать соответствующую работу с ООН. Сегодня я подтвердил Президенту Путину, что Сирия направит список своих делегатов в Конституционный комитет для обсуждения поправок в действующую Конституцию. Это будет сделано как можно скорее.

В.Путин: Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики.

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