/Поглед.инфо/ Великата Октомврийска Социалистическа Революция не е обикновено събитие… В нея има нещо неуловимо, нещо изплъзващо се, не позволяващо правилно да се разбере и вярно да се оцени. И дори до сега не ни дава покой.

Предлагам да се ориентираме в Идеите на Революцията. В движение ще отбележа, че тези Идеи са прости и разбираеми за съвременния човек и не само това – те са актуални и до сега!!!

Хайде да проследим логиката на събитията и идеите, които съпътстват тази логика. Едновременно ще станат разбираеми различията между болшевиките и меншевиките, и всякакви там бухаринци и главният въпрос - защо народа тръгна след болшевиките, Ленин и Сталин. И накъде.

Ще се повторя, няма подробно да разглеждам кой и какво е извършил. Главното е да разберем що за идеи са съпътствали постъпките.

Ще се наложи да започнем отдалече. Половин век преди 1917 година, през 1861 година царят отменя крепостното право. Сега не само помешчиците, но и промишлениците-буржуа можели да претендират за работна сила – в страната започва да се развива капитализма.

В Европите възниква марксизма. Аз специално няма да наричам марксистите “комунисти” по една банална причина. Ние всички ще бъдем най-истински комунисти, когато построим комунизма, а до тези славни времена уви, няма да има комунисти, във всеки случай в статията.

И така, марксизмът възниква. Разработва го чичко Маркс. В какво е неговата същност? А в това, че той (марксизмът) започнал да нарича нещата с истинските им имена!!! Всякакви буржуа – това са фашсити – ЕКСПЛОАТАТОРИ!!! Преди това никой не отварял очите на населението за този факт.

Тук съм принуден да спра и да обясня защо употребих термина “фашисти”.

Безусловно през 19 век не е съществувала партията на Мусолини, така че в дадения случай това не е партийна принадлежност. Не я е имало и идеологията на нацизма, така че това не е идеологическа привързаност.

А фашисти е имало. Фашисти по мироглед (възгледи за света)!

Не е ли ясно? Ще обясня.

Да проследим веригата от умозаключения на типичния фашист, например на немския ариец от времето на Хитлер.

1. Ние сме арийци. Ние сме най-добрите!

2. Те, славяните са недочовеци!

3. Значи те трябва да бъдат убивани и превръщани в роби, а земите им да се вземат!

В тази верига има три части. Някой провъзгласява, че те са най-добрите по някакъв признак (пол, възраст, цвят на кожата, богатство и така нататък). Е, това като че ли е добре, някой е по-добър, някой е по-лош… Но това е половината от бедата! Ако ние сме по-добрите, то има и по-лоши. А щом има по-лоши, то по-добрите имат право да въздействат по всякакъв начин на по-лошите, т.е. да проявяват властта си!!! Ето това е ключа за палатката!

Фашистът счита, че има пълното право да убива, насилва, експолатира, да прави на глупаци, да се надсмива, даже да дава милостиня на недостойните!!! И какво от това – нали той е по-добрия!

Изобщо съществува сухият, бездушен и лошо разбираем термин-понятие “супермасизъм”. При неговото използване не възниква никакъв образ… А при използването на термина “фашист” възникват образи и още какви!!!

Ето и съвсем неотдавнашни примери: Ние сме най-добрите скачаме, а който не скача – той е лош москал!(1) Маскялку – на гиляку (2) да се убие, да се изгори!”

Именно поради пълната безОБРАЗност избягвам термина “супермасизъм” и говоря за фашисти!

И така, кои са били фашистите през 19 век? Минимум 2 вида:

“Ние сме богатите, затова имаме право да ескплоатираме бедняците”.

“Ние сме благородните, затова имаме право да експлоатираме безродните”.

И тук се появява чичко Маркс с брадата и казва: А буржуата са експлоататори-фашисти!!! Другари пролетарии, дръжте ги тези буржуа!!!

Въпросът, защо това казва човек, който нито един ден не е бил пролетарий и който е живял от издръжката на буржуата Енгелс, за сега ще пропуснем. По-нататък ще стане ясно...

(рус.ез.)

Марксизм появился в России в 1883 году. Как ни странно в Женеве, у Плеханова. Запутались? Народник Плеханов скрываясь от российских властей, находится в Женеве! Я тоже хочу побывать в Женеве, только кто ж мне это даст просто так… И вот в Женеве Плеханов из народника становится марксистом. И, это главное, переводиhttps://www.facebook.com/т на русский язык «Манифест коммунистической партии» и некоторые другие произведения Маркса и Энгельса. И пошло-поехало…

Марксизм говорит не только то, что буржуй - это эксплуататор, но так же утверждает, что капитализм не вечен! Он падёт, как пали рабовладение и феодализм! Вы представляете, как эта идея окрыляет! Ведь она дает НАДЕЖДУ бесправному рабочему, вкалывающему на заводе 12-14 часов! А если добавить, что могильщиком капитализма будет пролетариат, то есть сам этот рабочий, то тут появляется УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ!!!

Только буржуи мирно свою власть не отдадут, это ежу понятно. Значит, нужна Революция!!! Ура, товарищи! Да, забыл сказать, необходима партия этих самых марксистов, что бы организовывать и направлять Революцию, ну это так мелочь…

Так, Плеханов вначале был «народником». А что это значит? «Народники» тоже революционеры, тоже считали, что надо свергать царя (я не упомянул, что марксисты против и буржуев и царя, ведь он пережиток феодализма, и тоже эксплуататор). Но свергать должны не рабочие, а крестьяне! Вот и вся разница. А почему крестьяне? Так ведь 90% населения России в те годы – крестьяне, кому еще!

Но ничего у «народников» с крестьянами не получилось. Мужик не понимал этих господ-«народников», а те не понимали чаяния мужика. Хех. И «народники» решили действовать самостоятельно, без народа. Решили взрывать царей и жандармов… О как! По-современному это называется терроризм. У этих товарищей даже теория была «активных героев и пассивной толпы». Только «герои» делают историю, а толпа лишь толпа, она должна плестись за «героем». Вам это ничего не напоминает?

Марксисты утверждали, что история это не череда «героев» ведущих толпу, нет. В истории не «герой» ведет народ, а в народе, в господствующем классе выявляется лидер, чувствующий чаяния народа, и только в этом случае он становятся выдающимся. Именно народ создает своих героев.

Обратим внимание на одного из героев Революции. В 1887 году, в 17 лет товарищ Ленин вступает в марксистский кружок и вылетает из универа. Не унывает, едет в столицу, будущий Ленинград и проводит там агитацию среди рабочих (а не только среди «своих»), выпускает листовки. За что и был посажен в 1895 году в тюрьму, где много что строчит на полях книг молоком из мякишной чернильницы.

Итак, Ленин сидит. А царь в 1897 году указом ограничивает рабочий день 11,5 часами. Прям хочется воскликнуть – какой хороший царь! Ведь он сам-то круглосуточно на работе, разве можно отдохнуть на балу?!!

И тут появляется идея у некоторых марксистов – а давайте только за экономические права трудящихся бороться, а либералы (это партии буржуев, если кто не знал) пускай занимаются политикой, царя там свергают… Этих товарищей прозвали «экономистами».

Понятно, что Ленин возмутился! Книгой «Что делать». И правильно, ведь экономические требования и профсоюз выдвинуть может, зачем нужна тогда партия. А партия нужна! Для Революции! То есть для политики! Кстати, резон был – при экономическом кризисе все экономические завоевания можно отнять, объясняя что «так получилось» и придется работать «за так».

Кстати, в 1894 году, до посадки, Ленин написал книгу «Что такое “друзья народа”». В ней он впервые высказал идею, что рабочие могут объединиться с крестьянами в деле свержения царя, помещиков и буржуев-промышленников. Указывал так же, что «народники» рядятся в «друзья народа», но в народ не верят. А вот марксистским кружкам надо объединяться в единую партию.

I съезд РСДРП прошел в Минске в 1898, без Ленина, не разработал ни устава не программы партии, да так и сгинул.

II съезд РСДРП прошел в Брюсселе (опа!) в 1903 и уже с Лениным. Главное – программа партии и её устав. После прений приняли программу-максимум – Социалистическая Революция, свержение капиталистов, диктатура пролетариата. Программа-минимум – свержение царя, демократическая республика, 8-часовой рабочий день.

А вот с уставом вышел затык. Ленин говорит – что член партии это тот, кто признает программу партии, спонсирует партию и имеет членский билет. Но была и другая, меньшевистская, точка зрения – членский билет не обязателен.

Проще, Ленин за жесткую структуру, иерархию, за подчинение периферии центру. А меньшевики – «захочу, подкину деньжат, понравится программа партии – я и уже партийный». Нет структуры, нет выполнения решений партии. Так появились меньшевики.

Ленин возмутился этому книгой «Шаг вперед, два шага назад». Четкая организация нужна для эффективного руководства, руководства Революцией. И это понятно. Еще раз, большевики – это те кто за Ленинский устав партии.

Время шло, тут и Русско-Японская война 1904 года подоспела. Суть её в том, что царская Россия претендовала на слабый Китай и Корею. Но так как пустых мест на планете не осталось, там Россия столкнулась с притязаниями буржуинов Японии. И Япония втихомолку напала на крепость Порт-Артур. В общем, война не была удачна для России, в том числе за счет технического отставания и длинных коммуникаций, и был заключен достаточно позорный мир – Япония даже захапала Корею, Порт-Артур и половину нашего Сахалина.

Знаете, какое отношение у Ленина к этой войне? А вот какое – хорошо было бы, если царь проиграет эту грабительскую и непонятную в народе войну! Быстрее сложится революционная ситуация.

Для русского человека это утверждение вызывает недоумение и раздражение. Как же так, на нас напали, отбаваться надо, а не проигрывать! Однако есть маленький нюанс - Порт-Артур находится не на нашей земле, это раз. А второе, что сделал царизм, чтоб на нас там вероломно не напали? Ведь Япония наверняка заручилась поддержки Англии и США, будущих "союзников" в Первой Мировой войне. Куда царь смотрел? Нужна была "маленькая победоносная война"? Потому что в 1900-1903 годах наблюдался экономический кризис? А устроил его случайно не граф "Полусахалинский" Витте со своим золотым стандартом? Маряки "Варяга" вынуждены геройствовать, а толку... В общем, причин у Ленина плеваться в сторону царя было много.

Ну ладно, пойдем дальше. 03.01.1905 началась очередная стачка, в этот раз на крупнейшем заводе Питера, Путиловском. К 7 января забастовали все заводы. В массы были вкинута идея - давайте сходим к царю попросим "милостей". В виде петиции попа Гапона.

9 января 1905 в воскресенье, впоследствие ставшее "кровавым" народ потянулся с женами, детьми, стариками, хоругвями к Зимнему дворцу. Вообще-то это напоминает цветные технологи с "онижедети", "онижестарики", "онижебабы", а выигрывает за счет толпы некие силы, которой до народа дел нет. Царь, понятно, не захотел бы выполнять невозможные требования, да его и на месте и не оказалось. А толпу разгоняли стрельбой. Народ на хорошем примере разуверился в царе. Пошли забастовки в других крупных городах, летом начались крестьянские волнения. Броненосец "Потемкин", это тоже из 1905 года... Царь вынужден что-то предпринимать, и буржуи попытались выцыганить себе побольше преференций в виде Думы и т.д. Поэтому революция 1905 года является буржуазной.

В апреле 1905 в Лондоне (ого!) состоялся III Съезд РСДП, но только меньшевики не приехали. И их осудили как "отколовшихся". Меньшевики в свою очередь собрались в Женеве. По сути "два съезда - две партии". О чем говорили большевики? Революция буржуазная, но пролетариату нужно сотрудничать не с либералами (напоминаю, это партия буржуев) как считают меньшевики. Пролетариату нужно сотрудничать с крестьянами!!! И хотя крестьяне мелкие собственники и куркули (в этом они мелкобуржуазно), но только с ними возможна полная Революция. Это значит, первое - долой Царя, второе - долой буржев и помещиков.

А меньшевики в союзе с буржуазией, боится их отпугнуть истинной революционностью, вынуждены подстраиваться под буржуев.

Ленин, согласно устоявшейся традиции, возмущается меньшевиками книгой "Две тактики". В ней он клеймит не только местных меньшевиков.

Вот основная мысль книги "Две тактики":

1) Пролетариат должен возглавить революцию! Потому что есть революция буржуазная (которую возглавляют буржуи) и Революция Социалистическая (возглавляемая пролетариатом). А почему возможно возглавить революцию 1905 года? Потому что революция 1905 года общенародна, а не просто тёрки царя с буржуями. Для того чтобы возглавить нужен руководящий орган - это партия. И нужен союзник - крестьянство, потому что они также угнетаются помещиками.

"Пролетариат должен возглавить революцию" - это новое слово в марксизме. Считалось что в буржуазной революции, ведущая роль у буржуев, а пролетариат как бы соглашается и содействует буржуям. Вы поняли? Нет? Именно вот тут самое главное!

Маркс разработал марксизм, чтобы дать возможность буржуям прийти к власти, правда не сильно наглея!!! И затем буржуи недолго, лет так пятьдесят или сто или больше, "законно" и "мирно" эксплуатирует пролетариев, потихоньку прогнивая, а потом глядишь, во всех странах капитализма сложится почва для социалистической революции... Именно поэтому буржуй Энгельс кормил Маркса и всю его семью! Чтобы все буржуи-фашисты могли столетиями заниматься эксплуатацией...

А тут появляется какой-то Ленин и переворачивает всё с ног на голову!!! Отсюда можно отсчитывать начало ленинизма.

2) Социалистическая Революция пролетариата не может быть мирной. Она может быть только военной. Никакой буржуин просто так власть не отдаст.

3) Ленин требует осуществления буржуазной революции до конца (Царя долой), но не прерываясь осуществить Социалистическую Революцию (долой угнетателей-буржуев). Это ленинизм - перерастание буржуазной революции в Социалистическую.

А тем временем осенью в октябре 1905 забастовали печатник, железнодорожники, почта и телеграф. Возникает невиданное - местное самоуправление, Советы рабочих депутатов.

Перепуганный царь издает "Манифест 17 октября 1905 года", созывает Думу. Однако продолжались волнения крестьян, солдат. Волнения длились до 1907 года.

В апреле 1906 в Стокгольме (ого!) состоялся IV Объединительный Съезд меньшевиков (которых было больше) и большевиков. Ленинский устав нехотя утвердили, прения были по аграрному вопросу.

Ленин - за национализацию земли (землю - крестьянам). Меньшевики - за муниципализацию земли (землю местной власти, а крестьяне пускай арендуют её). То есть за этим крестьяне не пойдут на Революцию. Меньшевиков было больше (большевики кое-кто уже сидели), они приняли своё решение.

Май 1907, уже в Лондоне (ого!) состоялся V Съезд. Вопросы - отношения с партиями при выборах во II Думу (I же разогнали).

Итак, как относится:

С "черносотенцами" (это помещики-крепостники они против Манифеста 17 октября) беспощадно бороться.

С либеральной буржуазией - КаДетами - разоблачать, не давать повести им за собой крестьян и рабочих.

"Народников" разоблачать, не социалисты они.

И еще надо проникать и возглавлять профсоюзы (меньшевики защищали "нейтральность" профсоюзов).

03 июня 1907 года царем был совершен "третьеиюньский переворот" - разогнали II Думу, часть депутатов сослав в Сибирь. Ленину пришлось съехать в Финляндию, а затем за кордон. Революция закончилась.

09.11.1907 стартовала Столыпинская земельная реформа, направленная на создание в селе слоя богатых крестьян – кулаков. Ну и неплохо бы разбить общину, позволив хуторянам отделяться от общины. Создается расслоение крестьянства, создается социальная база для поддержки капитализма в виде кулаков.

Можно не упоминать, что развитие капитализма в России сопровождалось кабальными иностранными займами, иностранными "инвестициями", а попросту скупкой прибыльных активов (почти вся нефть, уголь, электотехника, металлургия), такой радостью как всякие "тресты" и "синдикаты" (попросту сговоры с целью задрать цены). Станки и автомобили свои царская Россия не производила, всё покупалось за границей (и понятно, что не по дешевке).

Коль за всё это надо расплачиваться, то расплачивался народ - снижалась оплата труда, опять удлинили рабочий день.

Так как революция 1905-1907 годов провалилась, стало модно критиковать марксизм. Традиционно Ленин возмутился этому в 1909 году книгой "Материализм и эмпириокритицизм". Где не только ругал критиканов, но и теоретически развивал марксизм.

Но вернемся в 1908 год. Так как быть марксистом становится опасно, некоторые меньшевики предлагали ликвидировать партию. Этих обозвали "ликвидаторами".

Был и ещё вариант. Уйти в глухое подполье и не участвовать в легальных организациях, например Думе, и отозвать оттуда депутатов. Так вот этих обозвали "отзовистами". И начали бороться против "ликвидаторов" и "отзовистов". И правильно - народ должен знать о существовании большевиков, иначе о большевиках забудут... "Отзовистов" исключили из партии в 1909 году, "ликвидаторы" самоликвидировались...

А Троцкий в это время в Вене (ого!) создал "внефракционную" газету. Ленин обозвал за это и не только за это Троцкого "Иудушкой".

В январе 1912 года в Праге (ого!) состоялась VI Всероссийская партийная конференция. На ней большевики отделились от меньшевиков, партия стала называться РСДРП(б). (б) - это значит (большевиков).

В 1912 году Троцкий организовал Августовский блок якобы для "примирения" меньшевиков и большевиков (как их вообще можно примерить, если одни собираются жить в ладу с буржуями, а вторые собираются их свергать?).

Так как принципиально в экономике царь ничего не поменял, то предпосылки для недовольства и забастовок остались. С 1912 года опять нарастает революционные выступления.

Партия, уже якобы новая, с 1912 начала выпускать газету "Правда", которая начала резать правду-матку о положении рабочих на заводах, а крестьян на селе. До того было много разных газет, но эта стала ежедневной!

В 1914 году царь ввязался в Первую мировую войну. Вообще-то, зачем он в неё влез не совсем понятно. Чтобы отвлечь население от бузы? Попытаться оттяпать Босфор и Дарданеллы? Под давлением англичан-кредиторов и французов-кредиторов? Зачем? Такое впечатление, что опять решили "авось прокатит"! Учитывая отсталое машиностроение и принадлежность нефтехимии иностранцам. Спросите себя, за что мы воевали в I Мировую войну. И не найдете ответа!

Ленин и до войны видел её неизбежность. Война неизбежный спутник капитализма, фашисту-капиталисту естественно эксплуатировать не только "свое" население, но и пограбить "чужих", а если удастся и присоединить этих "чужих" к своим рынкам сбыта.

С точки зрения Ленина капитализм возмужал и развился в империализм, в которой определяющую роль играли промышленные монополии и банки. Уже в 19 веке весь земной шарик оказался поделен между капиталистическими государствами. Но капитализм в разных государствах был развит не равномерно. Мало того иногда в развитии наблюдались скачки. Например, Германия резко рванула вперед, а весь мир уже поделен. Значит нужно устроить дележку по-новому. Вот и причина для войны.

Итак, Германия хочет оттяпать у Англии и Франции заморские колонии, у России Украину, Польшу, Прибалтику (опа! а мечта-то сбылась!), строит Багдадскую железную дорогу (рынки сбыта).

Россия мечтает прихапать Дарданеллы и Константинополь у Турции, а также Галицию у Австро-Венгрии.

Англии нужно разбить притязания Германии, и заодно хапнуть у Турции Месопотамию (Ирак), Палестину и Египет.

Франции хочется вернуть Эльзас и Лотарингию и Саарскую область (все это с углем и железом) отнятую Германией.

Каждый хочет пограбить соседа. Фашисты, одним словом.

В России 70% металлургии, угля Донбасса, 50% нефтяной добычи принадлежать иностранцам Англии и Франции. Плюс займы, плюс прибыль от этих компаний идет в банки Англии и Франции. Ну и Россия, как телёнок, сразу же увязалась за остальными. В войну.

Из депутатов уже IV Думы большинство было за войну. Черносотенцы во всем за царя. Либералы-КаДеты может и недовольны внутренней политикой (мало вольницы для буржуев), но в плане грабительский войны всегда за. ЭСеРы и меньшевики за оборону "буржуазного" отечества, ведь хотя меньшевики и рассказывают сказки о том что в будущем буржуи падут, но сейчас буржуи «прогрессивны» и надо с ними сотрудничать, сильнее пограбят соседей, меньше наших рабочих будут эксплуатировать. А вот большевики заявляют - эта война не защита отечества, а банальный грабеж.

Интересно, что марксистские партии стран Европы были объединены в организацию II Интернационал, который постановил, что раз мы за интересы всех рабочих на Земле, то мы против грабительских войн. Но так как, по сути, все марксистские партии это меньшевистские партии (грезы о будущем сгнивании буржуев, но а сейчас нижайше просим буржуев о преференциях для рабочих, чтоб не так страдали) значит, все эти партии Европы проголосовали за войну. Кроме большевиков-ленинцев. Ни и понятно, что II Интернационал распался, так как каждый занял "национальную" позицию.

А Ленин заявил, что вот это не случайно, если вы ведете соглашательскую беседу с буржуями, проповедуете "мирного врастания капитализма в социализм". Так не бывает, "классовый мир" не возможен.

Фашисты-капиталисты, ставшие империалистами грабят колонии и делятся частью награбленного со своими рабочими, особенно со специалистами. Зарплаты побольше, льготы разные. А так как фашизм это очень распространенное мировоззрение, то почти во всех сидит фашистик. И вот этот фашистик мучается, когда его любимого грабят, однако сам с удовольствием станет настоящим большим фашистом и станет грабить других! За примерами ходить далеко не надо - много кто поехал "за длинным рублем" в США, да в Европу. Ну и что, что эти страны - страны-мироеды, главное моему фашистику хорошо!

Ленин начал агитировать за создание нового III Интернационала, уже действительно интернационального.

Ленинцы как известно не были пушистыми пацифистами. Они заявляли, что война это хорошо, быстрее свалим эту шайку-лейку, царя с буржуями. Не за "гражданский мир" в обществе во время войны, как предлагали меньшевики. А за превращение войны империалистической, то есть грабительскою, в войну гражданскую, то есть в войну против царя, буржуев и их подхалимов. За "поражение своего правительства в империалистической войне".

Лично мне это даже слышать неприятно, но логика в этом есть, не каждый русский готов идти на большую дорогу грабить, только потому, что угораздило связаться с бандой разбойников.

Кроме того ленинцы различали две войны. Справедливая - защищающая народ от возможной эксплуатации и рабства (Великая Отечественная война именно такая) или освобождающая от эксплуатации и рабства. И несправедливая – захватническая, грабительская. Первая мировая война велась Россией как несправедливая война.

Ещё Ленин (вот ведь наивный) предлагал всем марксистским партиям всех воюющих стран добиваться поражении своих правительств. Вот была бы потеха...

Во время войны в 1916 Ленин написал книгу "Империализм, как высшая стадия капитализма". Суть книги - капитализм вызрел, перестал быть прогрессивным, и впереди у него загнивание. Только не надо думать, что он сам отомрет и уступит место более прогрессивным формам. Шиш! Гнет и эксплуатация будут только нарастать! Мало того, так как степень созревания-перезревания-гниения у разных капиталистических стран разное, то периодически возникают у новых "вызревших хищников" желание "переделить" колонии, полуколонии, четвертьколонии и рынки сбыта. И постоянные войны естественный спутник капитализма.

Но как говорится "не было счастья, да несчастье помогло". Из-за неравномерности развития, есть возможность победы социализма в какой-то одной стране капитализма. Мало того тезис марксизма об одновременной победе социализма во всех странах капитализма утопичен, так не может быть.

Вы понимаете, что это значит? Нет необходимости оглядываться "на всех", отбрасывается ещё один троянский конь марксизма. И второе, надо активно добиваться социализма в своей стране!

Большевики ухитрились развернуть агитацию среди рабочих оборонных предприятий и солдат действующей армии. В общем, активно веди подрывную деятельность...

Война длилась более 2 лет, причем существенных сдвигов не было. Цели непонятные, на фронтах потери и отступления, дома в деревне земля не пахана. Вот и причины для глухого роптания.

Доморощенные буржуи видит, что царь плоховато воюет, быстрых перспектив пограбить проигравших не предвидится, да и царская семейка (всякие там великие князья) порулить не дает. Мало того царь мог "по-родственному" заключить сепаратный мир с германским кайзером. Чего допустить нежелательно. В том числе, это нежелательно для Франции и Англии, так что у всех общий интерес. А царь оказался святым и не очень вникал в мирские насущные дела. В общем царь всем надоел. И буржуи решили провести дворцовый переворот и сместить Николая II.

09.01.1917 началась стачка в Петрограде, Москве, Баку, Нижнем-Новгороде. 08.02.1917 забастовал Путиловский завод. 22.02.1917 бастовали рабочие крупнейших предприятий. 23.02.1917 (8 марта по новому стилю) была демонстрация работниц. И это все во время Мировой войны!!! 25.02.1917 забастовка охватывает все предприятия Петрограда и становится всеобщей. 26.02.1917 начинаются вооруженные столкновения. "онижебабы" начинают брататься с солдатами, некоторые части переходят на сторону рабочих.

Типичный "цветной" переворот в столице, с типичным приходом к власти фашистов-буржуев-олигархов. И те же неизвестные снайперы-пулеметчики на чердаках-крышах домов. 27.02.1917 войска Петрограда отказались стрелять в рабочих. В тот же день депутаты организовали Временный комитет, который через несколько дней трансформировался во Временное правительство. Это Февральская революция 1917 года. Ещё раз этой революцией воспользовались буржуи. Поэтому она буржуазная.

Однако параллельно существовал Совет рабочих и солдатских депутатов. Возникло двоевластие. Вначале в этом Совете и в других Советах преобладали меньшевики и эСеРы, они вели за собой неискушенных в политике рабочих, а их цель поджуливание буржуям (помним меньшевистскую идею союза с буржуями, как с "прогрессивным" классом).

Большевики, понимая это, в суматохе революции, когда идет дележка власти, уже через 5 дней открывает ежедневную газету "Правда". Цель - разъяснение рабочим, что буржуи такие же фашисты как и дворяне во главе с царем, и вообще ничего не изменится, если поменять шило на мыло.

Вскоре становиться понятно всем, что Временное правительство не хочет, да и не может (наверняка были договоренности с Англией и Францией за признание и помощь) дать народу мир, землю и хлеб.

Тем не менее, было достаточно много людей, которые верили (и даже сейчас такие люди есть), что вот придет Учредительное собрание и "все устроит как надо", а война ведется не для захвата Константинополя, а для обороны отечества. Вот этих людей Ленин называл "добросовестно заблуждающимися оборонцами".

Сталин (недавно вернулся из ссылки), Молотов выступают против оборончества. Каменев, Рыков и другие за условную поддержку Временного правительства. А Ленина то нет, он в Швейцарии, мечется как зверь в клетке и думает, как просочится на родину. Он как никто другой понимает, что вот настал тот редкий момент, когда можно реализовать его идеи о Социалистической Революции.

Наконец, 3 апреля 1917 года в пломбированном вагоне (потом за этот вагон либералы-буржуи будут ещё долго ему пенять, обзывая "немецким шпионом") Ленин попадает в Россию. И наконец, прибыв, Ленин выступает с пламенной речью, на броневичке. Так что Ленин на бронивичке - это радостный миг возвращения на родину.

На следующий день Ленин выступает со своими "Апрельскими тезисами", как перейти от революции буржуазной к Революции Социалистической.

Ленин предлагает:

- национализацию и конфискацию всей земли у помещиков.

- слиянию всех банков в один, и установление контроля над ним со стороны Совета рабочих депутатов.

- контроль над общественным производством и распределению продуктов.

Политика:

- Вместо парламентской республики Ленин предлагает республику Советов.

- Никакой поддержки Временному правительству (это буржуи).

- Война из-за февральской революции не стала справедливой, значит следует разъяснять, что война захватническая и несправедливая.

- Ленин требует создание нового III Коммунистического Интернационала.

Главное это разъяснение рабочим, чтобы они пошли за большевиками, понимали, куда ведут их большевики. Надо сначала завоевать большинство в Советах, а затем поменять отношение Совета к Временному правительству. Все-таки Ленин демократ и дипломат...

18 апреля 1917 Временное правительство подтвердило "союзникам" Англии и Франции решение вести войну до "решительной победы" и "соблюдать обязательства". Эта "нота Милюкова" стала известна рабочим и солдатам, и большевикам удалось 20-21 апреля 1917 вывести рабочих на демонстрацию под лозунгом "Долой войну".

24.04.1917 открылась VII Конференция большевиков. Ленин выдвинул лозунг "Вся власть Советам". То есть покончить с двоевластием в пользу Советов. Каменев и Рыков против, считая, что время социалистической революции не пришло, достаточно "контролировать" Временное правительство. Зиновьев против создания нового Интернационала.

Ленин в аграрном вопросе вновь озвучил конфискацию земель у помещиков и национализацию земли.

Сталин выступил по национальному вопросу, заявив, что партия должна поддерживать национально-освободительное движение и право нации на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. Пятаков и Бухарин против. Ленин за.

В чем суть? А суть в отказе от национального фашизма. Русский рабочий ничем не лучше и не хуже грузинского рабочего, именно в этом логика. Однако школа должна быть государственной, а не национальной, и ни одна нация не должна иметь какие-либо привилегии.

Вы поняли? Ленин и Сталин против нацизма!!! И после этого ещё пытаются натянуть сову на глобус и заявлять об отсутствии разницы между фашистами-нацистами и нефашистом-ненацистом Сталиным!!!

Большевики-ленинцы широко развернули пропаганду своих идей, и народ стал проникаться этими идеями. Еще бы "хлеба рабочим", "землю крестьянам", "долой войну", "долой министров-капиталистов"!

18.06.1917 Временное правительство предприняло наступление. И неудачно. Неудачи разозлили население и, привыкнув к бузе, 03.07.1917 рабочие стихийно начали демонстрацию. Большевики понимая, что это неорганизованное выступление, и значит неуправляемое, постарались придать мирный характер демонстрации с требованием "вся власть Советам".

После подавления демонстрации, Временное правительство разгромило редакцию "Правды", разгромило типографию, арестовали некоторых большевиков, и 07.07.1917 отдан приказ об аресте Ленина. Двоевластие кончилось.

26.07-03.08.1917 собрался VI съезд большевистской партии и он был уже нелегальный.

Итак, выступает Сталин и говорит. Революционные настроения еще пока растут. Советы возглавляемые меньшевиками и эСеРами брать власть не захотели, они стали безвластны. И значит, возможность мирной революции исчезла. Осталось брать власть вооруженным путем. А взять власть можно только пролетариату в союзе с деревенской беднотой. Буржуям уже ничего не надо, у них власть итак в руках, они удовлетворены.

И еще лозунг "вся власть Советам" пока там засели меньшевики с эСеРами надо снять. Пока.

Преображенский пытался протащить формулировку о завоевании власти только при наличии пролетарских революций на Западе. На что Сталин заявил: "Не исключена возможность, что именно Россия является страной, пролагающий путь к социализму."

И ещё: "Надо откинуть отжившее представление о том, что Европа может указывать нам путь".

Бухарин возразил, что крестьяне настроены оборончески, они мелкобуржуазны и находятся в блоке с буржуями и на союз с пролетариями не пойдут. Сталин ответил, что вообще-то крестьяне есть разные, есть зажиточные крестьяне они за буржуев, а есть деревенская беднота.

Кроме того Съезд решил что необходимо большевика проникать в руководств профсоюзов. Обсуждался вопрос надо ли являться Ленину на суд? Каменев, Рыков и Троцкий считали, что явиться надо. Сталин решительно против.

Съезд принял новый устав. (Все руководящие должности в партии выборные, периодически отчет перед всей партией, подчинение большинству, строгое подчинение всех решениям высших руководящих органов.)

На этом съезде приняли группу "межрайонцев" во главе с Троцким.

Тем временем близилось 6 месяцев февральской революции. Надо было покончить буржуям со всякими Советами и Комитетами. 25 августа 1917 Корнилов для "спасения родины" отправил на Петроград генерала Крымова.

Керенский отчего-то отмежевался и обозвал это "Корниловский мятеж". Большевистский ЦК призвал рабочих и солдатам дать отпор. Параллельно в "дикую" дивизию направили агитаторов. И стало видно, что большевики эффективно управляют сопротивлением и им подчиняются! "Мятеж" провалился в том числе и потому, что центральная власть в виде Временного правительства обозвала лояльного этой власти Корнилова "мятежником". Корнилова, Лукомского, Деникина арестовали, но вскоре выпустили.

Вообще складывается впечатление что "ВРЕМЕННОЕ" правительство сознательно крушило все прежние царские структуры. Полицию заменили милицией (апрель 1917, да, именно буржуи ввели милицию, это потом она стала рабочей), Приказом №1 и Корниловским "мятежом" крушилась царская армия. И все это затем чтобы после Учередительного собрания все "временное" стало "постоянным и вечным". Вот соломка и стелилась.

Однако этой ломкой постарались воспользоваться большевики-ленинцы, ведь план дальнейших действий был и у них, а не только у буржуев.

В Советы попадает все больше большевиков, и в Москве и в Петрограде. Становится вновь актуальным лозунг "Вся власть Советам".

Меньшевики и эСеРы созвали 12 сентября 1917 Всероссийское демократическое совещание и на нем выделили Предпарламент. О нем и говорить не стоило бы, лишь как пример меньшевистского подхода соглашательства с буржуазией. Кроме того это - попытка отвлечь и распылить силы большевиков-ленинцев. Большевики это дело бойкотировали, чтобы случайно не посеять обманчивые надежды, но Каменев и Зиновьев отстаивали необходимость участие в этом временном Предпарламенте.

А вот чего большевики усиленно добивались, так это созыва II съезда Советов, надеясь получить большинство. Съезд был назначен на вторую половину октября 1917 года.

Ленин считал что, имея большинство в Петроградском и Московских Советах, НАДО брать власть.

07 октября 1917 Ленин нелегально приезжает из Финляндии в Петроград. 10 октября 1917 ЦК партии решает в ближайшем будущем брать власть с помощью восстания. Надо переходить от слов к действиям! Против этого решения Каменев и Зиновьев. А Троцкий хитер-бобер предложил не начинать восстание до открытия II съезда Советов, то есть дать временной ориентир, и затянуть все дело! Был создан военно-революционный комитет при Петроградском Совете.

Параллельно этим событиям Временное правительство намеривалось переехать в Москву. Возможно, стоял вопрос о сдаче Питера немцам, а возможно были другие соображения...

16 октября 1917 был избран партийный Центр руководства восстание во главе со Сталиным.

18 октября 1917 Каменев и Зиновьев пошли в меньшевистскую газету и заявили, что они де считают подготавливаемое восстание авантюрой!!!

Вы поняли? Представьте, во время Великой Отечественной Войны некие члены ЦК выступают по радио и заявляют, например "Мы против готовящегося наступления на Курской дуге, так как это авантюра"! Это же просто откровенные предатели, выдавшие важнейшую информацию врагу, и предатели, сидящие в самом ЦК, разве с таким ЦК можно идти на восстание?!!

Ленин поставил перед ЦК вопрос об исключении из партии Каменева и Зиновьева. А Временное правительство 19.10.1917 вызвало войска с фронта в Петроград.

На заседании Петроградского Совета Троцкий, будучи его участником, «расхвастался» а на самом деле просто выдал точные сроки начала восстания. ЦК партии решил начать восстание раннее назначенного срока.

Временное правительство 24 октября (6 ноября по новому стилю) 1917 попыталось разгромить редакцию и типографию главной большевистской газеты, но неудачно. И в 11 часов этого дня вышла газета "Рабочий путь" с призывам свергнуть Временное правительство! Это был сигнал! Этой ночью в Смольный прибывает Ленин и непосредственно начинает руководить восстанием. Всю ночь к Смольному стягивались революционные войска.

24 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 революционные войска заняли вокзалы, почту, телеграф, министерства, государственный банк. Был распущен Предпарламент.

В этот же день большевики-ленинцы выпустили обращение "К гражданам России", в котором говорилось, что Временное правительство низложено и государственная власть перешла к СОВЕТАМ. Не к большевикам, а к Советам, в этом нюанс!

В этот же день открылся II съезд Советов. Меньшевик, бундовцы и правые эСеР покинули съезд, заявив что в этом шоу участвовать не хотят. Большевики не расстроились и сказали "скатертью дорожка".

В ночь с 7 ноября на 8 ноября 1917 по новому стилю штурмом взят Зимний дворец и Временное правительство арестовано.

Ночью 8 ноября 1917 по новому стилю II съезд Советов принят "Декрет о мире" (предложение ВСЕМ воюющим странам прекратить боевые действия на 3 месяца для ведения мирных переговоров), "Декрет о земле" (помещичья собственность отеняется немедленно и без выкупа, не надо платить никакой аренды, недра, леса и воды переходили в народную собственность), выбрано СОВЕТское правительство (Совнарком во главе с Лениным).

Понимаете? Большевики сразу же, не откладывая в долгий ящик, начинают "реально отвечают за базар", то есть держать обещание! И именно за это их качество, а также за желание уничтожить фашистов-эксплуататоров народ за ними и пошёл.

Безусловно, предпринимались попытки вооруженными силой отыграть все назад, например генерал Краснов казаками северного фронта предпринял попытку отбить Петроград. Неудачно, Краснов взят в плен и "извергом" Лениным отпущен "под честное слово", которое впрочем, скоро нарушил...

В Могилеве в Ставке генерал Духонин отказался приступать к немедленным мирным переговорам с германским командованием. За что был убит своими, а не немецкими солдатами (видимо был совсем не политик).

Каменев, Зиновьев, Рыков, Милютин начали требовать создание "однородно-социалистического правительства" с участием никому не нужных меньшевиков и эСеРов. ЦК партии не согласен. Тогда они заявляют о своем выходе из ЦК партии, а Рыков, Милютин, Ногин, Теодорович, Шляпников, Рязанов, Юренев, Ларин вышли из СОВЕТского правительства (Совнарком). Это что? Это сигнал о развале в партии, надо ли за такую партию идти?...

Тем не менее, СОВЕТская власть в период до февраля 1918 сумела распространиться на всю страну.

Здесь предлагаю ненадолго прерваться, отдышатся, и все это осмыслить.

P.S. И коротенько, для тех, кто любит читать с конца.

1. Марксисты начали резать правду-матку и назвали капиталистов-буржуев теми, кем они являлись - эксплуататорами.

2. Далее марксисты заявили, что капитализм не вечен, за ним идет более справедливое общество (это чем-то напоминает проповедников всех церквей).

3. Но марксисты, мутные товарищи, предлагают, пока не пришел социализм, терпеть "прогрессивных" буржуев. Столетиями.

4. Либералы - это партии буржуев. А буржуи эксплуататоры. Значит всегда либералы за эксплуатацию и приватизацию (то есть передачу заводов-пароходов буржуям). А красивых слов можно наговорить множество...

5. Цель февральской революции - свалить царя с семейкой, чтобы буржуям занять освободившееся место, и без оглядки эксплуатировать. А меньшевики-марксисты (все марксисты меньшевики, во всех странах и временах) всегда готовы в этом "прогрессивным" буржуям с помощью рабочих помочь.

6. Царь с семейкой, напомним, тоже эксплуататор, только из предыдущего, "отжившего", феодального строя.

7. Но неожиданно в отлаженной схеме появляется выскочка-мечтатель Ленин и избавляется от двух троянских коней марксизма. Считает, что сотрудничать надо не с "прогрессивными" буржуями, а с угнетаемым крестьянством, это раз. А второе, не надо ждать одновременной социалистической революции во ВСЕХ странах капитализма. Потому что это не возможно. Можно и нужно строить социализм в одной стране. Своей. И сразу же после буржуазной революции!

8. Мало того, Ленин не только это придумал. Он это ОСУЩЕСТВИЛ. И за это на него злы и либералы-буржуи и марксисты. И за это Ленина будут ругать всегда.

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(1) москаль – презрително название на руснаците от страна на украинците на Майдана в Киев през 2014 година (бел.пр.)

(2) Москаляку – на гиляку! – Руснаците – на клона! – провокационно скандиране по време на Майдана в Киев през февруари 2014 година и при днешните митинги в Украйна, с което се тласкат участниците към саморазправа с руснаците (бел.пр.)

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