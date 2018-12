/Поглед.инфо/ Лидерите на Римския клуб и неговите водещи експерти стигнаха до недвусмисленото заключение, че радикална промяна в парадигмата на развитие на нашата цивилизация е неизбежна. Жестоката критика към капитализма, отхвърлянето на финансовите спекулации, отхвърлянето на материализма и опростеното разбиране на света, призивите за алтернативна икономика, „новото просветление”, духовен и морален поглед, единната планетарна хармонична цивилизация - това е актуалният дневен ред на бъдещото развитие, предложен от Римския клуб.

Миналия месец Римският клуб представи нов доклад, „Хайде! Капитализмът, късогледството, населението и разрушаването на планетата”, посветен на половинвековния му юбилей. Потенциално това е един от най-важните документи на нашето време. Римският клуб остава основната платформа, определяща програмата за отговорен глобализъм и устойчиво развитие, както и насока за значителна част от световния елит. Въпреки че редовно се издават доклади от името на клуба - повече от 40 от тях са издадени от 1968 г. насам, почти всички от тях са позиционирани като творби, адресирани до Клуба и подкрепени от него. „Хайде!” Е вторият за петдесет години доклад, изразяващ консолидираната позиция на клуба, така че неговото публикуване е по-скоро уникално събитие.

Юбилейният доклад е написан от двамата президенти на клуба, Ернст Вайцзекер и Андерс Вийкман, с участието на тридесет и четирима други членове. Съдържанието на доклада може да изненада читателя, който не следва интелектуалните тенденции от последните години. Много от идеите на „Хайде!” най-вероятно ще намерят разбиране повече сред традиционните, отколкото сред класическите либерали, но и двете групи ще намерят за какво да се ядосат. Жестоката критика на капитализма, отхвърлянето на финансовите спекулации, отхвърлянето на материализма и редукционизма, призивът за алтернативна икономика, „ново просветление”, холистичния мироглед, планетарната цивилизация - такъв е дневният ред, предложен от Римския клуб.

Специфика на доклада

Още в предговора става ясно, че този доклад ще се различава от предишните, а основният му въпрос ще бъде „философските корени на сегашното състояние на света”. Светът е в опасност и спасението е в промяна на мирогледа.

Отправната точка за авторите е концепцията за „пълен свят”, предложена от американския еколог и икономист Херман Дейли. Човешката цивилизация се формира в условията на „празния свят”- света на неизследвани територии и излишък на ресурси. Преобладаващите религии, политически идеологии, социални институции, навици на мислене все още се коренят в нея. В действителност човечеството навлезе в „пълния свят”, препълнен до ръба, с много мрачни перспективи за по-нататъшно разширяване на границите. Ако продължите да живеете според правилата на „празния свят”, няма да чакате дълго колапса.

Докладът се състои от три части: първата е да се демонстрира дълбочината на настоящата криза и тенденцията за изострянето ѝ, втората е посветена на критиката на господстващия светоглед и представянето на алтернативната философия на „новото просветление”, третата част на практическите решения. Изразът „Хайде!” (Come on!) носи две значения – „не се опитвайте да ни заблудите” и „присъединете се към нас”.

Какво се случва?

Авторите започват с анализ на настоящата ситуация, която не е окуражаваща: планетата е деградираща, авторитаризмът и фундаментализмът се увеличават, спекулативният капитал тържествува. „Днешната криза не е циклична, а се засилва. Тя не е ограничена от природата около нас, а включва социална, политическа, културна, морална криза, криза на демокрацията, идеологиите и капиталистическата система.”

Кризата на капитализма

Римският клуб вярва, че през 80-те години на миналия век капитализмът се е изродил, основният източник на печалба в него са станали финансовите спекулации. Това е една от причините за глобалната финансова криза от 2008–2009 г., но банкерите не само запазиха позицията си, но и излязоха победители: „Те станаха твърде големи, за да се провалят, или най-малкото да влязат в затвора”.

Деветдесет и осем процента от финансовите сделки сега са спекулативни. В офшорните зони са скрити от 21 до 32 трилиона долара. „Представителите на корпорациите, които избягват да плащат данъци, постоянно казват, че не нарушават никакви закони. Често това означава, че законите трябва да се променят”, казват авторите. Във фиктивните, но рентабилни сфери има излишък на капитали, а в тези, от която зависи бъдещето на планетата, се наблюдава недостиг на средства. Учените и икономистите не са в състояние да видят проблема, тъй като все още са склонни да разглеждат екологичния, финансовия и индустриалния капитал като еквивалентни: „докато финансовия капитал се увеличава, всичко е наред”.

/Рус.Ез./

включает социальный, политический, культурный, моральный кризис, кризис демократии, идеологий и капиталистической системы».







Кризис капитализма



Римский клуб полагает, что в восьмидесятых годах прошлого века произошло вырождение капитализма, основным источником прибыли в рамках которого стали финансовые спекуляции. Это было одной из причин мирового финансового кризиса 2008-2009, но банкиры не только сохранили свои позиции, но и вышли победителями: «они сделали себя „слишком большими, чтобы проиграть“ — или чтобы отправиться в тюрьму».



Девяносто восемь процентов финансовых операций носят ныне спекулятивный характер. В оффшорных зонах спрятано от двадцать одного до тридцати двух триллионов долларов. «Представители корпораций, избегающих уплаты налогов, постоянно говорят, что не нарушают никаких законов. Часто так и есть — значит нужно изменить законы» — утверждают авторы. Существует переизбыток капитала в фиктивных, но доходных сферах, в то время как направления, от которых зависит будущее планеты, испытывают дефицит средств. Учёные-экономисты не в состоянии увидеть проблему, так как по-прежнему склонны рассматривать экологический, финансовый и промышленный капитал как эквиваленты: «пока финансовый капитал увеличивается — всё хорошо».



Антропоцен



Мы живём в Антропоцен, геологическую эпоху, когда деятельность человека становится определяющей для планеты. В качестве иллюстрации: 97% массы позвоночных на Земле приходится на людей и скот; на всех остальных, от летучих мышей до слонов, приходится 3%.



Крупнейшей планетарной проблемой остаётся глобальное потепление. Клуб приветствует подписание Парижского соглашения, но указывает на разрыв между прописанными целями (не допустить повышения температуры более чем на два градуса) и принятыми государствами обязательствами, даже полное выполнение которых будет совершенно недостаточным для их достижений. «Давайте будем честны: чтобы достичь целей Парижского соглашения, миру нужно пройти через быструю и фундаментальную трансформацию систем производства и потребления».



Среди других проблем доклад выделяет «шестое массовое вымирание» — стремительное сокращение фауны, непредвиденные последствия возникающих технологий и угрозу ядерного конфликта. Даже локальный конфликт (наиболее вероятный сценарий — между Индией и Пакистаном) с использованием ядерного оружия окажет воздействие на всю планете. Авторы считают безумием стратегию гарантированного взаимного уничтожения, служащую оправданием для сохранения ядерных арсеналов, и призывают к новой стратегии «гарантированной планетарной безопасности и выживания».



Избыточное потребление



Если измерять в выбросах CO2 (избыток которого считается основной причиной глобального потепления), один процент самых богатых американцев генерирует триста восемнадцать тонн выбросов CO2 в год на человека, в то время как средний житель земли — шесть тонн (перепад в пятьдесят три раза раза). Десять процентов самых богатых домохозяйств мира являются причиной сорока пяти процентов общего объёма выбросов. Они первыми должны перейти к устойчивым моделям жизнедеятельности.







Население, продовольствие, урбанизация



Среди всех предложений Римского клуба, больше всего критики вызывает его демографическая позиция. Клуб продолжает настаивать на необходимости максимального сокращения рождаемости и «благодарит страны, которые добились быстрого сокращения воспроизводства». При этом доклад отмечает, что неверно сводить увеличение нагрузки на планету только с увеличением населения: с начала прошлого века население выросло пятикратно, но экономический оборот — в сорок раз, потребление топлива — в шестнадцать, вылов рыбы — в тридцать пять.



Имеет место глобальный сбой в распределении продовольствия. Восемьсот миллионов человек продолжают голодать, тогда как два миллиарда имеют лишний вес. Но вопрос не только в том, как производить достаточно еды для растущего населения, но и как не угробить в процессе планету. Наибольший экологический урон наносит животноводство; это роскошь, непозволительная в «полном мире».



Будущее человечества связано с городами. Двести лет назад существовал один город-миллионер — Лондон, сейчас таких три сотни, включая двадцать два с населением более десяти миллионов. Переезжая в города люди начинают потреблять в четыре раза больше ресурсов. Территориально, экологический след городов намного превосходит занимаемую ими площадь: для среднего американского города с населением шестьсот пятьдесят тысяч он составляет тридцать тысяч квадратных километров (у индийского города аналогичного размера — в десять раз меньше).



Диджитализация и техноутопизм



Доклад обращает внимание на наличие у цифровой экономики тёмной стороны. Так, сервисы, наподобие Uber, и их пользователи не разделяют общих расходов (на используемую водителями городскую инфраструктуру и т.д.) — и в нынешнем виде не соответствуют критериям устойчивости.



Римский клуб осторожно относится к «экспоненциальным технологиям» и обещаниям техноутопистов, как Курцвейл и Диамандис. Есть реальная опасность неконтролируемого развития и неэтичного использования технологий и пока не ясно, как этого избежать. Авторы согласны с экспертами, считающими, что «закон Мура» перестанет действовать в 2020-2025 гг., так что сингулярности не ожидается. Кроме того, обещания техноутопистов демотивируют людей: если технологии решат все проблемы, нет нужды в поиске сложных, комплексных решений, требующих изменения образа жизни.







ВВП — не показатель



Среди продуктов мышления «пустого мира», особое неприятие авторов вызывает ВВП. Этот показатель стал фактором, оказывающим постоянное воздействие на политические решения, но в его структуре заложено стремление к неограниченному росту. Он отражает траты, а не благополучие или субъективное счастье, и не видит блага, существующие вне рынка. Единственное, что измеряет ВВП — скорость, с которой деньги движутся в экономике.



Авторы отмечают парадоксальные случаи: разлив нефти увеличивает ВВП, из-за связанных с ним расходов на ликвидацию аварии, также как болезни, бедствия и несчастные случаи, даже если все они, очевидно, уменьшают благополучие. Выращивание овощей на приусадебном участке не учитывается в ВВП, но их покупка в супермаркете — да. Самое печальное, этот показатель приобрёл такое влияние, что почти невозможно представить успешную политическую силу, заявляющую о желании уменьшить ВВП страны. Необходимые шаги требуют «иной политической и цивилизационной философии».



Новая философия



Вторая часть доклада, «Come On! Не цепляйся за устаревшую философию», посвящена мировоззрению. Она начинается с обсуждения экологической энциклики папы Франциска, в которой верно диагностированы проблемы современности. Затем авторы разбирают истоки и патологии современного мировоззрения, после чего описывают альтернативную философию «нового Просвещения».



«Философские ошибки»



Признавая, что мировоззрение, ответственное за текущие кризисы, имеет много источников, доклад отдельно останавливается на трёх — Адаме Смите, Дэвиде Рикардо и Чарльзе Дарвине, наследие каждого из из которых было неверно истолковано последователями.



Смит исходил из совпадения границ рынка, закона и морали: право и ценности должны быть фоном, на котором разворачиваются рыночные отношения; экономика ограничена более фундаментальными правилами — юридическими и нравственными. Мысль Смита никоим образом не поддерживает глобальный капитализм транснациональных корпораций.



Рикардо разработал теорию относительных преимуществ, использующуюся либеральными экономистами, ВТО и МВФ в качестве одного из основных аргументов для продвижения глобализации. Но Рикардо исходил из неподвижности капитала и труда. В условиях свободного движения капитала, всегда выигрывает страна, имеющая абсолютное преимущество. Здесь авторы склонны встать на сторону национальных государств, которые с большей вероятностью будут заботиться об общем благе, чем транснациональные корпорации.



Обсуждая Дарвина, авторы напоминают, что конкуренция никогда не являлась для него единственным механизмом эволюции. Верно понятый дарвинизм подразумевает, что ограничение конкуренции и защита слабых видов — фундаментальные столпы эволюции. При проекции на социальную реальность это значит, что «защита, до какой-то степени, локальных культур, специализаций, политики от подавляющей силы игроков мирового уровня можем помочь диверсификации, инновациям и эволюции».







Преодоление ошибок и «новое Просвещение»



На более фундаментальном уровне патологические черты современного мировоззрения связаны с доминированием редукционистского мышления и фрагментацией знания. «Редукционистская философия неадекватна не только для понимания живых систем, но и для преодоления трагедии разрушительного социального и экономического роста». Авторы указывают на губительность перехода «от рассмотрения реальности как целого к её разделению на множество мелких фрагментов». Наивный реализм и материализм несостоятельны в философском плане и попросту неверны в научном. Обращаясь к принципу неопределенности Гейзенберга и концепции комплементарности Бора, авторы напоминает, что «взаимодействие исследователя с его объектом — базовая составляющая акта познания».



В качестве альтернативы члены Римского клуба рассматривают визионерские прозрения Грегори Бейтсона, теорию аутопоэза Умберто Матураны и Франсиско Варелы, «системное видение жизни» Фритьофа Капры и Пьера Луиджи Луизи, феноменологическую «биологию чуда» Андреаса Вебера. Соглашаясь с Капрой, они находят возможным достижение согласия между религиозными и научными поисками.



И здесь мы подходим к ключевой точке докладе — идее «нового Просвещения», фундаментальной трансформации мышления, результатом которой должно стать целостное мировоззрение. Гуманистическое, но свободное от антропоцентризма, открытое развитию, но ценящее устойчивость и заботящееся о будущем.

Наряду с комплементарностью, столпами «нового Просвещения» Римский клуб видит синергию — поиск мудрости, через примирение противоположностей, и баланс. Не претендуя на полноту списка, доклад выделяет несколько областей, в которых необходимо достичь баланса:

В отношениях между человеком и природой — устойчивое развитие, экологическое сознание

Между кратковременной и долговременной перспективой

Между скоростью и стабильностью — изменения и прогресс не должны восприниматься в качестве самоценности

Между индивидуальным и коллективным — признавая значение личной автономии — одного за важнейших завоеваний европейского Просвещения — Клуб призывает к балансу и учёту общего блага; в экономике это означает, что государство (общество) должно устанавливать правила для рынков, а не наоборот

Между женщинами и мужчинами — здесь авторы обращаются к работам Рианы Айслер, и отмечают, что баланс не означает механического уравнения — перемещения большего числа женщин на «мужские» позиции, скорее достижение баланса требует «изменения типологии функций»

Между равенством и справедливым вознаграждением — от государства требуется обеспечить механизмы, гарантирующие социальную справедливость

Между государством и религией — доклад приветствует секулярность, но подчёркивает позитивное значение религии; государства, нетерпимые к религии, теряют этическую перспективу

Исторически, идея баланса больше созвучна восточными традициями (инь-ян), но авторы указывают также на западных мыслителей — Гегеля и Кена Уилбера, чьи системы выражают философию баланса.







Религия и постсекулярность



Заметное место в «Come On!» уделяется религии. Римский клуб дистанцируется от любых интерпретаций религии, поддерживающих угнетение и насилие, и считает рост фундаментализма угрозой. В то же время, Клуб обращает внимание на несправедливость критиков религии, не замечающих её позитивного вклада в человеческую цивилизацию.



Доклад одобрительно цитирует бывшего вице-президента Международного суда Кристофера Вирамантри, говорившего о необходимости включения базовых принципов религий мира в международное право. Отринув религию нынешнее поколение оборвало связь с мудростью, накопленной человечеством с момента возникновения нашего вида сто пятьдесят тысяч лет назад.



Хотя авторы в большей степени симпатизируют восточным традициям, они с воодушевлением наблюдают за тенденциям в развитии христианского и мусульманского богословия. Особую поддержку Клуб выражает папе Франциску и его энциклике «Laudato Si», которой посвящен отдельный параграф. Также доклад упоминает «духовность здравого смысла» известного в некоторых кругах монаха-бенедиктинца Дэвида Стайндл-Раста.







Новый мир



Заключительная часть носит прикладной характер. В ней обобщаются экспериментальные подходы к управлению, экономике, образованию, общественному развитию, и приводят примеры их успешного претворения в жизнь. Обсуждаемые вопросы включают устойчивое сельское хозяйство, децентрализованную энергетику, регенеративную урбанизацию, круговую экономику, реформу финансового сектора, этичное инвестирование и т.д. Остановлюсь подробнее на самых интересных моментах.



Политика «полного мира»



Авторы считают неизбежным появление глобальных правил, обязательных для всех страны. Отдельные государства не вправе делать всё что им заблагорассудится, тем более, когда речь идёт о последствиях, затрагивающих целую планету.



Текущие форматы международного сотрудничества и глобального управления неэффективны, но те, которые придут на смену могут быть гораздо лучше. В тексте рассматриваются два перспективных подхода — «Всемирный совет будущего» (World Future Council) Якоба фон Икскулля и «Великий переход» (Great Transition) Пола Раскина. Второй более амбициозный и имеет конечной целью формирование «единого человечества». На локальном уровне высоко оценивается потенциал прямой демократии и институтов, наподобие ирландской «Ассамблеи граждан».







Доклад отмечает, что «Римский клуб видит себя защитником демократии, долгосрочного мышления, природы, молодого поколения и ещё не родившихся поколений, которые лишены голоса в капитализме и текущих политических дебатах». Клуб призывает правительства забыть о границах и объединять усилия, ради совместного процветания.



Конец нефти и альтернативная энергетика



Окончание эры ископаемого топлива предопределено. Весьма вероятно, что она закончится быстрее, чем предсказывалось ранее. Стоимость чистой (солнечной и ветряной) энергии уменьшается с каждым годом, а её производство увеличивается в разы. Рост спроса на нефть остановится к 2020 году, а, если прав стэнфордский исследователь Тони Себа, переход на возобновляемые источники может произойти уже к 2030.



Огромные залежи нефти и газа так и останутся в земле. Упущенная прибыль оцениваются в диапазоне от шести до двадцати триллионов долларов. Нефтегазовый сектор становится огромным пузырём, который может полностью обесцениться за несколько лет. Некоторые аналитики и банковские структуры уже предупреждают клиентов о неприемлемых рисках вложения в подобные предприятия.



Удивительные изменения происходят в Китае — крупнейшем потребителе ресурсов. Компартия провозгласила курс на строительство «экологической цивилизации», что было зафиксировано в конституции и уже нашло отражение в планах тринадцатой (2016-2020) пятилетки. Китай на глазах становится лидером в области альтернативной энергетики: за четыре года производство солнечной энергии увеличилось в двадцать раз, к середине века страна намерена получать восемьдесят процентов энергии из возобновляемых источников.



Другая экономика



По словам Кейт Раворт, оксфордского экономиста и члена Римского клуба, сегодняшние студенты — которые будут определять политику в 2050 — учатся идеям из книг 1950, которые основаны на теориях 1850. Чтобы лучший мир стал реальностью, экономика может и должна функционировать иначе.



Доклад рассматривает несколько альтернативных моделей экономики, разработанных, в том числе, Джереми Рифкиным, Кристианом Фельбером, Джоном Фуллертоном и Гюнтером Паули. При всех различиях в деталях, общая картина сводится к тому, что экономика будущего должна стремиться к устойчивости, а не росту и увеличивать общее благо, а не максимизировать частную выгоду.



Круговая логика заменит линейную — производимые предметы будут оптимизированы для ремонта и повторного использования. Даже в сфере недвижимости на смену эксклюзивному владению придёт модель услуги и совместного использования.







Образование для будущего



Клуб видит задачу образования в формировании у молодёжи «грамотности в отношении будущего» (futures literacy). Образование, способное делать это, должно:

Основываться на «связанности» — отношения были и будут сутью обучения; использование информационных технологий «ценно и эффективно только когда они способствуют связи между людьми». Образование должно «вызывать интерес, освобождать энергию и активно задействовать способности каждого студента учиться для самого себя и помогать учиться другим».

Носить ценностный характер, корениться в универсальных ценностях и уважении к культурным различиям. «Ценности — это квинтэссенция человеческой мудрости, накапливаемая веками» — на нынешнем этапе они воплощаются в акценте на благополучии всех живых существ и мира в целом.

Фокусироваться на устойчивости — большая часть знаний, касающаяся экологии, взаимосвязанности систем и устойчивого развития, появилась недавно и ещё не стала частью общего культурного багажа; поэтому обучение новых поколений соответствующим дисциплинам и навыкам имеет принципиальное значение.

Культивировать интегральное мышление, а не ограничиваться аналитическим мышлением. Авторы отмечают, что обучение системному мышлению недостаточно, поскольку «в системном мышлении сохраняется тенденция рассматривать реальность в довольно механистических категориях, неспособных ухватить её органическую интегральность». Интегральное же мышление способно «воспринимать, организовывать, согласовывать и воссоединять отдельные фрагменты и достигать подлинного понимания основополагающей реальности». Оно отличается от системного мышления, также как интеграция отличается от агрегации.

Исходить из плюрализма содержания. Клуб констатирует, что многие университет продвигают конкретные школы мысли, вместо того, чтобы «давать молодым умам весь спектр противоречивых и комплементарных перспектив». Сегодняшние студенты нуждаются в инклюзивном образовании, в котором одни формы знания дополняли бы другие, а не исключали и отвергали их. Культурное разнообразие также необходимо для социальной эволюции, как генетическое для биологической.

«Come On!» — сильнейший текст, который я читал за последнее время. Это глубокий труд, над которым работали десятки ведущих мыслителей. Не обязательно поддерживать Римский клуб или соглашаться с оценками, содержащимися в докладе, чтобы оценить значение этого документа. Учитывая влияние Клуба и глубину экспертизы авторов, «Come On!» можно считать авторитетным выражением взглядов самой передовой части мировой интеллектуальной и политической элиты.



von Weizsaecker, E., Wijkman, A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. — Springer, 2018. — 220 p.



