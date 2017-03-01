/Поглед.инфо/ Съединените щати имат една особеност: когато някъде по света според тях стават „неприятности”, американското ръководството счита, че негово право е да се намеси. След речта на Путин в Мюнхен през 2007 г., препъникамъкът по пътя към световната доминация на САЩ стана Русия, с която Америка днес е в най-лоши отношения от края на Студената война.

В момента се подготвя среща на високо равнище между Путин и Тръмп. Ще намерят ли двамата президенти обща основа за печелившо сътрудничество между страните е въпрос? Но едно е ясно, Русия няма да допусне споразумение за сметка на националните й интереси.

(рус.ез.)

Россия и США: Особенности национальной политики

Есть такая особенность у США, когда, по их мнению, где-то в мире происходят неприятности, американское руководство оставляет за собой право вмешаться. Об этом ещё в прошлом году философствовал перед своим уходом Барак Обама, как бы оправдываясь за действия США на Ближнем Востоке, хотя география этих действий куда больше.И хотя нынешний глава Белого Дома Дональд Трамп не раз осуждал риторику предшественников и заявлял, что не желает видеть США в роли строителя наций, едва ли элиты Штатов откажутся от своего влияния за пределами собственных границ, особенно на богатых ресурсами территориях, ведь его и так изрядно подрастерял Обама.

Камнем преткновения на пути к своему мировому господству для США стала Россия, с которой у Америки сейчас наихудшие отношения со времён холодной войны. Это тоже связано с особенностями нашей национальной политики. Многие эксперты часто вспоминают о выступлении Путина на ежегодной Мюнхенской конференции в 2007 году, когда президент РФ эти особенности детально обозначил. А по истечению лет Путин продемонстрировал, что объявленная им свободная внешняя политика России – это не просто слова. На что нам ответили информационной войной, санкциями, событиями на Украине и не только.Теперь президентам двух самых больших держав предстоит искать компромиссы заново. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российское внешнеполитическое ведомство уже занято подготовкой встречи Путина и Трампа, хотя ни дата, ни место ещё не озвучены. Получится ли у двух президентов найти точки соприкосновения для выгодного взаимодействия стран – это ещё вопрос, но очевидно, что любые договорённости достигаться ценой национальных интересов России не будут.