/Поглед.инфо/ Западът призна, че в Сирия Москва се оказа много по-успешна от Вашингтон

Ако се опитаме да анализираме как се променяше картата на влиянието на различните сили в Сирия през последните години, може да забележим, че изглеждащата като безнадеждно загубена война може изведнъж да стане победоносно шествие. Това особено силно се забелязва в случая с освобождението на войниците, които дълго време бяха държани в кръгова отбрана в Дейр-ез-Зор. Те не трепнаха, не се предадоха, а дочакаха идването на освободителите. Това изумява, но истината е такава.

Сирийската арабска армия, която показа учудваща за професионални въоръжени сили слабост по време на боевете с терористите и въстаниците, сега не знае поражение. В настоящия момент на пътя й до пълната победа над Ислямска държава* се намира заетата в по-голямата си част от терористи провинция Дейр-ез-Зор. Столицата на муфахазата*** още не е освободена до край, но въпреки това армията на Башар Асад не затъна в престрелките на този участък, а се придвижи напред като остави част от силите да контролират ситуацията в града. Това решение изигра много важна роля, защото всяко забавяне можеше да завърши неприятно за Дамаск – останалата част от провинцията можеше да вземат под свой контрол кюрдите, които са включени в Отрядите за народна самоотбрана. Макар че те не водят военни действия срещу правителствените войски, все пак в бъдеще те едва ли ще се съгласят на обикновен диалог с действащите власти. Под техен контрол и така се намира почти една трета от Сирия и те заявяват, че имат намерение да направят от държавата федерация.

Изглежда кюрдите искат да реализират иракския сценарий – отначало да обявят автономия в състава на арабската република, а след това да проведат референдум за независимост. Такива планове съвсем на устройват Асад и сега той има интерес да направи така, че те да имат колкото може по-малко влияние в неговата страна. Разбира се, завоювайки цялата останала територия, останала под влияние на ИДИЛ, кюрдите ще получат къде по-големи ресурси за изграждане на реален суверинитет. Изобщо резултатът от конкуренцията на тези две сили ще определя бъдещето на Сирия.

Победата на кюрдите очевидно ще доведе до пълно разпадане на страната, докато успехът на Дамаск дава надежда за запазване на нейната териториална цялост. Но никога не трябва да се забравя, че чрез обозначените вътрешносирийски сили водят съперничеството си други, къде по-могъщи играчи. Става дума за Руската федерация и Съединените американски щати.

Действията на тези държави в Сирия имат характер на опосредствана война, целта на която е борбата за геополитическо влияние. Това противопоставяне се развиваше с променлив успех както за едната, така и за другата страна. Но в последно време предимството е на страната на Русия, във всеки случай нейните успехи са къде по-значителни. Тя успя да направи Асад отново президент, когото признава световната общност, въпреки, че преди няколко години практически той беше зачеркнат. Сега под негов контрол е по-голямата част от държавата и именно на него му предстои в бъдеще да бъде една от ключовите фигури в най-новата история на Сирия. За сега няма основание да се съмняваме в това. Подобно мнение за тази ситуация започват да имат и на Запад.

(рус. ез.)

«Россия забрала у нас Сирию»

Если попытаться проанализировать, как менялась карта влияния различных сил в Сирии на протяжении последних лет, то можно заметить, что, казалось бы, безнадежно проигранная война может вдруг стать победоносным шествием. Особенно это заметно в случае с освобожденными из окружения солдатами, которые долгое время держали круговую оборону в Дэйр-эз-Зоре. Не дрогнули, не сдались, но дождались прихода освободителей. Это изумляет, но правда такова.

Сирийская арабская армия, которая продемонстрировала удивительную для профессиональных вооруженных сил слабость в ходе боев с террористами и повстанцами, сейчас не знает поражений. В настоящий момент на ее пути к полной победе над Исламским государством* находится занятая по большей части террористами провинция Дэйр-эз-Зор. Столица мухафазы до конца еще не освобождена, тем не менее, армия Башара Асада не увязла в перестрелках на этом участке, а двинулась дальше, оставив часть сил контролировать ситуацию в городе. Это решение сыграло очень важную роль, потому как любое промедление могло кончиться неприятно для Дамаска — оставшуюся территорию провинции могли бы забрать под свой контроль курды, состоящие в Отрядах народной самообороны. Они хоть и не ведут боевые действия с правительственными войсками, тем не менее, в будущем вряд ли будут идти на простой диалог с действующими властями. Под их контролем и так почти треть Сирии, и они заявляют о том, что намерены сделать из государства федерацию.

Видимо, курды хотят реализовать иракский сценарий — сначала объявить автономию в составе арабской республики, а потом провести референдум о независимости. Такие планы совершенно не устраивают Асада, и сейчас в его интересах сделать так, чтоб они имели как можно меньше влияния в его стране. Разумеется, захватив всю оставшуюся под влиянием ИГИЛ площадь, курды получат куда больше ресурсов для строительства реального суверенитета. В общем, результат конкуренции эти двух сил определит, каковым будет будущее Сирии.

Победа курдов, очевидно, приведет к полному развалу страны, тогда как успех Дамаска дает надежду на сохранение территориальной целостности. Но никогда не следует забывать, что посредством обозначенных внутрисирийских сил ведут свое соперничество иные, куда более могущественные игроки. Речь о Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки.

Действия этих государств в Сирии носят характер опосредованной войны, целью которой является борьба за геополитическое влияние. Это противостояние развивалось с переменным успехом как для одной, так и для другой стороны. Но в последнее время преимущество находится на стороне России, во всяком случае, ее успехи куда более значительны. Ей удалось сделать Асада снова президентом, которого признает международное сообщество, хотя несколько лет назад на нем уже практически ставили крест. Сейчас же под его контролем большая часть государства, и именно ему предстоит в будущем быть одной из ключевых фигур в новейшей истории Сирии. Пока что сомневаться в этом нет особых оснований. Похожего мнения на эту ситуацию начинают придерживаться и на Западе.

В последнее время Европа, США, а так же их традиционные единомышленники говорят о союзе РФ и Асада, как о наиболее могущественной силе в раздираемой войной стране. На эту тему с нами побеседовал австралийский эксперт Роджер Шанахан из института Лоуи, специалист поБлижнему Востоку.

— Когда в Сирию направились вооруженные силы коалиции, было ясно, что режиму скоро придет конец. Башар Асад, совершивший много преступлений в период гражданской войны, был готов на любые меры, лишь бы сохранить власть и относительную стабильность хотя бы в некоторых районах страны. Он подписывал законы, демократизирующие Конституцию, пытался договариваться со всеми, кто был готов с ним говорить. Он даже отдавал некоторые спорные участки своим противникам, чтобы они не продолжали наступление. Но при этом он не стал сторонником мира, все эти меры ему были нужны для выживания. В остальном он полагался только на силу. Иран поддержал его и постоянно высылал тысячи солдат. Но Асаду надо было больше, он запрашивал полноценного участия Ирана в войне. Но там не пошли на такие меры, потому что это было очень опасно. Асад старался сохранить свою власть, но этого не хватало, каждый день он терял города. Если бы иностранцы не вмешались, то его конец был близок. После того, как США заявили о начале войны с террористами, всем показалось, что скоро в Сирии будет новый президент. Но США со своими союзниками решили сначала заняться Исламским государством, и это спасло положение Асада. Ему дали возможность передохнуть, а за это время к нему на помощь пришла Россия. Ее здесь никто не ждал, наверно, даже сам Асад удивился.

«СП»: — Башар Асад лично просил РФ прийти на помощь в борьбе с терроризмом. Вряд ли он удивился.

— В 60-ые Кастро просил Хрущева нанести ядерный удар по США, но никто этого не сделал. Почему сейчас Россия должна была из-за чьей-то просьбы сделать то, что она сделала? Она не за этим пришла, ей нужно было сказать США, что у нее здесь есть свои интересы. После череды неудач в соглашениях с лидерами арабских государств, Россия не могла оставить Сирию. Она потеряла Хусейна, которого называла другом, потеряла Каддафи, который был дружен с Путиным. Каждый раз Россия протестовала, но ее никто не слушал. Но теперь Москва стала говорить громче и внушительнее. Теперь она не просто говорит, но делает. Это большая политика, в которой нет места боли и страданию сирийского народа, об этом все думают в последнюю очередь. Российские самолеты нанесли большой ущерб Сирии, это знают все**, но Россия только так смогла вернуть себе статус супердержавы. За короткое время она освободила для Асада почти всю Сирию, если оставить те регионы, которые заняты оппозицией. Сейчас Асад — большой человек, который все-таки стал победителем.

«СП»: — Война еще не закончилась. США и другие страны по-прежнему относятся к нему негативно.

— Негативно? Раньше его хотели убить, а сейчас его чиновники ведут переговоры с американскими военными. Когда война с террористами закончится, начнется дипломатическая война, после которой станет ясно, кому будет принадлежать власть. Единственную угрозу для Асада представляют курды, потому только они вели эффективную борьбу с террористами. Поэтому США их поддерживают. Но с ними можно будет договориться, если Россия поможет им получить автономию в составе Сирии. Россия легко уговорит Асада, тогда США больше ничего не смогут предложить им. Им придется договариваться с Асадом, потому что другого президента у признаваемой ООН Сирии нет. Иначе поступить нельзя, потому что США всегда говорили о территориальной целостности Сирии. Они рассчитывали, как и все остальные, на то, что после свержения Асада новый режим сделает все, что от него потребуется. Так было в Ираке, именно от нового режима курды потребовали автономии. Но здесь Россия оказалась первой, она забрала Сирию себе. Это не позор для Вашингтона, но это поражение, которое надо будет признать.

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* Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России (запрещена -бел.пр.).

** От редакции: было бы странно ожидать от сторонника западного взгляда на происходящее в Сирии иной трактовки событий. Хотя общеизвестно, что именно авиация возглавляемой США коалиции множество раз раз бомбила больницы, школы и жилые кварталы, сея смерть и увечья мирным сирийцам. А, вот, Россия регулярно присылает им гуманитарные конвои с едой, медикаментами и прочими товарами первой необходимости.

*** муфахаза – административен център на провинция в Сирия. (бел. пр.)

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