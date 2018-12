/Поглед.инфо/ Въпреки че Русия прави всичко възможно да избегне конфликт със Съединените щати, двете страни се доближават до опасен сблъсък поради липса на комуникация, заяви ръководителят на дипломатическата служба на Москва.

Попитан в понеделник за възможността от избухване на всеобхватна война между ръководения от САЩ военен алианс НАТО и Русия, руският външен министър Сергей Лавров каза пред държавната агенция "Спутник": "В целия свят разбират, че въоръжен конфликт между двете водещи ядрени сили ще има катастрофални последици за човечеството." Повтаряйки предишните предупреждения за възможно използване на оръжия за масово унищожение, той каза: "Никой не се съмнява, че няма да има победители в ядрената война; затова никога не бива да бъде отприщвана".



Лавров заяви, че Вашингтон и неговите съюзници "са обсебени от собствените си геополитически амбиции" и "не са готови да се адаптират към глобалните реалности, които се променят не в тяхна полза." В резултат, диалогът по международните споразумения е замразен, а Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty-INF) може да бъде анулиран, създавайки още по-опасно равновесие.



"Подобен конфликт, основан на инструментариума на силата, неизбежно води до по-нататъшен дисбаланс в архитектурата на глобалната сигурност и допринася за надпреварата във въоръжаването", добави Лавров пред „Спутник“. "Такава ситуация може да възникне от грешка или недоразумение и да се превърне във фатална."



Връзките между Запада и Русия се влошиха, след като Москва анексира Кримския полуостров през 2014 г. чрез референдум, който получи ограничено международно признание на фона на продължаващите политически вълнения в Украйна. Твърденията, че руската армия помага на сепаратистите, които се борят с украинските сили на изток, принуждава НАТО да укрепва своите граници с повече международни войски за отбрана, а това пък принуждава Москва да укрепва собствените си позиции.



Несигурната ситуация в Европа се изостря и от твърдения, че Кремъл се е опитал да повлияе на президентските избори в САЩ през 2016 г. в полза на републиканския кандидат Доналд Тръмп. Макар Тръмп да обеща възстановяване на отношенията с руския президент Владимир Путин, сегашната администрация във Вашингтон разшири санкциите срещу Русия, а Белият дом обяви намерението си да анулира Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег от 1987 г., забраняващ разполагането на сушата на ракети-носители с обхват от 310 до 3,400 мили.



Путин каза във вторник, че Русия "ще бъде принудена да предприеме допълнителни мерки за укрепване на сигурността си", ако Вашингтон анулира договора INF; а говорителят му Дмитрий Песков заяви в петък, че "Русия ще трябва да вземе на прицел" всички американски ракети в Европа, насочени срещу нея.



Междувременно Лавров изрази загриженост спрямо липсата на реакция на Държавния департамент на предложенията за подновяването на Договора за ограничаване на стратегическите оръжия START (New Strategic Arms Reduction Treaty), който ограничава ядрените арсенали на двете страни и изтича през 2021 г. САЩ твърдят, че Русия нарушава поетите задължения по време на Студената война.



Американските военни запазиха значително предимство пред руската военна сила, но сега гледат на разрастването й с дълбоко подозрение. Стратегическите документи във Вашингтон и Пентагона определят като най-важна цел противопоставянето на Москва. От своя страна, Русия обяви разработването на най-съвременни нови оръжия, за да намали пропастта между двете водещи сили.

"Разбира се, ние вземаме необходимите мерки, за да защитим националните си интереси и да укрепим отбранителните способности на страната", каза Лавров пред "Спутник". "Президентът Путин говори за това не веднъж. Но ние се надяваме, че здравият разум все още може да надделее. В края на краищата, независимо от различните ни позиции, и Русия, и държавите от Запада, съвместно носят огромна отговорност за бъдещето на човечество, длъжни са да търсят ефективни отговори на многото предизвикателства и заплахи на нашето време."



Международното напрежение около конфликта в Украйна се разпали, след като миналия месец Русия задържа три украински кораба, обвинени в нарушаване на международното морско право в спорния Керченски проток между Черно и Азовско море. Екипажите и корабите остават задържани, а Киев предупреди за възможна война с Москва.



Украйна не е член на НАТО, така че нападение срещу бившата съветска република няма да предизвика отговор по силата на член 5 от договора за алианса. САЩ обаче вече предоставиха военни части и оборудване, за да подпомогнат Украйна в борбата й срещу проруските бунтовници; и в светлината на неотдавнашното противопоставяне обещават да разширят подкрепата си за Киев.



"В отговор на опасната ескалация на Русия и неоправданото нападение на 25 ноември срещу три украински военни кораба близо до Керченския проток, Държавният департамент, след одобрението на Конгреса, ще предостави допълнително 10 милиона долара военна помощ за по-нататъшно укрепване на военноморските сили на Украйна", заяви в петък Робърт Паладино, заместник-говорителят на Държавния департамент.

