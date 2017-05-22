/Поглед.инфо/ Видеоклипът се нарича "Русия срещу САЩ: глобалното ядрено противопоставяне." Представете си, че ядрено оръжие е разрешено. Този път точно за това ще говорим...

Съществува ли защита срещу междуконтиненталните балистични ракети? На хартия, в известна степен, да. Но нито една от защитните системи не е в състояние да "прихване" ракетата към момента на отделянето от нея на бойните глави, поради малката вероятност за прихващане и малкия брой на разгърнати за целта средства.

В момента, бойните глави на разгърнатите в САЩ ракети са по-малко, отколкото те имат в наличност, тъй като това струва много пари. Русия изглежда се стреми да разгърне толкова ракети, колкото е необходимо за привеждане в бойна готовност на всички налични бойни глави. В случай на потенциална война, те са в състояние да разгърнат допълнителни бойни глави, ако времето и конструкцията на ракетите позволява.

Сега да разгледаме последиците от ядрена експлозия. Ако детонацията е близо до земята, радиоактивният дъжд ще бъде по-голям, тъй като излъчените частици попадат в почвата. Но земята и околните сгради ще създадат един вид "щит", благодарение на който последствията на по-далечни разстояния ще бъдат по-малко смъртоносни. Детонация високо във въздуха мигновено ще убие много повече хора, но заразената от радиацията почва ще бъде по-малка, което в дългосрочен план намалява опасността от радиационен риск.

Взрив с мощност 450 килотона може да убие 1,2 милиона души, ако са в отворено пространство. Ако са в защитени сгради или под земята, значителна част от хората могат да оцелеят; но остава въпросът: как ще се измъкнат живи изпод развалините?

Накрая, не може да не се отчете въздействието на ядрената зима. Следствие на праха изхвърлен в атмосферата и на огнените стихии, климатът ще се промени. Това ще доведе до проблеми с реколтата и добитъка. Да се предвидят точните последици е невъзможно; всички изследвания през последните десетилетия дават различни резултати. Важното е, че ядрената зима ще се отрази върху целия свят като цяло. Стотици милиони, дори милиарди хора ще умрат от глад. Най-вероятно Русия и Съединените щати ще престанат да съществува в сегашния си вид. Победител няма да има. Единственият печеливш ход е изобщо да не се започва ядрена война.

(рус.ез.)

Россия vs США: глобальное ядерное противостояние

Добро пожаловать, с вами комиссар Биньков. Сегодняшнее видео называется «Россия против США: глобальное ядерное противостояние». Как вы можете себе представить, на этот раз ядерное оружие разрешено. Вообще-то, в этот раз речь пойдет только о нем.

Так как бы проходил внезапный обмен ядерными ударами между этими двумя сверхдержавами? По сценарию, запуску первой ракеты будут предшествовать недели роста напряженности и подготовки к столкновению. Чтобы отследить межконтинентальную баллистическую ракету, необходимо иметь в своем распоряжении сеть станций дальнего обнаружения. Обычно первые предупредительные сигналы исходят от спутников, отслеживающих сопровождающие выход на орбиту больших ракет горячие выбросы. У США таких спутников больше, что повышает вероятность своевременного обнаружения. О массовых запусках ракет могут предупредить также и шпионы, так как местоположения пусковых шахт ракет известны, а запуски скрыть практически невозможно. И наконец, приближающиеся ракеты и их боеголовки могут быть отслежены РЛС дальнего обнаружения, что даст около 15 дополнительных минут до первых ударов.

Круглая форма Земли будет скрывать межконтинентальные баллистические ракеты от радаров до самого последнего этапа их полета. У ракет в вертикальных шахтах предсказуемые векторы подхода; намного больше сюрпризов могут преподнести мобильные, смонтированные на подвижных платфорамх, пусковые установки. Ракеты, запускаемые с подводных лодок, предположительно, наиболее непредсказуемы. Для попытки их запуска необходимо пересечь океан и выжить. Но, вероятно, более безопасным способом использования подлодок остается близость к Северному полюсу, что также сократит время пребывания в пути, а также время, необходимое для срабатывания систем предупреждения.

Существует ли защита против межконтинентальных баллистических ракет? На бумаге в какой-то степени да. На протяжении десятилетий у обеих сторон были противоракетные комплексы, но немного. Даже сегодня защита рассчитана в основном на ограниченные удары со стороны небольших стран, а не на крупномасштабный ядерный обмен. Существуют дополнительные системы, которые в теории могли бы перехватывать ракеты. Но спроектированы они были для целей с более низкой скоростью, а для их пусковых платформ нужно будет заранее подобрать идеальное расположение. Ни одна из этих систем не сможет «поймать» ракету до момента отделения от нее боеголовки, да и их перехватить удастся немного, вследствие низкой вероятности перехвата и малого количества развернутых с данной целью средств.

Но баллистические ракеты являются не только способом нанесения ядерного удара. Так как на данных момент быстрее них ничего нет, они будут сопровождаться ударами крылатых ракет и даже, возможно, «Бумерангов». Важно отметить, что лишь небольшую часть бомбардировщиков возможно держать в готовности для патрулирования и оперативных миссий. К тому времени, как будет выпущена первая волна ракет, их аэродромы базирования будут, скорее всего, уничтожены.

Более того, перехват бомбардировщиков и крылатых ракет может оказаться легче, нежели перехват МБР, что приведет к меньшему количеству успешных залпов. Так что крылатые ракеты и бомбы не внесут особого вклада в общие масштабы разрушения. Основной удар придется, разумеется, на долю МБР и ракет, запускаемых с подводных лодок. У США немного больше ракет, и они могут нести в среднем большее количество боеголовок. Однако, в настоящее время на развернутых США ракетах боеголовок меньше, чем имеется в распоряжении, так как подготовленные боеголовки стоят дополнительных денег. Россия же, кажется, стремится развернуть столько ракет, сколько потребуется для приведения в боевую готовность всех боеголовок. В случае потенциальной войны они смогут развернуть дополнительные боеголовки, если позволит время и конструкция ракет.

Важно отметить, что почти все наземные ракеты и БЧ будут приведены в готовность в течение нескольких недель, а вот подводным лодкам времени на техобслуживание и подготовку к установке потребуется сравнительно больше.

В реальности, за пару недель подготовить к патрулированию удастся не более трети от общего количество подлодок. Однако, как и во время холодной войны, некоторые подлодки смогут запускать ракеты прямо из портов. Можно ожидать, что запустят свои снаряды в общей сложности не более 2/3 всех подводных лодок. А часть американских подлодок будет находиться в дозоре еще до начала военных действий с меньшим количеством боеголовок.

США также смогут сбросить чуть больше боезарядов с помощью бомбардировщиков, так как их общее количество превосходит вражеское, как и количество боеголовок на борту каждого самолета. Совокупность запасов БЧ обеих стран в несколько раз больше. Но имея на подготовку лишь несколько недель, как предполагается по сценарию, многие из них попросту не удастся ввести вовремя эксплуатацию. Данные цифры включают и тактическое ядерное оружие, которого у России намного больше, чем у Соединенных Штатов, ввиду ее отличающейся доктрины, которая предписывает хранение ЯО на случай сухопутной войны в Европе. В обмене ядерными ударами, где одна из сторон неожиданно нажмет на «красную кнопку» первой, победит тот, кто обладает лучшими упреждающими возможностями и большим количеством пусковых установок. Но данный сценарий такого одностороннего запуска не предусматривает. Также возможно развитие событий при частичном или полном отсутствии времени на подготовку, где счет идет уже на дни. В таком случае Россия может иметь больше преимуществ, так как готовые к бою ракеты уже забиты боеголовками под завязку. Такое внезапное одностороннее начало войны может нанести сопернику больше ущерба, но в реальности никто не захочет начинать неспровоцированную атаку. Более правдоподобный ядерный обмен, как показано в данном сценарии, станет последствием недопонимания и происшествий, которые приведут в конченом итоге к всеобъемлющей ядерной войне.

РЛС дальнего обнаружения, подводные линии связи и командные центры станут первоочередными целями, как и расположенные в шахтах пусковые установки обеих сторон в надежде уничтожить хотя бы некоторые из них до момента активации. Подлодки, расположенные в непосредственной близости от берегов своей страны, найти и уничтожить будет труднее всего. Но и их возможности в некоторой степени ограничены, по сравнению с огромными ракетами шахтного базирования.

Целями станут также различные военные базы. Поэтому вероятность дальнейших ударов бомбардировщиков вслед за первой волной крайне мала. Есть вероятность того, что малая часть запущенных ракет сработает некорректно, а какие-то будут перехвачены. Еще больше будет перехвачено бомбардировщиков и крылатых ракет.

На протяжении нескольких десятилетий доктрины обеих сторон предполагают, что лучше всего использовать БЧ малой мощности, так как внутрь ракеты их помещается больше.

Так что же еще станет мишенями? Все, что может существенно навредить военному и экономическому потенциалу другой стороны. Ракеты будут нацелены также и на многие города, но через какое-то время станет понятно, что разумнее использовать боеголовки против какой-нибудь фабрики, большого порта или электростанции, чем против небольшого городка. В данном сценарии рассматривается, таким образом, вариант, при котором большинство БЧ попадут по военным мишеням, некоторые — по промышленным объектам и менее трети от их общего количества будут использованы против крупных населенных пунктов. Но военные и промышленные цели находятся зачастую рядом с городами, вследствие чего возрастает количество жертв среди гражданского населения.

А теперь рассмотрим последствия ядерного взрыва. Если детонация происходит близко к земле, радиоактивных осадков будет больше, так как излученные частицы попадают в почву, а та, в свою очередь, выбрасывается в воздух. Но земля и близлежащие здания создадут своего рода «щит», благодаря которому на расстоянии другие последствия будут менее летальными. Детонация высоко в воздухе мгновенно убьет гораздо больше людей, но зараженной радиацией почвы разбросано будет меньше, что снизит опасность от радиационного риска в долгосрочной перспективе. Вероятность разрушения на расстоянии сооружений из бетона также невысока. Взрыв порождает огненный шар, относительно небольшой по сравнению с другими последствиями. Ударная волна сносит здания. Также идет выброс прямой радиации, длящийся всего секунду, но смертельный для любого, кто окажется рядом. И наконец, жар, то есть тепловое излучение. Непосредственное воздействие его лучей может быть смертельно даже на некотором отдалении. Одним из ключевых моментов является защита от поглощения радиации. Все приведенные показатели относились к единичной незащищенной цели на заданном расстоянии. Но если человек встанет за какое-либо сооружение, это может спасти ему жизнь.

Вообще, если кирпичное здание не развалилось, оно в значительной степени защитит человека от воздействия радиации и прямых тепловых лучей, даже на более близком, нежели заданное, расстоянии. Согласно исследованиям, количество жертв внутри жилищ примерно на 9% ниже, чем в случае, когда люди находятся на открытом пространстве.

Так скольких убьет ядерный взрыв, скажем, в центре Нью-Йорка? Вне зависимости от того, находятся люди в зданиях или нет, погибнут все в радиусе двух километров от предполагаемого эпицентра. Взрыв мощностью в 450 килотонн убивает обычно 1,2 миллиона человек, при том, что они находятся на открытом пространстве. Лучше, конечно, находится внутри какого-нибудь здания или под землей, ведь благодаря системам упреждения времени спрятаться у большей части населения будет предостаточно. Другой вопрос — как выбраться живыми из-под завалов.

Согласно карте, для достижения высокого уровня человеческих потерь в наиболее густонаселенной части Нью-Йорка потребуется дюжина и более боеголовок. В Москве больше как людей, так и территорий. Боеголовок для ее полного покрытия потребуется на несколько штук больше. В США городов с населением, превышающим 1 миллион человек, меньше, чем в России, но больше городов среднего размера, в которых проживает менее 500 тысяч человек. Средняя плотность населения российских городов чуть больше, чем в Америке, так как там больше многоквартирных домов. Американские семьи чаще живут в отдельно расположенных строениях. На близких расстояниях, именно их дома будут сметены последствиями взрыва и последующим пожаром. Общая плотность населения двух стран чуть больше благоприятствует США, а все потому, что огромная часть России в значительной степени необитаема. Все это говорит о том, что США, если в их в распоряжении будет больше БЧ, и все они благополучно достигнут своих целей, уничтожит где-то на 30% больше российских городов, чем Россия сможет уничтожить американских. Но так как в США больше городов со средней численностью населения, использование российских снарядов будет более эффективным.

Обе стороны — США в большем степени, чем Россия — обнаружат недостаток больших городов, на которые не жаль потратить БЧ. Как уже говорилось, с учетом размеров определенных городов, их скорее используют для поражения военных или промышленных мишеней. Преимущество здесь на стороне США, поскольку российская армия не столь многочисленна, и на всю совокупность военных целей может потребоваться меньше боеголовок. Таким образом, Америка сможет потратить больше ракет на экономические цели и города.

Общее количество жертв взрывов и их прямых последствий, таких как ранения, пожары и упавшие здания, составит, вероятнее всего, десятки миллионов человек. Не все из них погибнут мгновенно, некоторые умрут из-за травм в течение нескольких дней. Медицинская помощь в большинстве случаев будет недоступна. Миллионы людей, помимо прочего, погибнут вследствие выпадения радиоактивных частиц, которые попадут в организм спустя дни и даже месяцы после войны. Если взять за образец бомбардировку Хиросимы, в течение нескольких месяцев от лучевой болезни умрет на 20% больше людей. В меньшей степени причинами смерти были бы всевозможные разновидности рака и другие долгосрочные проблемы со здоровьем. Множество людей погибло бы в течение последующих нескольких лет. Намного опаснее будут косвенные последствия. Многих убьют распространяющиеся болезни, а внезапное исчезновение современного государства и инфраструктуры повлечет за собой нехватку провизии и жилья. Начнутся беспорядки, ввиду отсутствия организованной системы правоохранительных органов. Десятки миллионов умрут в ближайший год или около того.

И наконец, нельзя сбрасывать со счетов последствия ядерной зимы. По причине выброшенной в атмосферу пыли и огненных бурь температура на нашей планете снизится, а климат, соответственно, изменится. Это повлечет за собой проблемы с урожаями и домашним скотом. Предсказать точный диапазон последствий будет невозможно, так как все проведенные в последние десятилетия исследования предлагают разные результаты. Важно отметить, что ядерная зима повлияет не только на две противоборствующие стороны, а на весь мир в целом. Сто миллионов или даже миллиард человек по всему миру умрут от голода, более точную цифру назвать возможным не представляется. Скорее всего, Россия и США перестанут существовать в том виде, в которым мы знаем их сейчас. Правительства распадутся, а геополитическая карта будет пересмотрена после возникновения нового мирового порядка; в плюсе останутся лишь третьи страны. Что делает такую двустороннюю ядерную войну маловероятной. Победителя как такового не будет, только сторона, потерявшая меньше другой. В конце концов, единственным выигрышным шагом будет не начинать эту войну вовсе.

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